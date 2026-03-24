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走過喪夫抗癌之痛 82歲婆婆開便當店用料理治癒自己和客人：做喜歡的事就是長壽之道

保健養生
更新時間：15:57 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:57 2026-03-24 HKT

在大多數人已經在安享晚年的年紀，日本一位82歲的婆婆卻仍在經營著一間小小的便當店。這間店支撐著她照料患病丈夫的日子，陪著她走出丈夫離世的悲痛時期，見證她熬過了患癌和傷患，重新振作起來，用熱愛和擅長的料理，療癒自己也帶給周圍的人們溫暖。

走過喪夫抗癌之痛 82歲便當店婆婆用料理治癒自己和客人

根據日媒《FNN》報道，在宮崎縣延岡市，82歲的金井喜代在寧靜的住宅區一角，經營著一間小小的便當店。雖然每周只營業兩天，卻深得附近居民的喜愛。喜代婆婆出生在務農之家，由小學四年級就開始為家人做飯，料理和吃就是她最熱愛的事情。但真正將這份熱愛變成事業的契機，卻是由於對丈夫的愛。喜代婆婆性格外向，往時經常出門到處去，但自從10年前丈夫患上重病，因為要就近照顧，讓她的世界頓時變得很小。

只為客人滿足的笑容

為了尋找寄託，也不耽誤看顧丈夫，當時73歲的她靈機一動：「不如用我最擅長的料理，開一間屬於自己的小店。」自此，這間溫馨的便當店正式開張，她用平凡卻實在的美味，療癒自己和客人。

然而暴風雨卻接踵而來。在2020年，久病的丈夫離世不久後，喜代婆婆自己卻確診了癌症；到了2023年又因為意外跌倒，導致腰骨骨折。所幸喜代婆婆在女兒的陪伴下，走過喪夫、抗癌和腰部傷患的痛苦，撐過艱難的治療、身體康復後，回到專屬於她的廚房。雖然體力不如以前，只能夠支撐她一星期開店兩天，但只要聽到客人滿足地說一句「好吃」，她就覺得好開心，「從來沒有想過，自己的興趣，可以變成為一份如此有意思的事業。」

做自己喜歡的事就是長壽之道

每到開店的日子，便當店會在上午八點半準時開始一日的運作。喜代婆婆站在廚房裡，在女兒和女兒的友人協助下，一起忙碌地處理食材和烹調每道菜式，為11點的開店做準備。店裡販賣的便當和小菜，沒有固定的菜單。每天的菜式，全憑她當日的心情和街市裡新鮮的食材決定，有時多達23款。她堅持使用在地食材，對料理的顏色配搭一絲不苟。「我對味道其實沒有太講究，就是自己喜歡的口味。所以每次可能都會有點不同。」正是這份獨一無二的「喜代婆婆的味道」，吸引了無數街坊。無論是熟客，還是第一次到訪的陌生人，她都會以最溫暖的笑容去迎接。

過了忙碌的午餐時段，下午一點就是喜代婆婆的休息時間。她會回到家中，吃著自己做的料理，然後打理一下心愛的小花園。稍作休息後，又馬不停蹄地出門採購。她的生活忙碌而充實。

「73歲才開店？絕對沒有問題，綽綽有餘！」喜代婆婆的便當店，今年即將迎來第10周年。年齡於她而言從不是限制，她的目標是持續經營下去，至少多做3年，甚至更長時間。即使忙碌了一整天，她談到自己的工作仍然興致高昂、眉開眼笑，「只要一直做著自己喜歡的事，就是長壽的方法。」

延伸閱讀：長壽飲食｜60年研究揭5大飲食延壽貼士 吃這罐頭竟降一半血脂 1類零食可多吃

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