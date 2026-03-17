拳頭夾腋下20秒通鼻塞！專家拆解原理 鼻塞原來關「晚餐時間」事？

不少人無病無痛、呼吸順暢，卻常常躺下入睡前出現鼻塞。網上流傳一個小技巧：如果一邊鼻子不通，把拳頭夾在另一側腋下約20秒，原本塞住的鼻子會順暢。專家分析，這個方法背後確有依據，但更值得關注的是：為什麼現代人晚上睡覺特別容易鼻塞？

拳頭夾腋下為何有效？鼻塞未必因為鼻涕多

遺傳優生科醫生張家銘近日在個人專頁發文分析「拳頭夾腋下20秒通鼻塞」背後的原理及機制。張醫生解釋，當腋下受到壓力刺激時，會影響身體的自律神經平衡，使交感神經活性稍微提高。交感神經一旦啟動，血管便會收縮，鼻腔內原本充血的鼻甲因此消腫，空氣通道變寬，呼吸自然順暢。

拳頭夾腋下為何有效？

拳頭夾腋下為何有效？

鼻塞未必因為鼻涕多

「很多人以為鼻塞是因為鼻涕太多，但實際上多數情況是鼻腔血管充血。」他指出，鼻腔內的鼻甲結構像海綿一樣布滿血管，作用是加溫、加濕吸入的空氣。當血管充血，鼻甲便如海綿吸水般膨脹，通道變窄，人就會感覺鼻塞。這個技巧有一個關鍵：必須刺激對側腋下。

右邊鼻子塞住：拳頭夾左邊腋下，維持20秒到1分鐘

左邊鼻子塞住：拳頭夾右邊腋下，維持20秒到1分鐘

然而張醫生強調，這只能暫時緩解症狀，真正需要關注的是夜間鼻塞的根源。

鼻子每日輪班 晚餐時間影響鼻塞

很多人不知道，鼻子本來就有自己的節律，醫學上稱為「鼻週期」。左右兩側鼻腔並不會同時完全暢通，而是像接力一樣輪流運作：幾小時內，一側血管稍擴張、氣流較小；另一側則較通暢。過一段時間，兩邊交換。當身體調節系統穩定時，這個變化非常細微，幾乎不會被察覺。生活節律失衡，這個小變化就會被放大，於是大多人發現晚上躺下後，鼻子開始不順暢。

張醫生引述近年研究指出，夜間鼻塞現象與生活節律密切相關，其中一個重要因素就是晚餐時間。人體有一套生理時鐘：

白天處理糖分與能量的能力較好，晚上代謝速度逐漸下降。 如果晚餐吃得很晚，或睡前進食，血糖上升幅度往往較高。當血糖升高，腎臟會調整體內水分與礦物質，回收葡萄糖與鈉離子的同時，水分也跟著被保留在體內。

當體液逐漸增加，鼻腔黏膜便容易充血腫脹。原本微小的鼻週期變化則變得格外明顯。

鼻子是身體最早的提醒 3招從生活調整節律

張醫生提出一個有趣觀點：鼻子、睡眠、血糖與水分調節，其實都屬於同一個生理系統。他指：「身體就像一座城市。血糖是交通流量，水分是河道系統，神經是指揮中心。當節奏協調時，一切都運作順暢；如果生活節律逐漸被打亂，鼻子往往會成為最早出現變化的地方。」他建議大眾可採取以下實際對策：

1. 讓進食時間落在白天

人體處理血糖與能量的能力在白天較佳，晚上逐漸下降。將三餐安排在早上八點到晚上六點之間，身體處理食物會更順利，血糖波動也更穩定。許多研究發現，即使飲食內容不變，只要提前吃飯時間，血糖穩定度與睡眠品質都可能改善。

2. 晚餐簡單清爽

晚餐太鹹、太甜或份量太多，身體夜間就需要花更多力氣調整血糖與體液平衡。鹽分攝取過高，體內水分容易增加；糖分過高，血糖波動變大。這些變化同時出現時，鼻腔黏膜容易充血，睡眠也會變淺。建議晚餐多蔬菜、適量蛋白質，減少重口味與高糖食物。

3. 觀察身體的細小訊號

很多人注意體檢數字，卻忽略身體每天的提醒。晚上鼻塞、半夜醒來、早晨精神未恢復，這些看似小變化，往往和生活節律有關。當這些訊號反覆出現，可回頭檢視最近的晚餐時間、作息與飲食習慣。許多人只要稍微調整，這些症狀就會慢慢改善。

延伸閱讀：經常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾聲大恐患心血管病？醫生教4招分辨鼻塞成因

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