肺癌｜7成患者確診已屬晚期 專家籲高危族做LDCT篩檢 揪出隱形致命殺手

在香港這座高壓力的都市，肺癌長期被醫學界稱為「沉默的頭號殺手」。根據香港癌症資料統計中心的數據，肺癌是本港發病率最高的癌症，每年新確診個案突破六千宗，且發病年齡有明顯下降趨勢。最令人憂慮的是，肺癌在早期往往毫無明顯病徵，患者容易將輕微疲勞或偶發咳嗽誤以為是壓力大或普通感冒。有調查指7成本港患者在確診時已屬第4期，癌細胞已經擴散，令5年相對存活率大幅下降。

破除「有病才求醫」迷思 非吸煙女性亦屬高危

面對這個「隱形殺手」的威脅，高危群組對癌症預防及定期檢查的認知須更為普及。值得注意的是，香港有不少非吸煙女性患上肺癌，這除了與長期接觸廚房油煙或二手煙有關，亦可能源於基因變異（如本港常見的EGFR突變）。

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若能在肺癌第一期時及早發現，把握這個黃金治療時機，患者透過微創手術切除後的5年存活率可高達9成以上，部分個案甚至有機會治癒。

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拆解低劑量電腦掃描 AI輔助精準攔截

在眾多篩檢工具中，低輻射量電腦掃描（LDCT）的技術演進徹底改變了臨床診斷的規則，能敏銳偵測出早期肺腺癌的典型表現：「磨玻璃結節（Ground-glass nodule）」。這種微小的影像異常在過去難以被察覺，如今卻成為了拯救生命的關鍵線索。

突破傳統X光盲點

突破傳統X光盲點：傳統胸部X光片呈二維重疊平面，極易受心臟或肋骨遮擋，對直徑小於一厘米的早期小結節偵測能力極其有限。LDCT則運用多環旋轉技術產生細緻的斷面影像，能無死角地掃描肺部組織。 AI精準辨識風險：進入2026年，影像技術更結合了生成式AI輔助分析，能自動比對結節在數月間的體積微小變化與密度特徵，甚至能辨識潛在惡性風險，協助醫生在患者病變發生質變前精準介入。 超低輻射劑量：結合深度學習重建（Deep Learning Reconstruction, DLR）技術的超低劑量掃描，平均有效劑量已能降至僅約0.13 mSv，幾乎與一張普通胸部X光（約0.1 mSv）的劑量無異。

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建立家庭防線 從心理支持到科學預防的應對之道

在應對肺癌這項健康威脅時，家人的支持與警覺是至關重要的防線。我們應以「預防醫學」的角度，協助家人建立正確的健康風險意識：

關注高危群組：請多加留意長者或具備高風險因素的家庭成員（特別是重度吸煙者、有肺癌家族史，或長期暴露於化學物質的人士）。與家人的溝通不應帶有恐懼，而是鼓勵他們主動與醫生商討接受LDCT篩查的利弊。在充分了解篩查的潛在益處、假陽性風險及後續程序後，共同作出切合個人需要的知情決定。 理性面對檢查結果： 若經醫生評估並進行掃描後發現肺部結節，家人應給予心理支持並保持冷靜，明白大多數初期發現的結節屬於良性。此時的關鍵在於避免過度恐慌，並遵從專科醫生的建議，定期覆診與影像追蹤。

透過提升家庭整體的健康意識並運用先進的影像診斷技術，定能看透風險，在這場與時間競爭的生命保衛戰中贏得先機。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師周瑞祥博士

專家履歷：周瑞祥博士

具備豐富的醫學影像與放射診斷臨床及教學經驗，研究專長涵蓋電腦掃描（CT）技術、醫學影像金屬偽影減少技術及冠狀動脈電腦斷層血管攝影等，並積極推動醫學教育創新，將虛擬實境（VR）系統應用於放射診斷技術的教學當中。

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