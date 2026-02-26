BB都飲得？中醫教3款簡易陳皮湯水KO鼻塞寒咳 即學揀陳皮4大秘訣
更新時間：21:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-26 HKT
陳皮是許多家庭必備的食材，更是兒童及嬰幼兒的健康好幫手。有中醫師認為，陳皮具有理氣健脾、燥濕化痰等功效。若能及早發現孩子不適，選對陳皮、用對方法，幾款簡單食療已可紓緩多種常見小病。
3款陳皮食療對症下藥
註冊中醫師馬琦傑在個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享3款陳皮食療，甚至連3個月大的寶寶都飲得，即看看食療的份量及製作步驟：
陳皮食療｜1. 陳皮水
- 功效：舒緩鼻塞（因飲奶或風寒引起）
- 步驟：陳皮加3碗水，煲15分鐘即可，暖喝
- 材料：
|嬰幼兒份量指南
|3-6個月嬰兒
|1/4塊果皮
|6-12個月嬰兒
|1/3塊果皮
|12-24個月嬰幼兒
|1/2塊果皮
|24-36個月嬰幼兒
|3/4塊果皮
|36個月以上嬰幼兒
|1塊果皮
陳皮食療｜2. 陳皮薑片水
- 功效：舒緩透明鼻水
- 材料：陳皮1角、薑片1塊
- 步驟：陳皮及薑片，加2碗水煲15分鐘，暖喝
陳皮食療｜3. 陳皮羅漢果水
- 功效：舒緩白痰、寒咳
- 材料：陳皮1角、羅漢果1個
- 步驟：陳皮及羅漢果，加2碗水煲15分鐘，暖喝
揀選陳皮有4大要訣
馬醫師指出，揀選陳皮有4大要訣，以免選錯無功效且傷身：
1. 選用紅皮
紅皮及青皮，必須選用紅皮，因其有理氣化痰之效；青皮則屬破氣消滯，功效完全不同。
2. 睇「油室」揀優質貨
優質陳皮表面有無數大小凹入的油點，稱為「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。
3. 聞香味辨好壞
天然醇和、不刺鼻、無鮮果味為佳。若聞起來有「罨」味（發霉味），即代表已變質，不宜使用。
4. 年份影響苦澀味
年份輕的陳皮，橘白部分呈黃白色，帶苦澀味；10年以上的陳皮，橘白已陳化成淡啡色，苦味全無。馬醫師提醒，年輕陳皮需刮走內皮白色囊衣；10年以上陳皮則不必。
預防勝治療 健脾祛濕是關鍵
不論大人或1歲以上小朋友，馬醫師指出未生病前，日常養生首重健脾胃。建議每早一杯「紫准山水」；每星期煲一次健脾茶給小朋友，一次祛濕茶給大人；要留意，有感冒症狀時不宜飲用。
資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師（獲授權轉載）
