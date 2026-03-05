Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《尋秦記》黃文標自揭患柏金遜症 出現手震/平衡力欠佳 樂觀面對：生死有命

保健養生
更新時間：11:06 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:06 2026-03-05 HKT

《尋秦記》中扮演「滕翼」的黃文標近日驚爆健康亮紅燈，親證患上柏金遜症初期，更出現手震、平衡力欠佳等症狀。儘管如此，他仍豁達表示「生死有命」。

黃文標自揭患柏金遜症 出現手震/平衡力欠佳

63歲黃文標，昨日（4日）出席電影活動時接受傳媒訪問，指早前透過身體檢查經初步診斷後，患上柏金遜症初期，現正試藥及排期進行磁力共振（MRI）作進一步檢查。他透露：「依家最大的影響是手震，喺度打緊拍子。」除了手震，黃文標亦指自己出現另外兩大明顯症狀：「平衡力差咗、動作緩慢咗，主要係左邊半邊身，右手就冇乜事。」

坦言「孤家寡人」無負擔 樂觀面對：生死有命

儘管身體出現狀況，但黃文標表現得相當豁達。他坦言自己「孤家寡人」，沒有任何負擔，因此心態上看得更開表示︰「生死有命。」事實上，早於今年已有網民在商場偶遇黃文標，並察覺到他行走時神態略顯僵硬，左右手亦出現不協調的情況，當時已引起不少粉絲的關心。

拆解柏金遜症6大常見症狀 

根據本港衞生署資料，柏金遜病是長者較為常患上的一種神經系統疾病，平均病發年齡在60至70歲之間，可分為原發性和誘發性兩類。惟大部分患病長者都是屬於原發性的，真正原因還未有一致的結論，目前知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少。

誘發性的柏金遜病，則是由於藥物（如長期服用一些止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。一般而言，柏金遜病常見症狀包括：

  1. 震顫：初發時通常出現在一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身的肌肉
  2. 動作緩慢：尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯
  3. 關節活動顯得如齒輪般僵硬
  4. 面部無表情
  5. 步履出現變化
  6. 語調出現變化

根據港安醫療資料，柏金遜症並非突發性疾病，病情會逐漸惡化。當病情轉差至晚期時，病徵會由身體的一邊發展至兩邊，包括：

  • 步行時，腳部不能提起、失去平衡力、容易跌倒
  • 服藥後也會出現不自主動作
  • 藥力失效時，完全失去活動能力
  • 說話不清、吞嚥困難

按患者的退化速度，由病情轉差至失去活動能力，可快至5年，亦有可能長達10年或以上。柏金遜症雖然不會直接致命，但患者逐漸失去走路及吞嚥能力。除了容易跌倒受傷外，更有可能因吞食嗆喉而引致肺炎，對生命構成威脅。

柏金遜症可根治？如何改善病情？

衞生署指，現階段暫未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，但以下4大方式有助改善柏金遜症患者的症狀，減低病情對患者生活的影響：

1. 藥物治療

能幫助控制柏金遜病的病徵，改善患者的活動能力和減輕震顫的情況。藥物通常需要長期服用，切勿自行中止服用，否則可能會令病情反覆。

2. 物理治療

為患者評估活動功能和設計個人化復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉；指導正確位置轉移及助行器具使用技巧，增加患者活動能力，減低跌倒的機會。

3. 職業治療

分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的障礙，使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙，提高患者的自我照顧能力。

4. 心理輔導

患者容易有抑鬱的情況，所以家人的支持和安慰很重要。此外，照顧者亦可能因過度的壓力而感到沮喪。如有需要，應向專業人士尋求輔導。

資料來源：衞生署港安醫療

