乙肝共治計劃｜2月7日起登記 參加者可獲免費快測/資助診症 一文了解參加資格/申請步驟/資助詳情

【乙肝共治計劃】醫務衞生局基層醫療署26日（周一）公布，將於2月7日正式推出「乙型肝炎共同治理計劃」（乙肝共治計劃），旨在資助較高風險群組接受乙型肝炎篩查及治療，實現「早預防、早發現、早治療」，合資格人士可由2月7日起可到全港地區康健中心或康健站登記。本文整合了有關詳情、參加資格、報名方法、資助詳情等，助你輕鬆掌握資訊。

醫務衞生局基層醫療署2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」，此計劃為《基層醫療健康藍圖》的重點措施，目標是及早識別社區中的慢性乙型肝炎患者並長期跟進，以減低他們出現肝硬化和肝癌等嚴重併發症的風險。政府將以策略採購及共付模式，資助合資格人士在私營診所進行慢性乙型肝炎篩查和治療，以及肝癌篩查。

「乙型肝炎共同治理計劃」針對較高風險群組，申請資格如下：

1988年（即初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃之推出年份）或以前出生的香港居民；

其家庭成員（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侶為慢性乙肝患者；

沒有確診患有慢性乙型肝炎、無相關病徵的合資格人士；

不曾完成整個乙型肝炎疫苗接種程序。

要留意，合資格人士需持有根據《人事登記條例》簽發的香港身份證，或《入境條例》指明的《豁免登記證明書》。

乙型肝炎共同治理計劃強調全方位的基層醫療服務，為參加者提供以下支援：

一人一家庭醫生： 參加者可自行選擇屬意的家庭醫生，建立長遠醫患關係，獲得個人化健康管理。

參加者可自行選擇屬意的家庭醫生，建立長遠醫患關係，獲得個人化健康管理。 達標獎勵： 由第二個個人計劃年度開始，如參加者達到指定健康指標，將可於下年度首次資助診症時，獲扣減最高$150共付額。

由第二個個人計劃年度開始，如參加者達到指定健康指標，將可於下年度首次資助診症時，獲扣減最高$150共付額。 地區康健中心： 負責統籌個案，預約健康管理小組活動、護士診所等。

負責統籌個案，預約健康管理小組活動、護士診所等。 醫健通 App：支援隨時查閱健康資料，自行記錄血壓及體重。

合資格人士可於2月7日起，透過以下途徑報名：

登記會員：前往各區的地區康健中心或地區康健站，登記成為會員，並同意加入「醫健通eHealth」的電子健康系統。 快速測試：地區康健中心職員會先安排合資格人士接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試。 進一步化驗：若快速測試結果呈陽性，參加者可獲政府資助參與第2次抽血化驗（6個月後），共付額為$180。 配對醫生：參加者可自行選擇參與計劃的家庭醫生，開展後續治療與管理。

政府採取「定額資助」模式，參加者只需支付指定的「共付額」，其餘由政府資助。若確認患有慢性乙型肝炎，治療階段的資助金額/收費詳情如下：

診症 每年最多4次資助診症，每次共付額由家庭醫生釐定（政府建議$150） 藥物 如獲處方計劃「基本藥物名單」內的乙肝藥物，費用全免

每次診症可獲最多3天偶發性疾病藥物，無需額外付費 化驗 按需要獲資助相關檢查，需支付指定共付額 專職醫療服務 護士診所每次共付額$180

視光師／物理治療師每次$150

營養師／足病診療師每次$380

重要提示：家庭醫生如提供計劃範圍以外的服務，可與參加者協商額外收費。長者醫療券（包括獎賞先導計劃的獎賞）適用於支付此計劃的共付額。

