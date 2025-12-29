脂肪肝元兇不只油？3大壞習慣致免疫細胞失控發炎 醫生教吃3類食物逆轉脂肪肝

【逆轉脂肪肝】很多人以為沒有大魚大肉就不會患脂肪肝，其實脂肪肝元兇不只是飲食及壞油脂。有醫生分析指，有3大惡習會令細胞失控發炎，導致脂肪肝情況惡化。醫生更建議了5招策略，加強保護肝臟，逆轉脂肪肝。

脂肪肝元兇！3大惡習致免疫細胞失控發炎

遺傳優生科醫生張家銘近日在個人Facebook專頁引用2025年刊登於《細胞通訊與訊號》期刊的研究指，巨噬細胞的修復功能被生活惡習影響，導致脂肪肝惡化。他解釋「肝臟不是突然壞掉的」，肝臟裡常駐的巨噬細胞每天都在努力維持平衡，「叛變」的原因在於新來者：

當肝細胞因過多脂肪堆積而承受脂毒性（lipotoxicity）壓力時，會釋放危險訊號，招募新的免疫細胞進入肝臟。

新來的「單核細胞衍生巨噬細胞」在不良生活習慣如脂肪、壓力、睡眠不足與腸道發炎的影響下，會變得暴躁、敏感，容易誤判敵我，放大發炎反應。

張醫生強調，代謝功能異常相關脂肪性肝炎（MASH）並非突然發生，而是身體長期承受壓力後的累積結果。以下3種常見生活習慣會改變肝臟守衛「巨噬細胞」的性質：

傷肝習慣｜1. 吃油太多

原因：飽和脂肪會刺激巨噬細胞的TLR2/4警報系統，讓它們把正常情況誤以為是攻擊，變得更敏感、易怒，肝臟更易發炎。

高危飲食： 飽和脂肪太高的油，如豬油、牛油、奶油、椰子油、棕櫚油 Omega-6過量的精製植物油，如大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油，外食及加工食品常用 高溫油炸食品，如鹽酥雞、薯條、炸雞、炸豬扒、油條等



傷肝習慣｜2. 久坐不動

原因：肝臟缺乏血流會導致脂毒性飆升，迫使巨噬細胞長期處於戰鬥模式。

高危習慣：連續坐3小時，對肝臟傷害比想像中大。

傷肝習慣｜3. 捱夜

原因： 捱 夜一晚就會升高肝臟促發炎因子IL-6、TNF-α，啟動巨噬細胞的「發炎開關」，促使它們朝促炎與纖維化方向發展。

夜一晚就會升高肝臟促發炎因子IL-6、TNF-α，啟動巨噬細胞的「發炎開關」，促使它們朝促炎與纖維化方向發展。 高危習慣：捱夜比吃油更傷肝。

肝臟細胞過勞5大警號 5招逆轉脂肪肝

張醫生提醒，若出現以下症狀，可能是巨噬細胞過勞發出「求救警號」：

高油脂飲食後特別疲倦、精神差。 肚脹、食慾降、排便不順。 捱夜後肝指數異常升高。 腹部莫名緊繃感。 睡眠充足仍感疲憊。

想讓巨噬細胞回復正常，可參考以下5招策略：

逆轉脂肪肝｜1. 智慧選油

避免常吃飽和脂肪、精製植物油、高溫油炸食物，這些油脂容易刺激巨噬細胞警報系統，讓肝臟更容易發炎。

逆轉脂肪肝｜2. 定時活動

每50分鐘起身活動，促進肝臟血流，給巨噬細胞「深呼吸」的機會。

逆轉脂肪肝｜3. 規律作息

提早進食晚餐、維持規律睡眠，幫助巨噬細胞退出「戰鬥模式」。

逆轉脂肪肝｜4. 壓力管理

適時放鬆，避免壓力荷爾蒙刺激發炎路徑。因為人體越緊繃，巨噬細胞越不安。

逆轉脂肪肝｜5. 3種食物護腸道

每日一餐深綠色蔬菜，補充蘋果膠或燕麥，建立肝臟健康後盾。

張醫生強調，肝臟的命運非「註定」，每天都能被重新調整；那些不起眼的習慣都在悄悄改變巨噬細胞，讓它們慢慢回復原本的「守護、修復、建築」角色。

脂肪肝6大常見症狀 這位置痛是警號

本港約有逾100萬人患有脂肪肝。脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」、「非酒精性脂肪肝」。根據衞生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內聚積。脂肪肝的形成亦與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

「非酒精性脂肪肝」是指一系列與肝臟細胞積聚過多脂肪（超過肝臟容積的5%）有關的肝臟疾病。脂肪積聚的成因與飲酒過量或其他繼發性因素（例如藥物或先天性代謝缺陷）無關。當中，脂肪肝有6種常見症狀，包括：

食慾不振 噁心 嘔吐 右上腹不適 疲勞 如果病情嚴重時，可能導致肝臟腫大

若不及時改善，脂肪肝可演變為肝硬化或肝癌。要準確診斷是否患有脂肪肝，就要接受影像檢查，例如超聲波、電腦掃描、磁力共振造影等，或進行肝穿刺活組織檢查。

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘、衞生署

延伸閱讀：多飲湯可天然護肝？推介2款湯水茶飲防癌去肝火 肝病患者喝半年後肝病毒量大降

---

相關文章：

醫生揭10大傷肝習慣 恐致肝癌/肝硬化/脂肪肝 喝不夠水也傷肝？

斷食可護肝降血糖？研究揭每天X小時內吃三餐 3個月逆轉脂肪肝/糖尿病

脂肪肝惡化易變肝癌 研究揭多吃1類水果降22%風險 常吃這類零食也有效！

男子患肝癌晚期 吃甜品覺得苦揭發病情 醫生籲小心肝癌4大非典型症狀