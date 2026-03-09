Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不良睡姿加劇青光眼增失明風險 研究揭恐令眼壓飆升 醫生教挑選舒服不傷身枕頭貼士改善睡姿

眼壓升高是青光眼的危險因子。夜晚是眼壓（Intraocular pressure）容易浮動的高峰期，隨著身體姿勢的變化，眼壓顯著產生波動，而在夜間最大的影響因素就是「睡姿」。有研究指，1種睡姿會令眼壓飆升，青光眼患者需要特別留意，避免視力進一步受損，甚至可能引發失明。有醫生提出3個挑選枕頭的貼士，有助揀選睡得舒服又不傷身的「睡眠伴侶」。

青光眼別這樣睡！研究揭1種睡姿令眼壓飆升

眼壓會隨著體位變化而顯著波動，調整適當的睡姿十分重要。根據《BMJ Journals》今年的一項研究，研究人員納入144位青光眼患者，並選取每位患者的右眼進行分析。測量並比較了受試者在高枕睡姿（使用兩個枕頭將頭部抬高20-35°）和仰臥時的眼壓。此外，也透過超聲波檢查觀察20名健康人士的頸靜脈在睡姿變化時會產生何種反應。

研究有何發現？

研究結果發現，與仰臥睡姿的人相比，高枕睡姿與眼壓顯著升高、24小時眼壓波動幅度增加和眼灌注壓（Ocular Perfusion Pressure, OPP）降低有關。在年輕個體和原發性開角型青光眼（POAG）患者中觀察到更大的姿勢性眼壓波動。至於健康人士的頸靜脈超聲波檢查，結果顯示，在高枕位時，頸內靜脈和頸外靜脈管腔均顯著收縮，同時頸內靜脈最大血流速度增加。

研究指，與仰臥睡姿相比，高枕位與青光眼患者眼壓升高和眼灌注壓降低有關，這可能由於頸靜脈受壓。研究人員推測，頭部位置的調整可能導致頸部屈曲，這可能會機械性地壓迫頸靜脈，從而阻礙房水流出，導致眼壓升高。青光眼患者應避免引起頸靜脈受壓的睡眠姿勢，以減輕姿勢性眼壓升高，這種調整可優化長期的眼壓管理。

平躺/睡適合甚麼枕頭？醫生教3招挑選舒服不傷身枕頭

除了影響睡姿和增加視力受損的風險，枕頭不合適也是導致多種頸肩背部病痛的重要原因。內地華中科技大學附屬協和醫院關節外科副主任張波醫生，建議挑選枕頭時注意以下幾點：

1. 枕頭不宜過高

習慣仰睡者，枕頭高度應該相當於一拳的高度；習慣側睡者，枕頭高度可大約等於一側肩寬的高度。

2. 材質不要過軟或過硬

太硬會導致睡眠時呼吸不暢，太軟會造成頭頸部壓力過大，導致血流不暢。

  • 喜歡平躺者，枕頭一定要選柔軟且有彈力，透氣且彈性好的多孔纖維枕頭就是很好的選擇。
  • 喜歡側睡者，枕頭需稍微硬些，枕下去時確保頸和身體平行，讓頸部肌肉得以放鬆，例如蕎麥枕頭，能順著頭部的移動改變形狀。
  • 有頸椎問題者，可選擇記憶枕，它能固定頭部位置，避免落枕，也可減輕壓迫感。

3. 用兩個枕頭更舒服

一個枕頭正常墊於頸下，側睡時，另一個放在兩個膝蓋中間；而仰睡時，另一個矮枕頭則可墊在膝蓋下面。

