連續多晚熬夜追劇 男子突然眼睛劇痛患急性青光眼 醫生警告40歲起風險更高

近年短劇熱潮席捲全球，節奏爽快又狗血的劇情令人上癮，忍不住一集接一集看！近日，內地一名男子因為熬夜追劇，引發急性青光眼，雙眼脹痛不已，幾乎失明。有醫生提醒，青光眼並非老人專利，40歲以上人士患病的機率急升。日常使用手機和其他電子產品時要注意甚麼，避免視力受損？

連續多晚熬夜追劇 男子突然眼睛劇痛患急性青光眼

根據內媒《紅星新聞》報道，廣州醫科大學附屬第二醫院眼科最近接連接診多個「追劇上癮」的患者。62歲的黎叔（化名）近來徹底迷上了短劇，幾乎每晚都熬夜「煲劇」，有時為了更投入，還會關燈「沉浸式」追劇。結果導致眼睛脹痛得受不了，視力驟降，連手機上的字都看不清了，因此慌忙到醫院就診。「我就追了幾天短劇，怎麼眼睛就看不清了？」經醫生詳細檢查，確診他患上了急性閉角型青光眼。

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該院眼科主任王軍明教授表示，青光眼是一種以視神經損傷、視野缺損為特徵的致盲性眼病，被稱為「沉默的視力小偷」。慢性青光眼早期常常悄無聲息，不痛不癢，等發現看東西範圍變小、視力模糊時，代表已經被偷走了部分視力，且視神經損傷往往是不可逆轉的，最終可致失明。至於急性閉角型青光眼，特點是發病急、進展快，若不及時治療，可能在短時間內導致視力急劇下降甚至失明。

王教授指出，很多人對青光眼存在誤解，認為它是老人病。但其實不然，青光眼可發生於任何年齡，尤其40歲是一個重要的分水嶺，40歲後患病風險顯著增加。他提醒，青光眼是全球排名第一的不可逆致盲性眼病，40歲以上、高度近視、有家族史、糖尿病等高危人群，每年應至少做一次眼部檢查，包括眼壓測量、眼底檢查等。一旦眼睛出現不適及時就醫，以便及早發現及早干預，方能保住視力。

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頭號致盲原因 解構青光眼成因/類型/症狀

青光眼是本港頭號致盲殺手，根據香港眼科學會的數據，約有23%的失明病例與青光眼有關。青光眼的發病機制通常與眼內壓力過高有關，這種壓力可以導致視網膜和視神經的損傷。高風險人群主要包括年齡在40歲或以上的人士，特別是70歲以上的女性，其患病機會更高。根據醫管局資料，青光眼因應緊急性和成因有以下分類：

慢性青光眼症狀：早期病徵不明顯，疾病後期病人因視野收窄而只剩餘中央視力，看不見視野中央以外的影像，形成「隧道視野」。若患者情況繼續惡化，可致完全失明。

急性青光眼症狀：即眼壓突然增高，並突然出現徵狀。或會在一日內令視力永久喪失，因此必需及早求醫。症狀包括視力模糊、看燈光時有彩虹圈圍繞、眼紅、角膜混濁、眼睛劇痛、眼痛時連帶頭痛、噁心、嘔吐。

原發性青光眼：沒有明顯成因，有些科研提出有關基因突變之說法。

繼發性青光眼：由另一種眼疾所引致，例如白內障、糖尿病上眼、視網膜血管閉塞、虹膜炎、眼內腫瘤等，而長期使用類固醇、眼睛曾經受創傷或手術也會引致繼發性青光眼。

青光眼亦可分為閉角性或開角性。前房角作用是排出眼球內的水分﹙即房水，並非淚水﹚，以維持眼內壓力於正常水平。

「閉角」：是指這前房角因退化或其他原因變得狹窄甚至關閉，房水不能被有效地排出，導致壓力過高，損害視覺神經。

「開角」則指前房角並不狹窄，但排水速度因某些原因比分泌速度慢，形成房水屯積，壓力過高。

保護眼睛視力7大建議

眼科專科醫生周伯展曾接受《星島頭條》訪問時，提出7大日常護眼建議，從飲食、作息和用眼習慣著手，保護視力。

注意飲食習慣：良好飲食習慣能維持眼睛健康，飲食上要「3少1多」，即少鹽、少油、少糖、多纖食物。 作息健康：每日至少要有8小時睡眠時間，休閒時不應打機、煲劇，到戶外做運動才是讓眼睛休息的休閒活動。 少用電子產品：長時間專注在電子產品對眼睛無益，因此應該只在必要時才使用電子產品，使用時間越少越好。 使用電子產品時保持距離：用手機要時保持30cm距離；用平板電腦時要保持40cm距離；用手提電腦時要保持50cm距離；用電腦時要保持100cm距離。 保持光線充足：使用電子產品時，要保持頭頂光線充足，不可在全黑的環境看手機。確保手機後方沒有光源，以免有光線直接射入眼睛。將手機屏幕調成較柔和的燈光，減少對眼睛的刺激。 避免在不穩定的地方使用手機：不要在搖晃中的交通工具或走路時使用手機。在不穩定的地方使用手機易令眼睛過勞。 讓眼睛有適當休息：使用電子產品時，要注意每5至6秒眨一次眼。「4個20」法則，即每用20分鐘手機，休息20秒，看20呎外的風景，起身走20步。

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