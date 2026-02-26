BB都飲得？中醫教3款簡易陳皮湯水KO鼻塞寒咳 即學揀陳皮4大秘訣 

陳皮是許多家庭必備的食材，更是兒童及嬰幼兒的健康好幫手。有中醫師認為，陳皮具有理氣健脾、燥濕化痰等功效。若能及早發現孩子不適，選對陳皮、用對方法，幾款簡單食療已可紓緩多種常見小病。

3款陳皮食療對症下藥

註冊中醫師馬琦傑在個人專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享3款陳皮食療，甚至連3個月大的寶寶都飲得，即看看食療的份量及製作步驟：

陳皮食療｜1. 陳皮水

功效： 舒緩鼻塞（因飲奶或風寒引起）

舒緩鼻塞（因飲奶或風寒引起） 步驟： 陳皮加3碗水，煲15分鐘即可，暖喝

陳皮加3碗水，煲15分鐘即可，暖喝 材料：

嬰幼兒份量指南 3-6個月嬰兒 1/4塊果皮 6-12個月嬰兒 1/3塊果皮 12-24個月嬰幼兒 1/2塊果皮 24-36個月嬰幼兒 3/4塊果皮 36個月以上嬰幼兒 1塊果皮

陳皮食療｜2. 陳皮薑片水

功效： 舒緩透明鼻水

舒緩透明鼻水 材料： 陳皮1角、薑片1塊

陳皮1角、薑片1塊 步驟：陳皮及薑片，加2碗水煲15分鐘，暖喝

陳皮食療｜3. 陳皮羅漢果水

功效： 舒緩白痰、寒咳

舒緩白痰、寒咳 材料： 陳皮1角、羅漢果1個

陳皮1角、羅漢果1個 步驟：陳皮及羅漢果，加2碗水煲15分鐘，暖喝

揀選陳皮有4大要訣

馬醫師指出，揀選陳皮有4大要訣，以免選錯無功效且傷身：

1. 選用紅皮

紅皮及青皮，必須選用紅皮，因其有理氣化痰之效；青皮則屬破氣消滯，功效完全不同。

2. 睇「油室」揀優質貨

優質陳皮表面有無數大小凹入的油點，稱為「油室」；「油室」愈多，養生功效愈好。

3. 聞香味辨好壞

天然醇和、不刺鼻、無鮮果味為佳。若聞起來有「罨」味（發霉味），即代表已變質，不宜使用。

4. 年份影響苦澀味

年份輕的陳皮，橘白部分呈黃白色，帶苦澀味；10年以上的陳皮，橘白已陳化成淡啡色，苦味全無。馬醫師提醒，年輕陳皮需刮走內皮白色囊衣；10年以上陳皮則不必。

預防勝治療 健脾祛濕是關鍵

不論大人或1歲以上小朋友，馬醫師指出未生病前，日常養生首重健脾胃。建議每早一杯「紫准山水」；每星期煲一次健脾茶給小朋友，一次祛濕茶給大人；要留意，有感冒症狀時不宜飲用。

資料來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師（獲授權轉載）

延伸閱讀：新年食滯胃脹氣要飲陳皮水消滯？中醫解構陳皮青皮功效/用法/禁忌 燥熱生口瘡忌吃！

