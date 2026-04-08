「我都是為你好」是溫柔操控？專家拆解3個「被情勒」信號 重建心理界線

提起「情緒勒索」，很多人會聯想到激烈、惡意的操控。然而在現實中，這種無形壓力往往潛伏於最親近的關係之中，例如父母與子女、伴侶、好朋友、上司或同事之間。你可能曾經被人「勒索」，甚至不自覺地成為了「綁匪」，卻渾然不知。

「我都是為你好」是溫柔操控？

正因為彼此存在着感情羈絆，一句「我這樣做都是為你好」就足以令你動搖、自責，最終妥協並順從對方的期望。你可能疑惑，明明沒有大吵大鬧，為何也算是勒索？其實，情緒勒索不一定伴隨激烈的衝突，很多時候是透過柔和、看似關心或展現無助的方式，慢慢利用你的關心和內疚感，驅使你做一些本不情願的事。

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在不少關係中，對方未必會直接開口要求幫忙，而是反覆訴苦，例如：「我好累」、「我頂不住了」、「我這麼辛苦、這麼慘，你都不幫忙？」。表面上只是抒發情緒，但如果你幾乎每次都因為內疚或不忍心，而「自動自覺把責任攬上身，而對方亦越來越習慣用這種方式影響你，這就已經十分接近情緒勒索的模式。

拆解3個「被情勒」信號

要判斷自己有沒有跌入情緒勒索的情境，與其專注分析對方的說話，不如多留意自己內心的感受。當然，我們應先冷靜檢視自己是否真的有做錯、疏忽或確實需要負上責任，而不是一感到內疚，就立刻認定自己被勒索。當你在合理範圍內已盡本份，卻依然出現以下情況，就有可能為了維繫關係而正在犧牲自己：

經常感到強烈內疚： 聽完對方說話後覺得強烈內疚，但又說不上自己真正做錯了甚麼。

極度害怕拒絕別人： 很怕拒絕對方，擔心一說「不」就會被認為不夠關心、不夠上心。

過度在意對方情緒： 特別在意對方的情緒，怕對方生氣、失望，甚至不再理會你。

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自己是否不自覺成為「勒索者」？

我們也不妨反思：自己會不會也講過「我都是為你好」這類說話，或者曾經用自己的委屈、辛苦去影響別人的決定？人有情緒、會發牢騷、尋求協助，都是人之常情，並不等同情緒勒索。關鍵在於，表達情緒或需要時，究竟是否坦誠說出真正的困難和想法，還是希望對方因為內疚或基於關係而配合自己？ 又或者沒有清楚表達訴求，卻期望對方自動理解並回應，甚至不時以「我們關係好」、「認識多年」等說法施加壓力，去換取對方更多付出。

如果你發現，每一次你表達情緒或處境後，對方都明顯感到壓力，很怕做錯事，開始小心翼翼地迎合你，那就值得停一停、想一想自己會否不經意地用情緒向對方施壓。短期來看，這可能換來順從表面和諧，但長遠卻會慢慢磨蝕彼此信任。

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情緒勒索對身心有甚麼影響？

不論是施壓者或被勒索者，長期被情緒綁架，都會侵蝕自我價值感和精神健康，使人陷入自我懷疑，不斷壓抑真實需求，無法建立真正安全、互信的關係。對被勒索者而言，長期背負「要為別人情緒負責」的壓力，容易出現焦慮、抑鬱、自尊下降等問題； 施壓者往往越來越依賴操控來換取安全感，只會令關係流於表面，難以建立真誠溝通和清晰界線，關係會越來越繃緊、充滿防備，而內心也越來越孤獨和失望。

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要改變情緒勒索的關係，關鍵在於認清這種溝通方式非單純「關心」或「脾氣」，而是一種操控。同時，必須學會照顧自己的界線，好好保護自己，才能以更真誠、平等的方式與他人連結。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師藍美儀女士

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