用這浴室用品恐感染致命惡菌 醫生警告如抹細菌黴菌上身 推介2大安全替代品

浴室竟暗藏致命危機！有醫生指出，每日使用的1款常見沐浴用品，原來是細菌和霉菌的超級溫床，經常使用隨時引發皮膚感染，嚴重更可能致命。到底有甚麼沐浴用品可以避免細菌感染？

用這洗澡用品恐感染惡菌 醫生警告如抹細菌黴菌上身

據《Daily Mail》報道，美國家庭醫生Dr. Sasha Haddad在影片中分享指，自己洗澡時不使用絲瓜絡製成的沐浴球，隨即引發網上熱議。她解釋，絲瓜絡沐浴球是用乾燥的熱帶葫蘆製成，但絲瓜絡沐浴球長期處於潮濕狀態，充滿細菌和霉菌，因此不會想這些細菌重新擦回皮膚上。

此外，奧蘭多皮膚科醫生J. Matthew Knight也表示，市面上常見的沐浴球，其網格在擦洗身體時，會困住大量脫落的死皮。若將附有死皮的沐浴球放在溫暖又潮濕的浴室環境中，容易令細菌、酵母菌和霉菌的生長。有研究指出，沐浴球藏匿著的細菌，包括大腸桿菌、葡萄球菌、鏈球菌，嚴重感染時可能危及生命。

沐浴球曬乾未必完全消毒 醫生推介2大沐浴替代品

Dr. Sasha Haddad表示，若每次使用後都以消毒劑清洗，並放在陽光下徹底曬乾，確實能有輕微的消毒效果，但不是每個人每次洗澡後，都能做到這一點。因此，她建議直接改用以下2款更衛生、更安全的替代品：

可頻繁更換的毛巾

矽膠潔膚刷

10大家居用品易藏細菌 怎樣清洗有效殺菌？

除了電視遙控器容易暗藏細菌，胸腔暨重症專科醫生黃軒曾在Facebook專頁發文指，日常中有10家居用品看似微不足道，但也可能藏有不同細菌。他也教清潔方法，保持良好的衛生習慣，遠離細菌侵害身體健康。

甚麼家居用品易藏細菌？

10大家居用品暗藏細菌：

1. 浴室花灑

英國曼徹斯特大學有研究指出，浴室花灑頭的出水孔每隔3個月會積聚水垢，而未經清潔的花灑頭，細菌含量可能多於馬桶水。這些細菌透過花灑頭的自來水，進入皮膚、頭髮、耳朵和眼睛，成為感染細菌的途徑。若是長者、孕婦和免疫系統較差的人，則會引發肺部感染或其它健康風險。

清洗方法：

使用一個盆，加入在溫水或熱水中。

加入一匙「過碳酸鈉」（活氧漂白粉或氧系漂白粉）待溶解。

放入花灑頭浸泡30分鐘後，用舊牙刷清除污垢。

最後用清水沖洗乾淨即可。

2. 洗衣機

洗衣機的污垢主要來自洗衣液使用過量，而超量的洗衣液會殘留在洗衣機內，尤其是洗衣機夾層和底盤，形成污垢，這些污垢更可能比馬桶細菌多。

美國亞利桑那大學有研究指出，洗衣機內部容易積聚細菌，若不定期清洗洗衣機，有機會在洗衣服時令衣物沾染細菌，造成交叉感染。研究也發現清洗內衣褲後，洗衣機內會沾染約1億個大腸桿菌。

清洗方法：

使用洗衣機槽洗淨模式或一般清洗模式，開到最高水位。

加入洗衣機清洗劑或過碳酸鈉，溶於溫水後倒入洗衣機。

如果污垢多，可以在中間暫停，撈乾淨後再繼續清洗。

洗衣機槽洗淨脫水後，用濕毛巾擦拭底部污垢。

再用滿水位的洗衣模式繼續進行清洗，直至沒有污垢為止。

3. 手機

手機螢幕上的細菌可能比馬桶多400倍，尤其是上廁所時使用手機，更容易沾染有害細菌。

研究發現，手機上存在對人體有害的細菌，包括表皮葡萄球菌，可能引起皮膚過敏，而金黃色葡萄球菌則有18%機會率，導致敗血症和壞死性筋膜炎，甚至大腸桿菌會有16%機會率，導致食物中毒。

清洗時間：

從戶外回到家中。

吃飯前。

上廁所後。

4. 滑鼠和鍵盤

美國有研究人員測試鍵盤發現，鍵盤上的細菌比馬桶墊多出20,598倍，甚至可能藏有金黃色葡萄球菌等。此外，滑鼠上的細菌更比廁所的沖水把手多出45,670倍。

清洗方法：

鍵盤：用酒精棉片或抹布擦拭鍵盤表面，並用棉花棒清理鍵盤按鍵底下的灰塵。

滑鼠：使用酒精擦拭滑鼠表面，注意清理滾輪和按鍵間的縫隙。

5. 浴巾/毛巾

研究發現，毛巾上存在對人體有害的細菌，其中包括：

使用1天後，大腸桿菌含量增加近90倍，達1,700萬細菌。

使用3日，毛巾中金黃色葡萄球菌含量繼續增至8,700萬個。

而使用1星期的毛巾，念珠菌含量達9,400萬個。

建議：

每星期至少洗一次毛巾，或更換乾淨的毛巾。

若毛巾習慣掛在浴室內，確保浴室通風透氣、排濕功能良好。

使用後不清洗毛巾也應在有陽光或通風地方晾乾，避免毛巾濕著滋生細菌。

6. 牙刷

由於浴室長時間潮濕且不通風，容易滋生細菌。此外，平日攪一攪、搓一搓牙刷未必清潔乾淨，導致牙菌斑黏附在刷毛上。

建議：

每6至8周更換牙刷，即便刷毛沒有變形。

刷完牙後，徹底清洗牙刷頭上的食物殘渣和牙膏。

直立擺放牙刷，讓它自然風乾。

牙刷根部若出現變色，代表污垢累積過多，必須立即更換。

7. 砧板

有研究發現，一般家庭使用砧板7天後，每平方厘米的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，總生菌數更是馬桶的12倍。

建議：

生食與熟食應使用不同砧板，並用完後立即清潔。

砧板使用時，避免太多劃痕，否則不易清洗，應該及時更換。

木頭砧板容易吸水和發霉，避免長時間泡水。

塑膠砧板易留下刀痕，損傷嚴重需更換。

不銹鋼砧板易清洗，但需注意刀具磨損。

清洗方法：

使用洗潔精等食品洗潔劑清洗，避免使用鋼刷。

不要直接用熱水沖洗，因食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固，可能更不容易清洗乾淨。

清洗乾淨後放在通風處晾乾，避免發霉。

若想額外消毒，可用75%酒精或200ppm的漂白水。

8. 抹布

英國一項研究發現，抹布上的細菌含量高達每平方厘米8.75億個，而這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等。

清洗方法：

將抹布浸泡於稀釋漂白水（10毫升漂白水混和於1公升清水內），或用滾水煮過。

用手擰乾抹布。

由於細菌無法抵擋太陽的力量，可以讓抹布在陽光下曝曬。

建議：

如果抹布變黃和出現黑點，應該立即丟棄。

9. 茶水間雪櫃把手

有科學家發現，茶水間的雪櫃把手存在大量細菌，包括大腸桿菌和假單胞菌。假單胞菌屬於一種通過糞便傳播的細菌，可能會增加患上肺炎等疾病。對於易感染的人而言，這些細菌可能會增加患病的風險。

建議：

上完廁所後，應該進行徹底的手部清潔，以避免細菌傳播。

定期清潔雪櫃把手，避免細菌滋生。

不要用手觸摸臉部，以減少細菌傳播的風險。

10. 電燈開關

由於日常在外面接觸許多物品，回家後第一件事是洗手，所以電燈開關經常透過手指進行觸摸，尤其是浴室的電燈開關，因此容易沾染細菌。

清洗方法：

使用消毒濕紙巾定期擦拭電燈開關的表面，並在擦完一個區域後丟棄紙巾，避免重複使用。

不要用手觸摸臉部，避免細菌傳播的風險。

大腸桿菌/金黃葡萄球菌會影響健康嗎？

根據本港衞生署資料，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病，可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。O157:H7大腸桿菌是與公共衞生有關的最重要的血清類型。其他血清型的菌株，例如O104:H4大腸桿菌亦可引致嚴重疾病和爆發。

而金黃葡萄球菌可存在於一些健康人士的鼻腔內和皮膚表面。此類帶菌者是沒有病徵的。但是，該病菌偶爾會引起疾病，包括皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒。

至於耐藥性金黃葡萄球菌，是一種對甲氧西林抗生素產生耐藥性的細菌株，對多種常用的抗生素都產生耐藥性。一般可引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿，嚴重可致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。

資料來源：《Daily Mail》、衞生署

---

