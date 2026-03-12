家長輕視眼紅紅徵兆！5歲女童眼睛藏大量蟎蟲角膜穿孔險盲 急須做移植手術

若孩子眼睛反覆出現紅血絲，千萬不要當成小事！內地湖北荊門一名5歲女童近一年來經常眼睛紅紅的，但家長長期忽視這些警號，最終導致女兒的眼角膜被蟎蟲啃食出一個大洞，嚴重到角膜穿孔，險些失明，不得不緊急接受角膜移植手術。

5歲女童眼睛藏大量蟎蟲角膜穿孔險盲 急須做移植手術

根據內媒《經視直播》報道，女童小星（化名）的媽媽回憶，女兒的眼睛經常佈滿紅血絲，偶爾有些分泌物，但她總以為是孩子自己到處玩耍、不注意衛生所致，並未特別在意。直到小星雙眼嚴重紅腫充血，甚至無法睜開，到了相當危急的地步，家長才連忙帶她到眼科求診。

５歲女童小星（化名）眼睛因為蟎蟲感染，令雙眼經常佈滿紅血絲，最終導致角膜穿孔，需要接受角膜移植手術。（截圖自《經視直播》）

武漢愛爾眼科漢陽醫院時眼表角膜科副主任醫生徐曼為小星檢查後發現，她的眼瞼邊緣嚴重充血，左眼角膜下方更出現了一個約2mm的穿孔，眼內的虹膜組織明顯突出並卡住在破洞處，畫面怵目驚心。因為情況極為嚴重，必須進行角膜移植手術才能保住視力，右眼也沒有倖免於難，需要進行針對性治療。

醫生進一步檢驗了睫毛，找到了釀成大禍的元兇——蟎蟲。在僅僅8根睫毛的樣本中，竟藏匿了將近20條活生生的蟎蟲，情況令人震驚。而且由於長期感染，導致了她三分之二的瞼板腺萎縮，嚴重破壞了眼睛的正常生理功能。

一年內反覆長針眼 家長忽視蟎蟲問題

事實上，這並非小星第一次因眼睛問題就醫。就診紀錄顯示，她在一年前就因反覆長針眼（生眼挑針）接受過治療。其時醫生已建議家長讓孩子進行蟎蟲檢查，無奈家長並未重視，錯失了早期治療的黃金時機。

醫生檢驗了她的睫毛樣本，８根睫毛竟藏匿了將近20條活生生的蟎蟲。（截圖自《經視直播》）

徐曼醫生解釋指，孩童的免疫系統對蟎蟲的反應可能比成人更為劇烈，容易引發嚴重的自體免疫反應及發炎。小星反覆長針眼的情況，與蟎蟲破壞瞼板腺、造成腺體堵塞發炎有直接關係。因此家長千萬不能忽視孩子「反覆眼紅」的現象，特別是那種「用幾天藥就好，過陣子又復發」的情況。

她又提醒，角膜穿孔若不即時處理，細菌可能入侵眼內引發「眼內炎」，輕則導致視力永久喪失，最嚴重的情況甚至需要進行眼球摘除手術。因此，如果發現孩子出現相關症狀，務必及時到醫院檢查蟎蟲及瞼板腺相關問題，及早治療，方能避免無法挽回的嚴重後果。

為甚麼眼睛會長有蟎蟲？

根據本港食環署資料，蠕形蟎（毛囊蟎）體型微小，通常寄生於哺乳類動物的毛囊或其周圍。人的臉頰、睫毛和前額上，都可能會出現毛囊蠕形蟎和皮脂蠕形蟎。有研究提出，蠕形蟎可能與人類的皮膚狀況（例如粉刺）有關，長者的皮膚也尤其適合牠們生存。

杭州市衛生健康委員會資料顯示，蠕形蟎感染與個人衛生習慣及生活習慣有很大的關聯，各個年齡層的人士都可能發生感染。當中以油性膚質、容易長痘或常化妝、以及脂溢性皮炎、酒渣鼻、毛囊皮疹、痤瘡等皮膚病患者，較容易有蠕形蟎感染問題。至於長者因為身體機能退化，腺體出現不同程度的萎縮，便會形成蟎蟲喜歡的偏鹼性皮膚環境。另外寵物的毛髮也會有蟎蟲寄生，和寵物玩耍或撫摸過寵物後，須清潔雙手並切忌揉眼睛，否則也容易造成感染。

眼部生蟎蟲會出現哪些症狀？

入侵眼部的蠕形蟎會寄生在睫毛毛囊與瞼板腺內，當發生蠕形蟎感染，可導致眼睛出現以下不適症狀：

眼睛反覆發紅、痕癢 眼睛乾澀、畏光 眼睛分泌物多 眼睛有灼熱感、異物感 容易掉眼睫毛

