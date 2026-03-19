21歲抗癌女網紅病逝 患癌6年生前曾歷18次化療 仍樂觀：癌症又怎樣黃金般的青春只有一次

內地一名21歲的抗癌網紅，與惡性腫瘤搏鬥長達6年，歷經18次化療及多次手術，她始終以樂觀積極的態度面對，更表示「癌症又怎樣，我這黃金一般的青春，只有一次！」這句豪言感動無數網民。然而，這位愛笑的女孩最終不敵病魔，不幸離世。

21歲抗癌女網紅病逝 患癌6年生前曾歷18次化療

綜合內媒報道，年僅21歲的抗癌網紅「小費同學」的姐姐早前證實，妹妹已確診腺泡型橫紋肌肉瘤六年，惟她始終保持樂觀積極的態度面對癌魔。「小費同學」在抖音平台以「小費（抗癌重生版）」為名，自2021年9月發布第一條影片以來，成為一名抗癌博主，記錄自己的就醫點滴，獲得大量網民為她打氣加油，期盼這位愛笑的女孩能早日康復。然而，在過去六年間，小費輾轉於多家醫院，經歷了多次手術。據她本人憶述，從15歲發病到16歲，她已承受3次全身麻醉手術、18次化療，以及右手和右手臂合共55次的放射治療。

仍樂觀表示：癌症又怎樣黃金般的青春只有一次

儘管過程艱苦，「小費同學」始終樂觀，更曾寫下豪言：「癌症又怎樣，我這黃金一般的青春，只有一次」。可惜的是，病情始終未見好轉。直至3月16日，「小費（抗癌重生版）」的抖音帳號上傳她生前寫下的告別信。信中，她坦誠道：「最近幾年我過得很痛苦。病痛一直在瘋狂地折磨我，試圖摧毀我。現在，我離開了。我想我應該是平靜的，那我希望大家也是平靜的。很遺憾沒有在這個美好的世界上多停留一些時光，我也在最近幾年盡量彌補了自己的遺憾，儘管這遠遠不夠。但我也最後算為自己努力過了。」

在告別信的文末，她以詩意的筆觸寫下最後的感悟：「我想我的離開不會狂風暴雨般襲來，我的離開更像樹葉脫離枝幹那樣寧靜。也許我充滿遺憾和不甘心，可我寫下這些文字的時候，內心無比平靜。我帶著感恩與滿足生活在這個世界上，想不通的時候也會質疑命運的不公，可我依然在為自己的生命努力，堅持每一天，堅持每一口喘息。」她感謝生命中遇到的每一個人，包括家人、朋友、醫護人員，是他們讓她的生命變得豐富多彩，並祝願大家都能平安幸福。

這封充滿力量與溫柔的告別信，令無數網民為之動容，紛紛在留言區寫下悼念：「死亡不是終點，遺忘才是，願天堂沒有病痛」、「來世一定健康」。

甚麼是橫紋肌肉瘤？有何症狀？

根據兒童癌病基金資料，橫紋肌肉瘤是一種比較罕見的癌病，約佔所有兒童癌病的百分之五。這種病源自肌肉細胞，普遍生長在頭、頸、盤骨或手腳等部位。較常在男孩子身上發生，通常影響二至六歲的兒童。最常見的症狀包括：

頭、面頰、頸、胸或手腳上出現腫脹

鼻和耳出血

女患者可能有陰道出血

生長在膀胱一帶，可能導致排尿困難

資料來源：抖音「小費（抗癌重生版）」、兒童癌病基金

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