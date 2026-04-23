遊泰注意！泰國爆發甲型肝炎疫情 曼谷春武里淪重災區 當局籲「熟、熱、潔」三原則保平安

計劃前往泰國旅遊的市民要留心！據泰國公共衛生部疾病管制廳最新通報，當地A型肝炎疫情持續升溫，今年以來已錄得672宗確診病例，無死亡報告，但病例數較去年同期增加一倍。疫情主要集中在東部多個府治，包括曼谷、春武里、羅勇及尖竹汶府。當局警告，隨着夏季來臨，病毒傳播風險可能進一步加劇，呼籲旅客嚴格遵守飲食衞生守則。

泰國累計672宗甲肝個案 春武里/曼谷淪重災區

泰媒報道，自2026年1月1日至4月20日期間，全泰國共發現672宗甲型肝炎確診個案，患者以勞動年齡人口為主。值得留意的是，今年第6至第14周，每周均錄得超過40宗病例，疫情明顯較去年同期嚴峻。重災區排名：

春武里府（最多） 羅勇府 曼谷 尖竹汶府

泰國疾病管制廳廳長Manoon Kanasawas醫生表示，甲型肝炎病毒主要透過以下途徑傳播，包括食用或飲用受污染的食物及水、人與人之間的密切接觸、接觸受污染物品後並放入口中等。特別需要注意的是，感染者在出現症狀前的1至2周，糞便中已含有大量病毒，具備傳染能力。因此，即使身邊的人看似健康，仍有可能成為傳播源頭。

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旅客自保「熟、熱、潔」三原則

泰國衞生部門已啟動應變機制，且採取以下措施，包括監測飲用水水質、廁所及整體衞生系統；加強食品安全與用水安全檢查；進行流行病學調查，追查更多感染源頭，且持續追蹤疫情，直至完全受控。泰國疾病管制廳重申，預防甲型肝炎最有效的方法就是嚴格遵守「熟、熱、潔」三項原則：

1. 「煮熟」

只食用新鮮烹煮並徹底煮熟的食物；避免任何生食或半生不熟的食物（如生蠔、生蝦、沙律等）。

2. 「加熱」

食物若煮熟後放置超過2小時，食用前必須再次徹底加熱。選擇乾淨、安全、有完整包裝及符合標準的樽裝水及冰塊。

3. 「清潔」

烹調前、進食前、如廁後、照顧病人後、接觸髒污後，務必用肥皂及清水徹底洗手。使用個人專用餐具（湯匙、叉子、水杯），避免共用；選擇新鮮、乾淨、來源可靠的食材；妥善處理廢棄物，使用廁所並確保糞便處理系統完善，防止環境污染。

旅客注意路邊攤檔食物

甲型肝炎爆發常見於人群聚集的場所， 外遊旅客應注意，路邊攤檔的食物衞生難以保證，建議選擇有固定鋪位、人流較多的食肆，享用乾淨、來源可靠的食材。

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由於甲型肝炎潛伏期長達一個月，旅客返港後若出現發燒、疲倦、黃疸等症狀，應主動告知醫生近期旅遊史，以便及早診斷及治療。目前本港有甲型肝炎疫苗，計劃前往高風險地區的市民可諮詢家庭醫生，考慮提前接種。

潛伏期長達一個月 症狀多樣易混淆

根據衞生防護中心資料，成人染上甲型肝炎或出現的症狀，包括發燒、疲倦不適、食慾不振、噁心、腹瀉、小便呈茶色、黃疸。甲型肝炎的潛伏期為14至28天（平均28至30天）。幼童感染此病通常無明顯病徵，特別是六歲以下感染的兒童很少出現病徵，只有10%的病例會出現黃疸，病情在年紀較大的人士中會較嚴重。

甲型肝炎疫苗一共有兩針，每針相隔6至18個月，建議高風險人士可考慮接種，包括

將要前往甲型肝炎流行的地區的外遊人士 患有凝血因子疾病而需要接受血漿衍生凝血因子替代人士 本身患有慢性肝炎的患者（如同時感染甲型肝炎，會增加暴發性肝炎的風險）

不過，如果對甲型肝炎疫苗的成份曾出現過敏反應，或者接種多種疫苗而出現嚴重反應的人士不適合接種這疫苗。如接種疫苗當日發現身體不適或患有重病，則要等待康復後才接種疫苗。

資料來源：Post Today

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