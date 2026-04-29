Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中風康復新突破！每日3次呼吸訓練「坐住做」 防跌兼改善平衡

醫生教室
更新時間：19:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-29 HKT

隨著醫學研究不斷深化，中風後的康復治療已不再局限於傳統的肢體肌力訓練，呼吸功能與身體平衡之間的密切關聯逐漸受到重視。筆者帶領的研究團隊最近於《Journal of Physiotherapy》發表研究，創新研發並驗證一項具有高度臨床應用價值的康復策略——以呼吸訓練為主，配合輕度的平衡挑戰，能顯著改善中風患者的呼吸能力與平衡表現。

每日3次吸氣肌訓練 強化肺功能與平衡

研究顯示，透過系統化的「吸氣肌訓練」（Inspiratory Muscle Training, IMT），不僅可提升患者的肺功能，也能改善平衡力。訓練時，患者會使用一個可調節阻力的呼吸裝置進行吸氣練習，其原理類似於針對呼吸肌肉的抗阻力訓練。團隊發現，完成IMT的中風患者，其吸氣肌力顯著提升，呼吸變得更為有力且協調，其平衡測試的表現亦隨之改善。值得注意的是，若能將這項呼吸練習在輕微不穩定的姿勢下進行（例如坐在平衡坐墊或柔軟墊面上），整體康復成效進一步提升 。

【同場加映】「我都是為你好」是溫柔操控？專家拆解3個「被情勒」信號 重建心理界線

在實務應用上，這項訓練模式相對簡便易行。吸氣阻力裝置價格親民且操作容易，非常適合於診所或家中進行。姿勢挑戰的難度亦可因應患者能力靈活調整：部分患者初期只需維持無靠背端坐即可；能力較佳者則可搭配平衡坐墊，提供輕度且安全的不穩定刺激 。

呼吸肌訓練（IMT）動作及步驟

患者以最大吸氣壓的50%（由物理治療師評估）作為訓練強度，每日早、午、晚進行三次呼吸肌訓練。每次訓練包括五組，每組做10次呼吸，組與組之間休息1分鐘；每節大約15分鐘。患者先在動作1下訓練一個星期。在隨後的每個星期，都需要物理治療師重新評估，確認是否具備足夠的安全性以進階至下一個動作。

  • 動作1：坐於平衡墊上，雙腳放置於地面，配合使用吸氣阻力裝置。
  • 動作2：坐於平衡墊上，雙腳分別放置於兩個平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。
  • 動作3：坐於平衡墊上，雙腳分別放置於同一平衡墊上，配合使用吸氣阻力裝置。
  • 動作4：坐於平衡墊上，雙腳離地（懸空），配合使用吸氣阻力裝置。

評估時，若患者能夠維持並完成一組呼吸訓練，則可順利進級至下一階段訓練；否則，患者將停留於當前階段。進階應根據個人能力，在四周的訓練期間逐步由動作1進展至動作4；整個訓練計劃每星期進行5日，持續4個星期。
 

【同場加映】肺癌｜7成患者確診已屬晚期 專家籲高危族做LDCT篩檢 揪出隱形致命殺手

橫膈膜的雙重角色 穩定軀幹防跌倒

此訓練奏效的關鍵，在於橫膈膜的「雙重功能」。橫膈膜不僅是人體主要的呼吸肌，同時亦負責維持軀幹穩定 。當患者在非完全穩定的姿勢下進行訓練時，橫膈膜必須同時兼顧呼吸與姿勢控制，並與腹部及骨盆周圍的深層肌肉協同運作，幫助身體維持平衡 。

適度的姿勢挑戰正好能促進此協同機制，使呼吸與穩定控制有效整合，康復效果比單純的呼吸練習更佳。

針對中風後遺症 雙管齊下迎向康復路

這項發現對中風後的康復尤具意義。中風後的神經控制受損，往往同時影響呼吸功能與平衡能力。吸氣肌力不足導致患者容易疲勞、活動耐力下降；而平衡不穩則大幅增加跌倒風險 。研究證實，在不穩定平面上進行的呼吸訓練，不僅能改善上述問題，更能進一步有效提升患者的運動耐力，從而改善患者的生活質素 。

對中風患者與照顧者而言，這項研究無疑帶來了令人鼓舞的希望。呼吸訓練結合平衡挑戰並非旨在取代傳統康復治療，而是作為輔助性介入，提升整體康復成效 。隨著康復進展，治療師可逐步提高難度，讓患者穩步重拾健康活力。

撰文：香港都會大學護理及健康學院名譽教授兼顧問曾偉男教授

延伸閱讀：33歲男頸部按摩後腦中風 中醫師警告忌按2個危險位置 6類人不宜按摩

曾偉男教授香港都會大學護理及健康學院名譽教授兼顧問簡介:

註冊物理治療師，專注於物理治療及神經康復的臨床教學與研究，致力研發如吸氣肌訓練（IMT）及平衡控制等創新康復介入方案，以改善中風患者的呼吸功能、運動耐力及生活質素。在物理治療及康復科學領域具備深厚專業知識，積極將科研成果轉化為貼近臨床及社區需要的實用策略，致力推動活躍樂齡及社區健康發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
5小時前
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官狠批行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
六旬廚師強姦淫辱二奶女兒7載重囚18年 官痛斥行為墮落可恥 二奶為生活穩定竟無視女兒求助
社會
6小時前
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
巴士「路口黨」築長蛇陣被轟自私 揀位自由惹議 網民教一句「咒語」即破解｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
11小時前
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
古天樂傳秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老屍》 疑結伴到韓國睇GD？
影視圈
3小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇實物網上落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
4小時前
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
關詠荷「兒子」變高大型男 丁力碩士畢業闖荷里活 做埋幕後裝備自己丨陀槍師姐
影視圈
6小時前
連鎖中菜館「港味」激抵優惠！$6.8歎點心/$35香妃雞 1地區店限定
連鎖中菜館「港味」激抵優惠！$6.8歎點心/$35香妃雞 1地區店限定
飲食
6小時前
坪石邨商場舖頭十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
坪石邨商場十室九空？街坊嘆殘忍「幾十年嘅鋪頭全部結業」 逾50年歷史屋邨重建未有期
生活百科
5小時前
逸華律師行涉嫌涉及「碰瓷黨」事件，並在調查中發現初步證據顯示可能存在不誠實行為及／或違反《律師帳目規則》。
林逸華律師行捲「碰瓷黨」指控 律師會：有理由懷疑涉不誠實行為 委任律師事務所介入
社會
6小時前