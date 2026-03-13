沖涼順便洗臉恐「毀容級」傷膚！專家拆解4大原因 或越洗越乾、加速衰老

相信不少人都會在洗澡時順便洗臉，以為省時又方便，原來這是肌膚「大忌」！這個看似無害的習慣，其實正在不知不覺間地傷害肌膚，由水溫、水壓、洗頭水殘留到沖涼時間，每個細節都可能成為肌膚的「毀容級」兇手。

專家拆解4大原因恐越洗越乾、加速衰老

綜合多位皮膚科醫生及美容專家意見，在洗澡時洗臉主要有以下4個「中伏位」：

1. 水溫過熱：洗走保護油脂

許多人喜歡用熱水沖涼，但我們的皮膚不喜歡，熱水破壞肌膚表面的保護性脂質層（包含神經醯胺、脂肪酸等），這些物質是維持肌膚水分的重要屏障，一旦被洗掉，肌膚就容易變得乾燥、敏感，甚至引發發炎。

更嚴重的是，過熱的水溫會使微血管擴張，長期下來可能導致微血管破裂，在臉上形成難以消退的紅血絲。美國皮膚科學會建議，洗面應使用溫水。

2. 水壓過強：傷害脆弱肌膚

當你用洗臉盆洗面時，你會用手捧水輕潑，或用洗面巾輕柔擦拭。但在淋浴時，很多人直接將花灑對準臉部，讓強勁的水柱直衝嬌嫩的臉部肌膚。有專家解釋，站在花灑下直接沖水，用強烈的水流洗臉很容易破壞皮膚屏障，長期下來會導致皮膚變得粗糙乾燥，加速鬆弛和老化。

3. 洗澡時間過長：洗走保濕成分

美國皮膚科學會建議，理想的洗澡時間應控制在5至10分鐘內。但當你加入洗面等步驟，時間往往會延長。專家警告：「洗澡的時間越長，臉部就越乾燥。」

皮膚中的天然保濕因子如神經酰胺、脂肪酸等，都是水溶性的。如果讓臉部在花灑下沖10分鐘，等於直接把這些有益的保濕成分沖走，沒有了這些成分，肌膚的鎖水能力就會大幅下降。

4. 洗頭水/護髮素/洗澡用品：刺激肌膚

洗頭時，洗頭水和護髮素往往會順著水流到臉上，這些產品的成分是為頭髮設計，對嬌嫩的面部皮膚來說可能過於刺激。醫生補充：「洗頭水會使臉部皮膚的酸鹼值升高，導致乾燥。」含有硫酸鹽等刺激性成分的產品，更容易引發敏感反應。

除了頭髮產品，沐浴露、身體磨砂膏等產品也會接觸到臉部；用來清潔身體的毛巾、沐浴球上也可能滋生細菌，加劇肌膚問題。

