常吃這種魚患鼻咽癌率高7倍 哪個年齡層最高危？醫生揭單側鼻塞恐中招

魚類營養豐富，不少人都視為健康食物之一。不過有專家警告，日常如果常吃一種魚類，患鼻咽癌機率竟高7倍，到底哪種魚竟是致癌高危？

常吃這種魚患鼻咽癌率高7倍 哪個年齡層最高危？

台大醫院副院長婁培人教授在健康節目中分享，鼻咽癌原來有3大成因，包括基因遺傳、EB病毒感染及常吃醃漬食物：

遺傳因素：家族中如有鼻咽癌病史，其他家人患癌機率會增加。

EB病毒感染：EB病毒是首個致癌的病毒，普遍成年人都曾感染此病毒，有些人會因而患癌，有些則不會。

醃漬食物：有些醃漬物年紀愈小時吃，患癌機率愈高。

鼻咽癌｜醃漬物「由細食到大」最高危

婁培人教授指，如果是剛剛戒奶的嬰幼兒，在可食用副食品時，若吃大量的醃漬食物例如鹹魚，日後患鼻咽癌的機率是其他人的7倍以上。

醃漬食物包括鹹魚、醬菜、榨菜、醃蘿蔔等宜少吃。婁培人指，醃漬食物含致癌物「亞硝酸鹽」，若食用者的基因有弱點，無法對抗EB病毒，而又在幼時常吃醃漬物，患鼻咽癌的機會比常人高。婁培人提醒，如果成年後才吃大量醃漬食物，患鼻咽癌的風險就會降低。

鼻咽癌有甚麼徵兆？外科醫生陳榮堅曾分享病例指，有50歲患者因持續鼻塞、擤鼻涕帶血絲與淋巴腫大，疑與鼻咽癌有關。經檢查後，確診患鼻咽癌。愛吃醃漬物人士如發現有類似徵兆，宜多加留意、及時求醫。

鼻咽癌｜鼻塞/單側鼻塞也是徵兆？

據衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。流行病學的研究顯示，長期食鹹魚的人，如居於沿海一帶的人士，患鼻咽癌的可能性較不吃鹹魚的人高。

頸部出現無痛腫塊 鼻及喉分泌帶血 聽力減退 局部失聰 耳鳴 經常復發的中耳炎 鼻塞或單側鼻塞

鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，多數出現於男性身上。要預防鼻咽癌，就應遵守以下2大護鼻方法：

避免進食鹹魚或煙薰食品

不吸煙

如果發現自己出鼻咽癌徵狀，就應立即就醫。為了正確診斷是否患上鼻咽癌，醫生可能會進行各種檢驗，包括驗血及進行手術抽取組織樣本進行化驗。

