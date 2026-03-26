26歲YouTuber曉欣抗癌剃光頭 割14cm巨瘤後公開超長疤痕 自嘲「百變小欣」

26歲的YouTuber曉欣（「入實驗室撳PLAY掣」主持）去年10月自揭患卵巢癌，切除達14cm的腫瘤後，上月開始接受化療。近日曉欣在個人IG公開剃光頭的全過程，並展示術後從胃部延伸至子宮的深長疤痕，相當觸目驚心，更以幽默態度自嘲「百變小欣」，其積極心態贏得圈中好友及大量網民留言鼓勵。

割14cm巨瘤後疤痕觸目驚心 剃光頭自嘲「百變小欣」

曉欣去年10月發文分享，最初只是持續腹痛，普通科醫生判斷為腸胃問題，但症狀始終未見好轉。後來經其他醫生詳細檢查，才發現卵巢內有一顆14cm的腫瘤。醫生向她說明，這是相當罕見的惡性腫瘤。其後她接受手術切除腫瘤，傷口從胃部延伸至子宮，她形容是「開刀生仔的體驗」。術後最初幾天最為辛苦，每天都要重新學習行走、睡覺、進食，連大笑和打噴嚏也要避免。

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上月曉欣開始接受化療，因副作用出現嚴重脫髮，近日她更在IG上載影片記錄剃光頭的過程，她同時公開手術後的疤痕照片，可見一道「1字型」超長疤痕，由胃部延伸至子宮所在的位置，她更在IG鼓勵自己「Wish: 所有副作用都變正作用。」曉欣心態積極，更幽默寫道：

「三月開始我就是百變小欣，有時都會擔心我樓下的看更姨姨會唔會覺得我很怪，今日長髮，聽日短髮，後日光頭……但最後發現佢都冇望過我一眼。」

曉欣患卵巢癌經歷：

停工仍心繫公益 感謝拍檔與女友：我知道我是被愛的

雖然正停工治療，曉欣仍心繫公益。她早前走訪大埔多間小店，親手寫心意卡，答謝曾幫忙宏福苑災民的餐廳，並拍片分享正能量，獲網民大讚「人美心善」。她的積極心態也贏得圈中好友及大量網民留言鼓勵：「加油」、「好叻」。

曉欣在文中透露，去年8月經歷嫲嫲離世，9月才剛覺得生活逐漸步入正軌，10月卻迎來患癌消息。她原定11月YouTube頻道有重大轉變，卻因突發狀況打亂所有節奏，但她感激拍檔Wing和經理人的無條件體諒與支持。

她特別感謝女友在她生病後為她打點一切：「比我更緊張擔心，我知道我是被愛的，不孤單的。」她表示：「等我完成這個Big boss級挑戰，我會好快好快歸隊，繼續拍攝不同挑戰！」

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卵巢癌｜出現1種徵兆恐已屬晚期 80%患者晚期才確診

卵巢癌的發病率和死亡率高嗎？根據本港醫管局資料，卵巢及腹膜癌症是本港第6大女性常見癌症，在2023年共有623宗新症，大部分患者年齡超過50歲。本港有統計數據顯示，約80%卵巢癌患者至晚期才確診，高達85%人會復發。

本港醫管局指出，由於卵巢位於骨盆腔深處，早期病徵並不明顯，許多患者病發初期大多只覺得腹部不適，或誤以為自己胃痛或消化不良，因而耽誤診斷與治療，到腹部摸到明顯腫塊時往往已是癌症後期，因此死亡率偏高，卵巢及腹膜癌症同樣位列本港女性癌症殺手第6名。

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卵巢癌｜8大常見症狀 常腹脹是警號？

根據醫管局資料，由於卵巢深入在骨盆腔內的深處，早期的卵巢癌徵狀並不明顯，卵巢癌還有以下徵狀，請特別注意：

持續及日益嚴重的胃痛

消化不良

腹部不適

肚脹

小便頻密

大便困難

性交時疼痛

腰背痛

卵巢癌｜7類人風險高 從未生育人士要留意

根據醫管局資料，以下7類人士，罹患卵巢癌風險較高：

卵巢癌7大高危因素

比一般女性較遲停經 從未生育 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨） 體重超標，食用過多脂肪 有自然流產或不孕現象 曾罹患乳癌 停經後使用荷爾蒙補充療法超過5年

卵巢癌｜如何預防卵巢癌？5種人風險較低？

在日常生活如何預防卵巢癌？醫管局列出4大方法，有助減低風險；另指出，有5種人患上這種癌症機率較低。

4招減低患卵巢癌風險：

飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪

保持適量運動

保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力

長期卵巢功能失調的婦女，須積極接受治療

5類人患卵巢癌風險較低：

服用口服避孕藥超過5年

懷孕最少一次

以母乳餵哺嬰兒

曾接受輸卵結紮手術

曾接受子宮頸切除手術

資料來源：曉欣IG、醫管局

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