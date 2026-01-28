跨代運動助促進長者健康 專家教3大貼士 善用科技帶長輩運動

香港長者普遍運動不足，每日久坐逾10小時更會顯著增加認知障礙風險。世界衞生組織建議所有健康的65歲及以上長者，每星期應進行至少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動。要鼓勵長者走出家門，年輕人不妨善用科技，發揮創意，帶長輩一起運動，藉跨代共融運動，提升彼此身心健康與家庭關係。

跨代運動助促進長者健康 專家教善用科技帶長輩運動

由香港都會大學進行的「Connect Active Programme」研究發現，跨代運動能顯著提升長者的體能與生活質素。長者參與為期6星期、每周兩小時，並輔以手機 App 支援的「長幼結伴步行」後，在6分鐘步行測試的體能表現，以及世衞生活質素指標的評分，均有明顯進步。

結果亦顯示，年輕人評價家庭關係的分數同樣有所提升，他們陪伴長者步行，不僅改善彼此健康，更能拉近兩代距離，促進溝通與互信，實踐「兩代一齊郁，身心都有益」。

年輕人的數碼「法寶」

年輕一代作為「數碼原住民」，正好填補長者在資訊科技上的缺口。不妨參考以下3個建議，善用年輕人的科技優勢，讓跨代運動變得更有趣、更安全：

1. 善用運動App ：將每一步「成就解鎖」

社交運動追蹤應用程式Strava 操作簡單，能記錄步行、慢跑、單車等運動數據，同時設社交互動功能。

自動記錄距離、步數、時間；

可與子女互加好友、互相「Kudos」（點讚）鼓勵；

記錄成果，長者看見自己的進步，運動更有動力。

2. Google Maps 帶路無難度

年輕人可協助長者使用 Google 地圖，一起挑選難度適中、風景優美的行山路線，如港島區的紅香爐峰，由寶馬山巴士站出發，僅需短程步行，便能登頂飽覽維港美景，新手也能輕鬆完成。年輕人擔任長者的「導遊」，善用手機導航，一同享受探索新景點的樂趣。

3. 發掘城市綠洲

可與長者前往城市綠化空間，例如西九文化區藝術公園、海濱長廊，一起散步、伸展和「打卡」，同時欣賞維港景色，將運動變成家庭日活動。

長幼結伴「郁多啲」

要改善長者運動不足的問題，年輕一代善用科技與創意，可成為長者健康生活的引路人。善用網上資訊，發掘平坦易行的隱世路徑，或帶長者一起到郊外「打卡」拍照，親近大自然。年輕人的陪伴，往往是長者動起來的最大動力。

撰文專家履歷：香港都會大學護理及健康學院教授 謝敏儀

註冊護士、香港大學醫學院博士，長期從事老人科教學及研究，專注於非藥物療法與疼痛管理。在護理教育、長者健康及公共衛生領域具備深厚專業知識，並於國際期刊發表逾百篇研究成果，積極推動護理專業發展及社區健康服務。

