新一代公園夜繽紛？屯門碼頭深夜變「爆旋陀螺」激戰區 網民讚熱血：健康過喺屋企打機！

新一代公園夜繽紛？近日一群十多個年輕人深夜在屯門碼頭聚集，原來只為切磋爆旋陀螺，開設多人比賽展開「連番激戰」，場面相當熱鬧，不少網民讚嘆「熱血」，讚：「健康過日日喺屋企打機！」

新一代公園夜繽紛！屯門碼頭深夜聚集年輕人開展「連番激戰」？

爆旋陀螺這款源自90年代末的經典玩具，近年再度掀起復興熱潮。有網民分享最近在屯門碼頭兆禧天台運動場發起爆旋陀螺賽事「屯碼陀螺之夜」，吸引十多人參與，事主表示不少「師兄弟」特意前來切磋，更帶來各自的「架罉」展開激戰：「成年人玩玩具就係要咁認真！」並坦言感到非常榮幸：「一手搞旺呢個場，多謝大家賞面，期待嚟緊再玩！」

網民讚熱血：健康過日日喺屋企打機！

不少網民讚嘆「熱血」，大讚：「我覺得健康過日日喺屋企打機！」、「以前細個喺公園玩長大後belike」、「此風必需長！」、「當年幾歲孩子，進化成廿幾、三十幾大孩子。」亦有網民分享近日在天恩邨同樣有爆旋陀螺賽事，有人建議多舉行這類活動，推廣爆旋陀螺：「我覺得要認真就每區都搞！搞區賽同全港大賽。」

90後童年回憶再度流行

爆旋陀螺之所以能跨越二十多年再度爆紅，主要得益於多重因素。首先是當年玩初代陀螺的小學生，如今已成為具經濟能力的成年人，他們追求的不再只是簡單的轉動，而是精準的改裝與極致的競技，早前屯門市廣場舉行「《爆旋陀螺X》STEM聯校G1暨 G2賽」一度掀起討論熱潮，更喚起90後及千禧一代的童年回憶。

另外爆旋陀螺不斷推陳出新，最新一代的 BEYBLADE X 引入了「齒輪軌道」設計，令陀螺在場中能瞬間加速，對戰節奏更高速刺激；加上官方近年積極將陀螺重新定義為 「GEAR SPORT」（裝備運動），透過專業化的賽事架構，成功吸引不同年齡層的玩家投入，讓這項童年娛樂進化成一種長青的對戰文化。

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