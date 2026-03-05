Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣回暖鼻敏感大發作 營養師教補充6大營養紓緩敏感 蘋果藍莓連皮吃也有效？

保健養生
春天正是鼻敏感發作的高峰期，可以吃甚麼紓緩不適？有營養師推介補充6大關鍵營養素，助輕鬆度過換季敏感期，其中蘋果、藍莓連皮吃功效可倍增。

營養師教補充6大營養紓緩鼻敏感 蘋果藍莓連皮吃也有效？

營養師楊婷貽於臉書專頁「好食課」發文指出，春天回暖出現狂流鼻涕，半夜鼻塞難眠，簡直苦不堪言。面對轉季過敏，除了戴口罩，盡量避開致敏原外，透過飲食調理身體同樣重要。她特別推介補充以下6大關鍵營養素，助紓緩敏感不適，輕鬆度過過敏季：

 

1.Omega-3 脂肪酸

攝取充足的Omega-3脂肪酸不僅能抗發炎，更能有效緩解過敏症狀。由於人體無法自行合成，必須依靠食物攝取。美國FDA建議每周至少食用約226克富含Omega-3的魚類，例如鯖魚、三文魚、秋刀魚及沙甸魚等。

2.鎂

鎂有助降低體內組織胺的分泌，同時也是天然的支氣管擴張劑，能有效減低過敏帶來的不適感。食物來源包括菠菜、黑豆、堅果、朱古力、香蕉、三文魚等。

3.維他命D

維他命D對於維持體內免疫系統平衡至關重要，同時具備抗發炎功效。獲取維他命D最簡單的方法是曬太陽，每天在陽光下曬約20至30分鐘即可。若遇上天氣不佳，亦可從經日曬的冬菇、蛋黃，或考慮服用營養補充品。

4.維他命C

維他命C有抗氧化及抗發炎能力，除此之外，它更可以協助分解體內的組織胺，助解除過敏症狀。富含維他命C的食物包括番石榴、奇異果及車厘茄等。

5.槲皮素

槲皮素有效抑制免疫細胞分泌組織胺，降低發炎性細胞激素的生成。建議從漿果類，例如蔓越莓、藍莓、洋蔥、蘋果及菠菜中攝取，但最好連皮食用，才能攝取最完整的營養。

6.益生菌與益生元

益生菌能協助調整過敏體質，不要忘記為腸道好菌提供食物。建議多吃富含膳食纖維的全榖及未精製雜糧，例如糙米、燕麥、番薯等，才能把吃進去的菌群養好。

