山東4歲童腳痛揭患「兒童癌王」陌生人捐款寄語「一生生生生」、籲家人不要放棄

山東一位四歲小孩被病痛折磨得渾身是汗，虛弱地拉着母親的手，「媽媽，陪我躺下。」小小年紀的他，剛被確診患上神經母細胞瘤——一種被醫學界稱為「兒童癌症之王」的惡性腫瘤。

被命運打擊得傷痕累累的一家

閃電新聞報道，山東一位4歲小孩爍爍因為腳痛，前往濟南市兒童醫院求醫，不幸確診為神經母細胞瘤。這個診斷，對任何家庭都是沉重打擊，而對爍爍一家來說，更是禍不單行——爍爍媽媽因為單手不方便、日常沒有工作；爍爍奶奶去年患了腦梗，仍在恢復期，也沒法幫忙帶孩子，這讓原本不富裕的一家更加雪上加霜。

善款如溪流湧至 寓意「一生生生生」

內地媒體將爍爍一家的故事報道後，有大量善款湧入，從幾元到幾百元，每一筆都帶着陌生人的關懷。善款如溪流湧至，其中最大的一筆，是13,333元人民幣。捐款的愛心人士沒有留下姓名，只留下一句話：

「13333，寓意『一生生生生』。希望他們不要放棄，孩子會好起來的。」

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政府部門主動介入 殘疾工友慷慨解囊

愛心的力量不只來自民間。報道引起關注後，當地民政及殘疾人聯合會等部門便主動聯絡爍爍家人，表示會根據政策提供適切援助。「孩子治病是頭等大事，我們一定盡力而為。」一名工作人員這樣承諾。

爍爍爸爸所在的公司也送來了四千多元善款，其中不少是殘疾同事捐出的。從陌生網友到殘疾工友，善心為這個脆弱的家庭撐起一片天。爍爍的治療才剛開始，前面的路依然艱難。但至少，這家人不再是孤軍奮戰。

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神經母細胞瘤是甚麼？

兒童癌病基金資料顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，因此在有胚胎性交感神經節細胞的部位，都可能出現原發性腫瘤。這些腫瘤大部分在腹部的腎上腺起源，也有在頸及盆腔等部位生長。腫瘤生長迅速，可能在早期已經擴散。大約一半的患者是在2歲前發病的。

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由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者呈現的症狀因人而異。一般常見的症狀有：

生長遲緩

厭食

發燒

面色蒼白

腹瀉

高血壓

多汗

其他症狀包括：

原發於腹腔的腫瘤：患者腹部有腫塊，因而引起腹痛、嘔吐及便秘等病徵。

原發於胸腔的腫瘤：可能壓迫氣管而引起咳嗽、呼吸困難。如壓迫大靜脈，可能引致面頸腫脹。若交感神經受破壞，患者會出現交感神經麻痺綜合症。

由於這種腫瘤常常早期擴散，而頭顱骨受癌細胞破壞的情形很普遍，令患者眼眶內出血及腫脹。癌細胞也可能擴散到全身骨骼去。

資料來源：閃電新聞、兒童癌病基金

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