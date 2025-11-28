海俊傑太太離世｜拆解急性肝衰竭6大成因 4周內致嚴重肝損傷 現2大併發症最高危

1994年新秀冠軍海俊傑的太太莫家慈（Effie），早前患上急性肝衰竭急需換肝治療，惜《星島頭條》昨日獨家報道她日前已不敵病魔離世。事實上，急性肝衰竭病程進展迅速，能夠在4周內造成嚴重肝臟損傷，當中如出現2大併發症更可能直接危及生命。

海俊傑太太離世 生前患急性肝衰竭待換肝

海俊傑日前透過Instagram透露，其擔任化妝師的妻子莫家慈（Effie）確診急性肝衰竭，他向醫生了解後，太太情況並不樂觀，決定轉往廣州中山大學附屬第一醫院接受治療。醫院進行專業處理及全面檢查後，由於太太狀況嚴重，住院約五日後病情出現諸多未預期變化，需轉入ICU進行緊急治療。

因可能進行器官配對移植，他表示醫院初步估算手術費用為50萬，但除手術外仍持續產生各項醫療支出，經計算總額恐達百萬以上，難以負擔不斷增加的醫療開銷，海俊傑因此在心情徬徨下拍攝影片求助。他在Instagram發布影片後，獲得多位演藝圈友人協助籌措醫療費用。

海俊傑太太患急性肝衰竭病逝：

他在文中寫下：「太太嘅狀況每日需要同醫護團隊緊密去協調同部署，所以呢段時間確實需要同屋企人守候及陪伴太太。」「再次感謝各位對呢件事嘅關注，多謝幫助過我哋嘅人，希望大家可以繼續為我太太禱告，所有人都要身體健康。」但近日不幸地《星島頭條》收到獨家消息指，莫家慈不敵病魔，與世長辭。

海俊傑太太離世｜拆解急性肝衰竭6大成因 4周內致嚴重肝損傷

根據香港中文大學肝臟護理中心資料，急性肝衰竭俗稱「猛爆性肝炎」，強調過程迅急猛烈。按亞太肝病學會的定義，急性肝衰竭是指在沒有肝病之下，4星期內出現嚴重肝損傷。因發病期短，加上肝病初期通常沒有痛楚等明顯症狀，最多只有食慾不振、容易疲倦、噁心等反應，往往讓人猝不及防。引發急性肝衰竭常見以下6大原因：

急性病毒性肝炎：甲、乙、丙、丁、戊五種肝炎病毒感染人體，都有可能急劇發作。

藥物性肝炎：有些中藥或西藥吃多了會傷害肝臟；然而，也有因服藥而隨機突發造成肝損傷甚至肝衰竭的案例，即使已依劑量服藥，卻還是觸發肝衰竭。

短時間大量喝酒，或俗稱的「劈酒」。

誤食發霉或有毒食物：霉菌、含有黃麴毒素等格外傷肝的物質；或者在山間採野菇進食，也容易誤食毒菇，中毒而導致肝衰竭。

自身免疫性肝炎。

感染非肝臟疾病，但因為身體的整體炎症反應而「殃及池魚」。

雖然急性肝衰竭原因眾多，但病例十分罕見，只要好好防治肝炎、不亂服藥、不酗酒和不亂吃東西，就無需過分憂慮肝臟會突然垮掉的。

而根據本港衞生署資料，少部分嚴重的急性肝炎病患者會出現肝衰竭，導致腦部功能受損，甚至死亡。大約百分之一的急性甲型或乙型肝炎病者的肝臟會出現嚴重發炎及肝衰竭。

海俊傑太太離世｜急性肝衰竭2大併發症最高危 換肝才能保命？

中心資料指，急性肝衰竭病發迅速、治療困難，且容易引發致命併發症。肝臟是人體的「化工廠」，一旦喪失功能，會併發眾多疾病，例如黃疸、出血、敗血症、血糖異常、腎衰竭等病變，其中以肝性腦病和細菌/病毒感染最為危險。

肝性腦病 ：肝臟分解很多人體新陳代謝時產生的毒素，當肝臟衰竭，毒素會隨血液流送至身體各處，若積聚在腦部，會造成神智不清、思維混亂、腦水腫、昏迷而危及性命。

：肝臟分解很多人體新陳代謝時產生的毒素，當肝臟衰竭，毒素會隨血液流送至身體各處，若積聚在腦部，會造成神智不清、思維混亂、腦水腫、昏迷而危及性命。 細菌/病毒感染：肝衰竭病人的免疫力會變得非常差，若有外來細菌、病毒感染，或者本來患有的慢性疾病爆發，便難以抵禦，病況迅速惡化或併發更多疾病。

現時沒有專門藥物治療肝衰竭，所以萬一出現急性肝衰竭，唯有維持病人生命並控制併發症，或視乎情況著手治療肝病病因（例如施藥抑制肝炎病毒），監察肝臟會否自行修復。然而，多數肝衰竭病人都要尋求肝臟移植，短期內換肝以解燃眉之急。

