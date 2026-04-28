青衣戲棚2026｜葵青戲棚傳統文化節即日起開鑼！免場入場看竹棚粵劇 50+乾貨/美食攤檔

青衣戲棚2026｜葵青戲棚傳統文化節2026｜香港的傳統節慶活動多姿多彩，而戲棚文化更是其中不可或缺的一環。葵青區每年一度的重要盛事「葵青戲棚傳統文化節」，坊間又稱「青衣戲棚」今日（28日）起將於青衣體育會運動場開鑼，除了有萬眾期待的竹棚粵劇表演外，文化節更為市民及遊客帶來一場結合傳統藝術、美食與工藝的文化盛宴。

青衣戲棚2026！葵青戲棚傳統文化節即日開鑼 前後10日免費入場看竹棚粵劇

竹棚粵劇表演 50+特色乾貨/美食/手工藝品攤檔

葵青戲棚傳統文化節結合了「真君誕」及「天后誕」兩大重要傳統誕期，於4月28日至5月2日及5月17日至21日舉行，弘揚傳統節日文化。今年文化節的靈魂在於以傳統工藝搭建的巨型竹製戲棚。屆時，戲棚內將上演連場精彩的傳統文化表演節目，讓觀眾近距離感受中國戲曲的震撼。

除了精彩的表演，戲棚外亦將設置超過50個特色攤檔，場內匯聚各式各樣的懷舊小食與新派美食，從香氣撲鼻的街頭小吃到精緻的傳統糕點，應有盡有。此外，多個傳統手工藝品攤檔亦會進駐，展示並售賣如麵粉公仔、繩結、剪紙等工藝品，讓市民及遊客在品味美食的同時，也能將這份傳統記憶帶回家。

葵青戲棚傳統文化節2026活動詳情：