62歲李連杰回應「換血回春」 自揭患甲狀腺亢進變蒼老 ：沒有人不會死

近年飽受健康傳聞困擾的武打巨星李連杰，日前參與心靈講座，幽默回應網上各種關於他「回春」的荒誕陰謀論。62歲的他氣色紅潤，狀態良好，與早前老態畢露的模樣明顯不同。他澄清指，自己在2013年曾確診甲狀腺功能亢進，才一度顯得蒼老憔悴。面對生死他直言從不擔心死亡，相反認為沒有目標、拖著老去身體的「長壽」是一種折磨。

李連杰首度回應「換血回春」揣測 自揭患甲狀腺亢進變蒼老

對於網上流傳的各種「回春」陰謀論，李連杰逐一幽默澄清：「有人說我換心臟，我也沒病為什麼要換心臟？還有人說我喝小孩的血，那蠻殘忍的，也有人說我養小鬼，我想說我養小鬼幹嘛啊！」他更抵死地反問：「還說我吃小孩。怎麼吃？清燉還是紅燒？網路上真的甚麼都有啊！」

他解釋，所謂的「回春」，其實源於一場誤會。自2013年確診甲狀腺功能亢進後，他曾因病一度顯得蒼老憔悴。去年8月，他因頸部出現良性肉瘤而入院動手術，當時在社交媒體上分享照片，自嘲「硬件出咗啲問題，返廠維修一下」。手術後，他染黑了頭髮，精神狀態亦大有改善，沒想到竟被網民過度解讀為「回春」，並引發各種無根據的揣測，令他啼笑皆非。

看淡生死不渴望長壽

「不要以為我是功夫皇帝，我就不是人。」李連杰淡然回應，「我都要做手術，都會生病，都要定期檢查，跟你沒任何區別。」他看淡生死，最擔心其實是「死不了」：「肉身死了，輪迴又來一次，一直有無法了悟的困惑。」自己大病一場，女兒也飽受抑鬱症折磨，李連杰趁機對太太表達感謝，在這段艱難的日子，有她一直以自己的方式在支持家庭，從不張揚。

女兒兩度患上嚴重抑鬱 李連杰陪伴看醫生+學佛抗病：「她讓我放下父親的驕傲」

李連杰坦言，演員身分給他的壓力大於開心，目前已經沒有想追求的夢想，但願意為傳承功夫電影出一分力。對如今的他而言，活在當下，珍惜生命，以最真誠的態度走到最後，才是最重要的事。即使未來科技進步到可以讓人類活到150歲，他也興趣缺缺。「如果是現在60多歲的身體，那不用了，動不動就腰痛。」在他眼中，如果沒有目標、沒有方向，那樣的「長壽」反而是一種折磨。

