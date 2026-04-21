再有AI概念新股勢「極難中」 留意設回撥機制 即睇專家估算潛在升幅｜星市攻略

新股氣氛熾熱，本周一起再有兩隻新股招股，分別為光電混合算力供應商曦智科技（1879）及內地藥企邁威生物（2493），至本周四（23日）截止認購，並惹來不少投資者憧憬。宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時表示，近期不少新股錄得可觀升幅，相信這兩隻新股也不例外，當中更特別看好具有AI概念的曦智科技，但明言非常難抽中。另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢亦稱，美伊戰爭復燃對新股市場沒有直接影響，料市場資金持續熱捧。

曦智：引入GIC及淡馬錫等基投

專注於光電混合算力領域的曦智科技，此次計劃發行1,379.5萬股H股，當中5%於香港作公開發售，招股價介乎166.6元至183.2元，集資最多25.3億元。曦智科技每手15股，一手入場費2,775.7元。值得留意的是，雖然該股初步分配為發售股份的5%，但根據18C特專科技公司回撥機制，若公開發售超額50倍或以上時，則可增加股份數目至20%。

招股書顯示，曦智科技構建以光互連及光計算為核心、以自研光電混合芯片技術為支撐的產品及解決方案組合，提供可擴展且具成本效益的解決方案。此次所得款項淨額用途，70%將用於研發，包括持續發展光互連業務及光計算業務；20%用於商業化工作；以及10%用於營運資金及用於一般公司用途。

此外，曦智科技上市前已獲騰訊（700）及多隻「國家隊」基金入股。此次引入基投包括阿里巴巴、新加坡政府投資公司GIC、Baillie Gifford、BlackRock、富達國際、Schroder、淡馬錫、上海中移基金、高瓴的HHLRA FUNDS、UBS AM、3W Fund、Aspex、CPE Fir、景林、廣發基金、聯想（992）、未來資產證券（香港）、中興通訊（763）、工銀理財、平安資產管理，投資金額達2.1億美元。

邁威：招股價較A股折讓近三成

另一邊廂，專注研發腫瘤及年齡相關疾病藥物的邁威生物，此次計劃發行4,713萬股H股，當中一成於香港作公開發售，招股價介乎27.64元至30.71元，集資最多14.5億元。邁威生物每手200股，一手入場費6,204元。中信証券、海通國際為聯席保薦人。

值得留意的是，邁威生物A股（688062）4月20日收市價為37.88元人民幣，相當於43.52港元，即H股相對A股折讓約29%至36%。

招股書顯示，邁威生物專注研發腫瘤、年齡相關疾病藥物，涵蓋腫瘤、免疫、眼科及骨科等，公司現有4款已上市產品及10款在研新藥，後者包括1款處於NDA階段、8款處於臨床及1款臨床前階段的藥物。此次所得款項淨額，56.8%將用於核心產品9MW2821針對多種適用症不同階段的臨床開發試驗；17.7%將用於針對具有大量臨床需求的腫瘤和年齡相關疾病的其他管線產品的研發；15.5%將用於商業化目的；以及10%將用於營運資金及其他一般公司用途。

該股引入了君實生物（1877）旗下君實香港、Sanjin International、國惠香港、昌榮國際、藥明生物（2269） 旗下WuXi Biologics Venture、中和資本共6名基石投資者，認購金額5,300萬美元。

伍禮賢：不擔心中東局勢影響

被問到近日中東緊張局勢復燃，市場會否擔心拖累新股表現？伍禮賢認為，新股市場主要受近期掛牌股份的強勁表現帶動，資金熱捧情緒將延續至這兩隻新股。由於兩股集資額均不大，分別10多億及20多億，在基數較低的情況下，最終超購倍數將相對較高。

對於散戶最關心的中籤難度，梁杰文直言，非常難抽中，因為散戶獲分配的份額極少。在申購策略上，梁杰文建議若資金充足，不妨採用孖展策略博取更多股數，因預期最終超購近千倍，融資風險有限。相反，伍禮賢則持保守態度，建議散戶先觀察頭兩日招股反應，並傾向以現金抽為主。

梁杰文：開市升幅料超過5成

對於掛牌首日的潛在升幅，梁杰文極度樂觀，認為近期多隻新股皆錄得可觀升幅，相信這兩隻也不例外，開市應該會有超過5成的升幅。他亦特別看好曦智科技，認為其概念獨特，與近期市場熱炒的AI概念相關，且基石投資者及股東實力雄厚，中長線絕對可看高一線。

伍禮賢同樣表示，從曦智科技過去數年的業績可見其增長速度較快，美中不足的是該公司規模偏小。他認為，回望近段時間與算力相關的上市公司，該板塊受到市場重視的程度相對較高。

暗盤策略方面，伍禮賢提醒，兩家公司目前仍處於虧損狀態，難以用過去盈利去計算估值，上市表現極視乎最終定價及大市氣氛。他教路，新股股價走勢向來難以捉摸，如果暗盤股價有比較明顯的升幅，例如超過3成，有利可圖的情況下，建議投資者不妨先「落袋為安」。

延伸閱讀：明星新股撞期殘酷三選一 首隻「杭州六小龍」爆升可期 入飛也僅作次選？｜星市攻略

延伸閱讀：全球存儲股3月股價遇巨震 大行稱市場誤讀Google演算法 撈底首選兩隻股

延伸閱讀：明星黃金半新股迎1.7億股解禁 高位瀉逾三成恐未夠平 專家教金價撈底部署