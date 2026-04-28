Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣戲棚2026｜葵青戲棚傳統文化節即日起開鑼！免場入場看竹棚粵劇 50+乾貨/美食攤檔

好去處
更新時間：13:39 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:39 2026-04-28 HKT

青衣戲棚2026｜葵青戲棚傳統文化節2026｜香港的傳統節慶活動多姿多彩，而戲棚文化更是其中不可或缺的一環。葵青區每年一度的重要盛事「葵青戲棚傳統文化節」，坊間又稱「青衣戲棚」今日（28日）起將於青衣體育會運動場開鑼，除了有萬眾期待的竹棚粵劇表演外，文化節更為市民及遊客帶來一場結合傳統藝術、美食與工藝的文化盛宴。

青衣戲棚2026！葵青戲棚傳統文化節即日開鑼 前後10日免費入場看竹棚粵劇

竹棚粵劇表演 50+特色乾貨/美食/手工藝品攤檔 

葵青戲棚傳統文化節結合了「真君誕」及「天后誕」兩大重要傳統誕期，於4月28日至5月2日及5月17日至21日舉行，弘揚傳統節日文化。今年文化節的靈魂在於以傳統工藝搭建的巨型竹製戲棚。屆時，戲棚內將上演連場精彩的傳統文化表演節目，讓觀眾近距離感受中國戲曲的震撼。

除了精彩的表演，戲棚外亦將設置超過50個特色攤檔，場內匯聚各式各樣的懷舊小食與新派美食，從香氣撲鼻的街頭小吃到精緻的傳統糕點，應有盡有。此外，多個傳統手工藝品攤檔亦會進駐，展示並售賣如麵粉公仔、繩結、剪紙等工藝品，讓市民及遊客在品味美食的同時，也能將這份傳統記憶帶回家。

葵青戲棚傳統文化節2026活動詳情：

  • 活動日期：
    第一期（配合「真君誕」）：2026年4月28日至5月2日
    第二期（配合「天后誕」）：2026年5月17日至21日
  • 地點：青衣體育會運動場（青衣青綠街38號）
  • 特色攤檔：1pm-11pm
  • 粵劇日戲：2pm-5pm
  • 粵劇晚戲：7pm-11pm
  • 費用：免費入場

同場加映：新一代公園夜繽紛？屯門碼頭深夜變「爆旋陀螺」激戰區 網民讚熱血：健康過喺屋企打機！

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
6小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
3小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
20小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
15小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
20小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
20小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
20小時前