中風康復新突破！每日3次呼吸訓練「坐住做」 防跌兼改善平衡

隨著醫學研究不斷深化，中風後的康復治療已不再局限於傳統的肢體肌力訓練，呼吸功能與身體平衡之間的密切關聯逐漸受到重視。筆者帶領的研究團隊最近於《Journal of Physiotherapy》發表研究，創新研發並驗證一項具有高度臨床應用價值的康復策略——以呼吸訓練為主，配合輕度的平衡挑戰，能顯著改善中風患者的呼吸能力與平衡表現。

每日3次吸氣肌訓練 強化肺功能與平衡

研究顯示，透過系統化的「吸氣肌訓練」（Inspiratory Muscle Training, IMT），不僅可提升患者的肺功能，也能改善平衡力。訓練時，患者會使用一個可調節阻力的呼吸裝置進行吸氣練習，其原理類似於針對呼吸肌肉的抗阻力訓練。團隊發現，完成IMT的中風患者，其吸氣肌力顯著提升，呼吸變得更為有力且協調，其平衡測試的表現亦隨之改善。值得注意的是，若能將這項呼吸練習在輕微不穩定的姿勢下進行（例如坐在平衡坐墊或柔軟墊面上），整體康復成效進一步提升 。

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在實務應用上，這項訓練模式相對簡便易行。吸氣阻力裝置價格親民且操作容易，非常適合於診所或家中進行。姿勢挑戰的難度亦可因應患者能力靈活調整：部分患者初期只需維持無靠背端坐即可；能力較佳者則可搭配平衡坐墊，提供輕度且安全的不穩定刺激 。

呼吸肌訓練（IMT）動作及步驟

患者以最大吸氣壓的50%（由物理治療師評估）作為訓練強度，每日早、午、晚進行三次呼吸肌訓練。每次訓練包括五組，每組做10次呼吸，組與組之間休息1分鐘；每節大約15分鐘。患者先在動作1下訓練一個星期。在隨後的每個星期，都需要物理治療師重新評估，確認是否具備足夠的安全性以進階至下一個動作。

動作1： 坐於平衡墊上，雙腳放置於地面，配合使用吸氣阻力裝置。

坐於平衡墊上，雙腳放置於地面，配合使用吸氣阻力裝置。 動作2： 坐於平衡墊上，雙腳分別放置於兩個平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。

坐於平衡墊上，雙腳分別放置於兩個平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。 動作3： 坐於平衡墊上，雙腳分別放置於同一平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。

坐於平衡墊上，雙腳分別放置於同一平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。 動作4：坐於平衡墊上，雙腳離地（懸空），配合使用吸氣阻力裝置。

評估時，若患者能夠維持並完成一組呼吸訓練，則可順利進級至下一階段訓練；否則，患者將停留於當前階段。進階應根據個人能力，在四周的訓練期間逐步由動作1進展至動作4；整個訓練計劃每星期進行5日，持續4個星期。



橫膈膜的雙重角色 穩定軀幹防跌倒

此訓練奏效的關鍵，在於橫膈膜的「雙重功能」。橫膈膜不僅是人體主要的呼吸肌，同時亦負責維持軀幹穩定 。當患者在非完全穩定的姿勢下進行訓練時，橫膈膜必須同時兼顧呼吸與姿勢控制，並與腹部及骨盆周圍的深層肌肉協同運作，幫助身體維持平衡 。

適度的姿勢挑戰正好能促進此協同機制，使呼吸與穩定控制有效整合，康復效果比單純的呼吸練習更佳。

針對中風後遺症 雙管齊下迎向康復路

這項發現對中風後的康復尤具意義。中風後的神經控制受損，往往同時影響呼吸功能與平衡能力。吸氣肌力不足導致患者容易疲勞、活動耐力下降；而平衡不穩則大幅增加跌倒風險 。研究證實，在不穩定平面上進行的呼吸訓練，不僅能改善上述問題，更能進一步有效提升患者的運動耐力，從而改善患者的生活質素 。

對中風患者與照顧者而言，這項研究無疑帶來了令人鼓舞的希望。呼吸訓練結合平衡挑戰並非旨在取代傳統康復治療，而是作為輔助性介入，提升整體康復成效 。隨著康復進展，治療師可逐步提高難度，讓患者穩步重拾健康活力。

撰文：香港都會大學護理及健康學院名譽教授兼顧問曾偉男教授

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