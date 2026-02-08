Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男每日花2小時洗澡 打掃家居至半夜睡眠嚴重不足 精神科醫生解構強迫症焦慮成因/改善方法

發佈時間：15:00 2026-02-08 HKT

很多人也出現過擔心沒有鎖好門窗或關上電掣，從而重複檢查，又或者擔心骯髒而重複洗手的行為。若這些念頭或行為是短暫出現，便無傷大雅。但如果這些行為重複出現，干擾個人的日常生活，便需要留意是否患上強迫症（Obsessive Compulsive Disorder, OCD）全球約有2.4%人受到強迫症困擾，發病通常由少年至成年初期。

強迫症｜港男每日花2小時洗澡 打掃家居至半夜睡眠嚴重不足

吳先生（化名）每天下班後才是一天真正忙碌的開始。除了需要預備晚餐和處理家務外，他每天也需要用4-5個小時洗衣服、1-2個小時洗澡和1-2個小時擦地板。完成所有清潔工作，往往已是凌晨2時。吳先生和患有輕度智障的弟弟同住，父母在他年幼時出現感情問題，媽媽忙於出外工作，吳先生遂肩負照顧家中弟弟的責任。他學習勤奮，現在有一份穩定的工作，但心內有一份焦慮，就是害怕自己的衣服和用品沾染細菌，因此下班後便需要進行各樣的清潔工作。

不論是洗衣或是洗澡，他都要根據固定的程序，才感到安心。雖然明白自己過分憂慮，清潔時間太長，但是他總是要遵循這種慣性才可以減低心內的焦慮。他開始感到生活得很辛苦，也對於自己不能控制以上的重複行為而自責。

事實上，因為睡眠不足和心情的影響，他工作時無法集中，也被上司指出其工作表現正在下降。同事眼中的吳先生一向是個盡責的人，便向他表達關心，並詢問是否碰到甚麼困難。吳先生最初羞於啟齒以上的奇怪行為，但是他也明白必須面對問題。於是，他一五一十地將自己的困難告訴同事，經過同事的勸告，吳先生終於願意尋求精神科治療。

甚麼是強迫症？有哪些症狀？

有些兒童有輕微的強迫行為，這些行為會隨著長大而消失。成年的強迫症通常在十多歲或二十歲出頭開始發病，患者往往在患病多年後才會求助。強迫症包括以下3個主要部分：強迫想法、焦慮的情緒、強迫行為。

1. 強迫想法

  • 重複疑慮：例如懷疑自己有沒有鎖好門窗、所做的事情是否順序或正確、擔心自己有否受到感染。
  • 重複的畫面：腦海中重複出現一些畫面，例如家人發生意外，或者看到自己做一些有違本性的行為。
  • 腦海中重複出現詞語、字句和音韻。
  • 重複反芻的想法：重複思前想後，思想上交戰自己是否應該這樣做，或應否做這樣的決定。

患者知道以上這些重複想法來自自己，而且覺得不合理，但卻難以控制地重複想起。

2. 焦慮的情緒

以上強迫的想法往往引發病人緊張、焦慮、恐懼、內疚或厭惡的情緒。

3. 強迫行為

因為以上強迫的想法會造成焦慮，患者便會做出以下的強迫行為去減少焦慮的情況。

  • 重複檢查：檢查電器是否關好、門窗有否鎖上。患者可能要花很長時間才能順利外出，以致遲到，難以完成自己的工作；又或者不斷地問家人物件是否已經關掉，從而減少自己的不安感覺。
  • 強迫重複行為：患者會重複一些行為動作，以擺脫腦海中出現的一些厭惡想法。例如，患者以重複擺放某些物件，從而減少出現害怕家人發生意外的想法。
  • 強迫清潔行為：經常洗手，過程可能非常緩慢和仔細；或者害怕沾染不潔物品導致自己或他人患病，因而經常花長時間不斷重複洗手、刷牙、沐浴或清洗認為是不潔的東西；也可能會過度避免接觸不潔的物品，而在不需要的情況下，長期戴上手套。
  • 強迫排列行為：患者會花長時間去整理床單被鋪，對稱擺放房間的衣服和其他物品。當東西沒有對稱地擺放，或沒有根據某個特定方式放置，便會產生不安的感覺。
  • 儲物症：患者會大量收集和儲藏一些沒有特別用途或價值的物品，同時又不願把物件清理或丟掉。患者可能擔心丟棄了一些對將來有用或有價值的物品，或者認為物品對他們有特殊意義，把物品丟棄會帶來焦慮和不安。
  • 反覆尋求安慰，需要他人告知一切妥當，或者通過思想其他事情，如數數目、反覆說一些特定詞語，試圖中和負面思想或防止壞事發生。

強迫行為或可以短暫地減少焦慮，但是久而久之便會造成更大的精神困擾。投放太多時間進行強迫行為，也會嚴重影響患者的日常生活、工作和人際關係，從而造成強迫與焦慮的惡性循環。

哪些人更容易出現強迫症？

強迫症成因涉及生理、心理與生活環境的複雜交互作用：

生理因素：在遺傳因素方面，家族有強迫症病史者風險較高。在家人的強迫行為習慣的影響下成長，也會對患者的行為有所影響。血清素水平失衡亦有機會引起強迫症徵狀。

心理因素：性格方面，如果要求甚高、執著於整潔、過於追求完美或者有特別高的道德或責任標準，也較易患上強迫症。另外，有部分焦慮症或抑鬱症患者都有機會伴隨強迫症的徵狀。

生活環境因素：早期生活中的創傷經驗，如遭受虐待或忽視，可能會增加成年後罹患強迫症的風險。生活中的壓力事件或突發事故如喪親、失業或失戀等，會令患者承受突如其來的極大壓力；某些文化或社會環境可能強調完美主義或過度的清潔習慣，有機會誘發強迫症。 

如何診斷強迫症？ 

精神科專科醫生會通過臨床評估與會談，並按照《精神疾病診斷與統計手冊》(DSM)或《國際疾病與相關健康問題統計分類》(ICD)，結合患者症狀表現進行綜合判斷。

如何治療強迫症？一定要吃藥？

治療方法包括藥物及心理兩方面。醫生會根據患者自身情況，結合藥物和心理治療制定個人化治療方案。

1. 藥物治療

雖然患者未必有抑鬱症狀，但研究顯示，使用選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRI）有助減輕強迫思維及強迫行為。抗抑鬱藥通常都是安全的，沒有上癮風險。最初幾天可能有機會出現煩躁、頭痛或不適感，但通常一個星期左右便會適應。如果藥物治療見效，最好服用至少12個月。研究顯示，每10個人中約有6個人服藥後會有改善，症狀平均減輕約三分之二。

2. 心理治療

目的在於協助患者識別自己的思維及行為模式，透過引導患者逐步接觸並處理誘發焦慮的因素，並學習控制重複性行為。適用於強迫症的認知行為療法包括暴露反應預防 (Exposure and Response Prevention, ERP)和認知療法 (Cognitive therapy)。

暴露反應預防的目的是引導患者逐漸面對害怕的情況，同時阻止自己做慣常的強迫行為，等待焦慮自然過去。首先，讓患者列出害怕或者逃避事項的清單，由最不害怕的事情開始，每次克服一項，完全克服後，再處理下一項。可以按自己舒服的速度進行，並與治療師一起練習，經常練習會更容易面對。

認知療法的目的是幫助患者改變對某些想法的反應，也可以與暴露反應預防同時進行。在治療過程中，患者會記錄一些無益的思維模式，在治療師協助下思考這些想法是否具證據支持，或探討其他方式去看待這件事，從而幫助患者建立更符合現實和更有用的想法。

強迫症患者可以如何自助？

患者可先正確認識病症，並坦然面對困擾自己的想法。嘗試記錄那些重複的想法和當時的情緒，繼而學習控制強迫行為。雖然強迫行為、重複檢查和尋求安慰能在短時間內減少焦慮，讓你覺得這樣可以阻止壞事發生，但卻加強了這種信念，反而加重患者壓力去做這些事。

此外，健康的生活方式對於緩解強迫症症狀具有輔助作用。例如，規律進行運動如慢跑、瑜伽等，結合深呼吸及冥想，可以幫助減輕焦慮情緒；注意睡眠習慣，充足睡眠有助穩定腦部神經調節；日常避免過度使用咖啡因與酒精，學習有效的壓力管理技巧，包括適當放鬆、正向思考，也對改善焦慮情緒有幫助。

家人朋友應如何支持強迫症患者？

1. 正確認識，減少誤解

雖然強迫症患者的行為可能令人感到沮喪或不合理，但他們不是有意或行為古怪，有不少患者正在盡力面對。了解這種疾病的症狀、成因和治療方法，便有助鼓勵和支持患者接受正確治療。

2. 耐心陪伴，建立信任

有部分患者可能需要一段時間才願意接受協助，家人可能需要額外的耐性，讓患者感到被理解，從而建立信任和接受意見，再去讓患者接受自己的問題。

3. 尋求協助，配合治療

在結合藥物和心理治療的情況下，可鼓勵患者面對恐懼的情況，避免參與他們的固定程序或反覆檢查行為，從而協助他們嘗試暴露反應預防中的行為療法。

4. 愛護自己，共同面對

作為照顧者，往往會衍生一些情緒和壓力。照顧者也需留意自己的情緒和壓力反應，建立適當的支援系統。可和患者一同覆診，增強與醫療團隊的溝通。 

在輔導的過程中，吳先生意識到自己以往長期身兼父母的職責去照顧家庭，對自己不但要求甚高，也肩負了過高的責任。雖然媽媽年老，但尚能自我照顧，弟弟也有定期接受工作和自我照顧訓練。然而，吳先生總是擔心自己做得不夠好、不夠多，在長期壓力下形成了焦慮的情緒。治療過程讓他重新認識和面對自己內心的焦慮和困惑。在藥物和心理治療的幫助下，他減少了花在清潔行為上的時間。隨著意識到自己能夠控制強迫行為和焦慮情緒，他也減少了情緒低落的狀況，更能夠投入工作，並養成了每星期一次的運動習慣。

謹慎、整潔和責任感都是一些良好的性格特徵，但是如果情況走向極端，影響了個人生活、情緒和人際關係，就必須正視相關的精神健康狀況。讓病者建立病識感、願意克服焦慮，改變強迫行為背後的起點和推動力往往是身邊親友的理解、鼓勵和同行的支持態度。

撰文：精神科專科醫生 潘錦珊

香港大學精神醫學系名譽臨床助理教授、香港中文大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（精神科）、香港精神科醫學院院士、英國皇家精神科醫學院院士

