Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BB都飲得？中醫教3款簡易陳皮湯水KO鼻塞寒咳 即學揀陳皮4大秘訣 

醫生教室
更新時間：21:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-26 HKT

陳皮是許多家庭必備的食材，更是兒童及嬰幼兒的健康好幫手。有中醫師認為，陳皮具有理氣健脾、燥濕化痰等功效。若能及早發現孩子不適，選對陳皮、用對方法，幾款簡單食療已可紓緩多種常見小病。

3款陳皮食療對症下藥

註冊中醫師馬琦傑在個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享3款陳皮食療，甚至連3個月大的寶寶都飲得，即看看食療的份量及製作步驟：

陳皮食療｜1. 陳皮水

  • 功效：舒緩鼻塞（因飲奶或風寒引起）
  • 步驟：陳皮加3碗水，煲15分鐘即可，暖喝
  • 材料：
嬰幼兒份量指南
3-6個月嬰兒 1/4塊果皮
6-12個月嬰兒 1/3塊果皮
12-24個月嬰幼兒 1/2塊果皮
24-36個月嬰幼兒 3/4塊果皮
36個月以上嬰幼兒 1塊果皮

陳皮食療｜2. 陳皮薑片水

  • 功效：舒緩透明鼻水
  • 材料：陳皮1角、薑片1塊
  • 步驟：陳皮及薑片，加2碗水煲15分鐘，暖喝

陳皮食療｜3. 陳皮羅漢果水

  • 功效：舒緩白痰、寒咳
  • 材料：陳皮1角、羅漢果1個
  • 步驟：陳皮及羅漢果，加2碗水煲15分鐘，暖喝

選陳皮有4大要訣

馬醫師指出，揀選陳皮有4大要訣，以免選錯無功效且傷身：

1. 選用紅皮

紅皮及青皮，必須選用紅皮，因其有理氣化痰之效；青皮則屬破氣消滯，功效完全不同。

2. 睇「油室」揀優質貨

優質陳皮表面有無數大小凹入的油點，稱為「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。

3. 聞香味辨好壞

天然醇和、不刺鼻、無鮮果味為佳。若聞起來有「罨」味（發霉味），即代表已變質，不宜使用。

4. 年份影響苦澀味

年份輕的陳皮，橘白部分呈黃白色，帶苦澀味；10年以上的陳皮，橘白已陳化成淡啡色，苦味全無。馬醫師提醒，年輕陳皮需刮走內皮白色囊衣；10年以上陳皮則不必。

預防勝治療 健脾祛濕是關鍵

不論大人或1歲以上小朋友，馬醫師指出未生病前，日常養生首重健脾胃。建議每早一杯「紫准山水」；每星期煲一次健脾茶給小朋友，一次祛濕茶給大人；要留意，有感冒症狀時不宜飲用。

 

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師（獲授權轉載）

延伸閱讀：新年食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！

---

相關文章：

轉季易流鼻水咳嗽 中醫教分感冒流感症狀 推介2款食療化痰止咳通鼻水

寒咳要飲陳皮水？燉橙可化痰？拆解8大咳嗽偏方功效 8種咳嗽成因/症狀

食柑食桔惹痰狂咳？潤肺止咳？寒底不能吃？醫生揭1種食法最有營養

不想病完又病？吃蟲草可止咳？中醫拆解冬蟲夏草功效 推介食療補肺防病

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
3小時前
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
樓市動向
6小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
3小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
9小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
10小時前