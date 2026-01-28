乙肝共治計劃｜2月7日起登記 參加者可獲免費快測/資助診症 一文了解參加資格/申請步驟/資助詳情
發佈時間：11:30 2026-01-28 HKT
【乙肝共治計劃】醫務衞生局基層醫療署26日（周一）公布，將於2月7日正式推出「乙型肝炎共同治理計劃」（乙肝共治計劃），旨在資助較高風險群組接受乙型肝炎篩查及治療，實現「早預防、早發現、早治療」，合資格人士可由2月7日起可到全港地區康健中心或康健站登記。本文整合了有關詳情、參加資格、報名方法、資助詳情等，助你輕鬆掌握資訊。
基層醫療署推出乙型肝炎共同治理計劃 即睇參加資格/申請步驟/資助詳情
乙肝共治計劃｜乙型肝炎共同治理計劃是甚麼？
醫務衞生局基層醫療署2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」，此計劃為《基層醫療健康藍圖》的重點措施，目標是及早識別社區中的慢性乙型肝炎患者並長期跟進，以減低他們出現肝硬化和肝癌等嚴重併發症的風險。政府將以策略採購及共付模式，資助合資格人士在私營診所進行慢性乙型肝炎篩查和治療，以及肝癌篩查。
了解更多：基層醫療署專題網頁
乙肝共治計劃｜乙型肝炎共同治理計劃申請資格是甚麼？有哪些合資格人士？
「乙型肝炎共同治理計劃」針對較高風險群組，申請資格如下：
- 1988年（即初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃之推出年份）或以前出生的香港居民；
- 其家庭成員（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侶為慢性乙肝患者；
- 沒有確診患有慢性乙型肝炎、無相關病徵的合資格人士；
- 不曾完成整個乙型肝炎疫苗接種程序。
要留意，合資格人士需持有根據《人事登記條例》簽發的香港身份證，或《入境條例》指明的《豁免登記證明書》。
乙肝共治計劃｜乙型肝炎共同治理計劃涵蓋哪些服務？
乙型肝炎共同治理計劃強調全方位的基層醫療服務，為參加者提供以下支援：
- 一人一家庭醫生：參加者可自行選擇屬意的家庭醫生，建立長遠醫患關係，獲得個人化健康管理。
- 達標獎勵：由第二個個人計劃年度開始，如參加者達到指定健康指標，將可於下年度首次資助診症時，獲扣減最高$150共付額。
- 地區康健中心：負責統籌個案，預約健康管理小組活動、護士診所等。
- 醫健通 App：支援隨時查閱健康資料，自行記錄血壓及體重。
乙肝共治計劃｜如何報名參加乙型肝炎共同治理計劃？
合資格人士可於2月7日起，透過以下途徑報名：
- 登記會員：前往各區的地區康健中心或地區康健站，登記成為會員，並同意加入「醫健通eHealth」的電子健康系統。
- 快速測試：地區康健中心職員會先安排合資格人士接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試。
- 進一步化驗：若快速測試結果呈陽性，參加者可獲政府資助參與第2次抽血化驗（6個月後），共付額為$180。
- 配對醫生：參加者可自行選擇參與計劃的家庭醫生，開展後續治療與管理。
乙肝共治計劃｜乙型肝炎共同治理計劃的資助金額/收費詳情？
政府採取「定額資助」模式，參加者只需支付指定的「共付額」，其餘由政府資助。若確認患有慢性乙型肝炎，治療階段的資助金額/收費詳情如下：
重要提示：家庭醫生如提供計劃範圍以外的服務，可與參加者協商額外收費。長者醫療券（包括獎賞先導計劃的獎賞）適用於支付此計劃的共付額。
公立醫院收費2026年起加價 一文即睇急症/門診/專科收費詳情 1萬元上限措施是甚麼？
香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠
港大研「癌症超級數據庫」破解免疫治療關鍵蛋白 癌症治癒率有望增逾4成
科大研AI系統SmartPath 精準診斷肺癌/乳癌/大腸癌/胃癌 準確率逾95%
不可以，因為計劃只供1988年或以前出生的人士參與。香港於1988年開始為所有初生嬰兒接種乙型肝炎疫苗 ，預防乙肝病毒感染，因此1988年後出生人士不屬於高風險群組。
合資格人士可於2026年2月7日起到地區康健中心報名參加計劃，參加者須登記成為地區康健中心會員及同意加入「醫健通」。
共付額是指服務提供者（例如家庭醫生）在扣除政府資助金額後向你收取的費用。每次診症，政府會資助部分費用，計劃參加者只需每次支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額。