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鄧紫棋自揭患輕型地中海貧血 每8個有1港人為攜帶者 無病徵但有遺傳風險

醫生教室
更新時間：12:03 2026-04-21 HKT
發佈時間：12:03 2026-04-21 HKT

歌手鄧紫棋（G.E.M.）早前在個人直播中透露自己患有遺傳性「輕型地中海貧血」，連她自己也是最近得知。消息曝光後，大批粉絲讚她是「用意志力創造奇蹟」，同時呼籲偶像以健康為重。鄧紫棋的情況並非罕見，據估計，香港現時大約每8人之中，有1人是地貧基因攜帶者，估計有87萬人為攜帶者。

鄧紫棋自揭患輕型地中海貧血

鄧紫棋在4月19日的直播中分享：「我媽突然告訴我，原來我有地中海貧血，我都不知道！」她坦言，難怪過去的高強度演出總會感到十分疲憊：「嘩！我地中海貧血，然後我做這個巡演做了153場，我累不是很正常嗎？我挺佩服我自己！」她直言很多時候在舞台上根本是「靠意志力硬頂住」，對於未來動向，她表示要視乎身體能否「吃得消」。

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消息曝光後，大多粉絲留言並稱讚鄧紫棋是「用意志力創造奇蹟的天后」，同時呼籲偶像要以健康為重，提醒她務必注意休息。

地中海貧血是甚麼？

香港兒童醫院資料顯示，地中海貧血（Thalassemia）是一種遺傳性血液疾病，因血紅蛋白製造異常導致貧血。此病主要分為兩大類：甲型（α）和乙型（β），再按病情嚴重程度劃分為輕型、中型及重型。正常情況下，每個人從父母各遺傳一組正常的血紅蛋白基因。若遺傳了一個或多個不正常基因，珠蛋白鏈的製造便會減少，引致地中海貧血。

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1. 輕型地中海貧血：多數無病徵 毋須治療

輕型地中海貧血又稱「地中海貧血基因攜帶者」，鄧紫棋所患的正屬此類型。絕大部分攜帶者沒有任何病徵，亦不需要接受治療，只有少數人會有輕微貧血，只需定期觀察。若非經過驗血，大多數攜帶者都不會知道自己帶有此基因。

2. 重型地中海貧血：終生輸血 嚴重影響生活

重型地中海貧血又稱「庫利氏貧血」，是一種非常嚴重的血液病，病發於幼童期。患者身體無法製造足夠血紅蛋白，需要終生定期輸血和接受藥物治療（如除鐵劑）。此類型由父母遺傳，不會傳染，輕型患者亦絕不會惡化為重型。全球每年約有10萬名重型地貧兒童出生。香港現時約有350名患者，包括兒童、青年及成人。

重型患者的治療重點在於緩解貧血及預防併發症，但定期輸血可能導致鐵超載——多餘鐵質會積聚於心臟、肝臟及內分泌腺，造成器官損傷。若未處理，鐵質沉積可引致心臟衰竭、肝硬化，甚至縮短壽命。因此，清除體內多餘鐵質同樣關鍵。

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中型/重型地貧6個月大寶寶現徵狀

中型和重型乙型地中海貧血通常在嬰兒6至9個月大時出現徵狀，常見表現包括：

  • 貧血：疲勞、蒼白、虛弱、運動耐力差；嬰幼兒餵食困難、體重增長緩慢
  • 脾腫大：因異常紅血球破壞加速，導致左上腹可觸及腫塊、腹部膨脹
  • 骨骼變化：骨髓代償性增生引致骨骼畸形，出現前額及上頜骨突出、牙齒咬合不正等「地中海貧血面容」
  • 生長延遲：慢性貧血及頻繁輸血導致的鐵質沉積，可能影響兒童生長發育及性成熟

地中海貧血透過血液檢測確診：

  1. 全血細胞計數：紅血球較正常細小且色澤偏淡（低色素小細胞性）
  2. 血紅蛋白模式分析：檢測血紅蛋白類型
  3. 基因檢測：用於診斷確切類型及家族篩查

遺傳風險：夫婦同為基因攜帶者

地中海貧血屬常染色體隱性遺傳。若夫婦同為輕型地貧攜帶者，每次懷孕有以下風險：

  • 25%機會誕下重型地貧嬰兒
  • 50%機會誕下輕型攜帶者
  • 25%機會完全正常

因此，醫生建議高風險夫婦接受產前診斷及遺傳輔導。對於計劃生育的夫婦，婚前或產前血液篩查能有效預防重型地貧兒童的出生，做好準備。

延伸閱讀：30歲前港姐冠軍自揭患多囊卵巢綜合症 曾歷頭痛脫髮治療恐難斷尾 解構症狀/預防方法

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