超聲波有輻射致癌 照得多會傷BB？專家拆解7大迷思

超聲波檢查是現代醫學常用的工具，從產前檢查到內臟檢測都廣泛應用。然而，坊間仍流傳不少關於超聲波的誤解與擔憂，有人擔心輻射致癌，有人誤以為只適用於孕婦，香港都會大學護理及健康學院助理教授梁懿芳博士為大家拆解7個常見超聲波迷思。

專家拆解7大超聲波迷思

超聲波檢查是透過高頻聲波產生即時影像，安全快捷地檢視體內及組織結構。由於不含電離輻射且用途廣泛，已普及應用於各類臨床診斷。

迷思一：照超聲波怕輻射致癌？

不少人將超聲波與X光或電腦掃描（CT）混淆，擔心會傷害細胞或致癌。事實上，超聲波是採用高頻聲波，經人體組織反射形成影像，過程全涉及電離輻射。根據國際研究，只要按安全指引操作，診斷性超聲波不會導致基因損傷或誘發癌症，即使需要長期以超聲波監察慢性病，也屬安全。

迷思二：產前照得多會令胎兒畸形或患自閉症？

網上不時流傳「孕婦照超聲照得多會傷BB」的說法，並無科學根據。醫學超聲波是一種安全可靠的產前檢查工具，不會對胎兒構成風險，反而能協助及早發現先天異常（如心臟或神經管缺陷），讓醫護團隊及早介入及跟進，保障母嬰安全。臨床應用至今數十年來，從未有證據顯示它與胎兒畸形或自閉症有因果關係。

迷思三：檢查過程會疼痛或不適？

絕大部分的超聲波檢查屬非侵入性程序。醫護人員只需在皮膚塗上少量凝膠，再輕輕滑動探頭，大多數人只會感到輕微的按壓或冰涼感，並會感到疼痛。至於部分內窺式檢查，如經陰道或直腸超聲波檢查，或許會帶來輕微不適，醫護人員在進行前先向檢查者解釋流程，並嚴格保障私隱，確保安全及安心。

迷思四：超聲波診斷絕對準確？

超聲波雖能即時顯示體內狀況，但準確度會受多項因素影響，例如操作者的技術、患者體型、體內氣體干擾甚至胎位等。超聲波能提供病變的形態與血流資訊，但不能單憑它來判斷腫瘤屬良性或惡性。醫生需結合病史、血液化驗、磁力共振或活組織檢查等不同報告，才能作出最終準確診斷。

迷思五：超聲波只用於孕婦？

不少人總覺得「超聲波等於照BB」，其實產科應用只是冰山一角。現今超聲波已廣泛應用於全身檢查，例如檢查肝膽腎、膽石、脂肪肝、心臟瓣膜、血管狹窄及深靜脈血栓等。於運動醫學範疇，醫生亦會利用其動態影像觀察肌腱撕裂，以及評估韌帶復原情況。

迷思六：做檢查越多越安心？

雖然超聲波檢查安全性高，但醫學界一直強調「按臨床需要才作檢查」的原則。過度檢查或浪費醫療資源，還可能發現一些本來不具惡性風險的「偶發瘤」，反而令患者產生不必要的焦慮及後續追蹤。產檢及臨床指引均有明確建議的次數，良好健康管理應基於均衡飲食與適量運動，而非盲目增加檢查。

迷思七：人人可自行操作？

手提超聲波機掃瞄儀越趨普及，但專業的影像解析絕非單純「看畫面」。操作者必須具備深厚的解剖學知識、成像調整技巧及病理識別能力，非專業人士使用極易誤判，延誤診治。在香港，合資格的操作人員都需要經過專業認證，並持續進修與質量監控，以保障病人安全。

掌握知識 理性求醫

超聲波是一種安全、非侵入性而具即時產生影像能力的工具，可能協助醫生作早期診斷及監測病情。只要市民掌握正確的醫學常識，與醫生理性地商討檢查需求，超聲波能發揮最大的臨床價值，亦能讓醫療資源更有效地運用在真正有需要的人士身上。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授梁懿芳博士

專家履歷：梁懿芳博士

註冊放射師，擁有多年超聲波臨床及專業培訓經驗，專長腹部、產科、兒科及血管超聲與肝臟彈性成像。積極參與教學與研究，撰寫專書及期刊文章，並於本地及國際會議授課，培育新一代超聲波專業人員。

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