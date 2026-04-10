科學家用「豬精液」研發抗癌眼藥水 實驗證實可縮細腫瘤 有望治療兒童眼癌保視力

兒童眼癌新希望！科學家成功利用「豬精液」研發出一種眼藥水，能夠阻止視網膜腫瘤生長，同時保護視力。這項技術有望在未來用於治療兒童眼癌「視網膜母細胞瘤」，取代目前較具創傷性的眼球內注射或化療。研究結果已刊登於國際期刊《科學進展》。

傳統治療風險高 新方法盼減創傷

國際署名期刊《nature》報道，視網膜母細胞瘤是兒童最常見的眼癌之一，目前標準治療包括直接將藥物注射入眼球、全身化療或激光治療。這些方法雖然有效，但往往會對眼睛內的健康組織造成損害，甚至影響視力。中國瀋陽藥科大學張宇教授團隊，希望找到一種能夠穿透眼球周圍天然屏障、同時減少副作用的方法，團隊最終成功利用豬精液，研發出新型眼藥水。

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視網膜母細胞瘤是甚麼？

視網膜母細胞瘤成因/症狀/自測

豬精液外泌體 天生擅長穿透屏障

為甚麼選擇豬精液？研究人員解釋，外泌體是細胞釋放的極微小顆粒，本身就像一個個「納米包裹」，可以在體內運送物質。團隊從豬精液中提取外泌體，是因為精液中的外泌體天生就擅長幫助精子穿透雌性生殖道的屏障，這與穿透眼球屏障的原理相似。

為了提高精準度，他們將外泌體改造成「抗癌特快包裹」，裝載了一種能夠殺死癌細胞的「納米酶系統」（包含碳量子點、二氧化錳與葡萄糖氧化酶）。為了讓外泌體更精準地找到癌細胞，研究人員還在表面加上葉酸分子——因為視網膜母細胞瘤細胞表面的葉酸受體遠高於健康細胞，這樣外泌體就會「自動導航」到腫瘤位置。

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動物實驗證實腫瘤停止生長 視力保持正常

研究團隊在患視網膜腫瘤的老鼠身上測試了這款眼藥水。結果令人振奮，老鼠使用眼藥水30天後，腫瘤不但沒有長大，牠們的視力更與從未患癌的健康老鼠一樣好。相反，那些只使用普通藥水（沒有外泌體包裝）的老鼠，腫瘤持續長大，更擴散到眼睛其他部位——因為藥物成分無法穿透眼球周圍的屏障。

研究團隊同時在兔子身上進行了安全性測試，連續30天重複使用這種眼藥水，結果顯示整體安全。不過報告觀察到一些角膜刺激的情況，需要進一步優化。

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有望應用於其他疾病如腦退化症

澳洲阿德萊德大學藥物傳遞及納米醫學研究員Chunxia Zhao博士指出，這項研究證明了外泌體確實能夠穿透視網膜，未來還有望應用於其他「難穿透」的屏障，例如血腦屏障（用於治療腦退化症）或黏膜屏障。但她補充，這種複雜的納米系統能否被大規模量產並普及應用，仍是未知之數。

澳洲貝克心臟與糖尿病研究所研究員David Greening博士則表示，能夠以眼藥水方式輸送的藥物，其侵入性遠低於眼球內注射，比眼球注射的創傷性低得多。但他強調，目前只是概念驗證，必須進一步研究長期使用會否帶來不良反應。

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視網膜母細胞瘤是甚麼？有何成因/症狀？

視網膜母細胞瘤屬於兒童眼癌中最常見的類型，源於眼球後方的視網膜細胞出現病變。此病幾乎只發生在5歲以下的幼兒，若能於早期確診，治癒率高達九成。在香港，每年約有5至10宗新症，發病高峰年齡為1至2歲。由於小朋友年紀小，即使視力出現問題也無法清楚表達，容易錯過最佳治療時機。部分個案求診時已屬後期，最終需要切除整個眼球。因此，家長多加留意孩子的眼睛狀況，及早發現，就能大大增加保留視力及治癒的機會。

視網膜母細胞瘤｜成因

目前醫學界仍未完全確定此病的確切成因。約有四成個案與遺傳有關——這些患者多數雙眼都會出現腫瘤，而他們的子女有一半機會患上同樣的病症。其餘六成個案屬於偶發性、非遺傳，患者的子女患病風險低於25%。

視網膜母細胞瘤｜常見症狀

最常見的徵狀包括：

斜視

瞳孔異常：在光線照射下，瞳孔會反射出白色或黃白色的光，像貓眼一樣，又稱為「白瞳症」。

其他可能的徵狀包括：

視力變差

眼睛發炎

骨痛（癌細胞擴散至骨骼等身體其他部位）

視網膜母細胞瘤｜自測白瞳症方法

家長可以在幫小朋友拍照時開啟閃光燈，並關掉「防紅眼」功能。如果瞳孔反射出紅色，代表眼睛大致正常；但如果反射出來的是白色，就要高度警惕白瞳症，應盡快帶孩子看眼科醫生。

資料來源：《nature》、兒童癌病基金

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