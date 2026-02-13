潤膚乳搽錯隨時「毒」上身？認清5大有害化學成分致敏/荷爾蒙失調 無香型也中招

冬季皮膚超級乾燥，洗澡後、早上睡醒一定要搽潤膚乳。但每日搽上身的潤膚乳，除了保濕護膚成分之外，還可能含有可能會致敏、干擾荷爾蒙、甚至與癌症相關的有害化學物質。以下由皮膚科醫生及環境健康專家，拆解成分標籤5大常見的「化學陷阱」。

小心潤膚乳含5大有害化學成分 致敏/荷爾蒙失調

美國皮膚科醫生Dr. Kevin Sharghi解釋，一款好的潤膚乳應像一支團隊，包含三類功臣：

保濕劑 ：負責從環境和皮膚深層「吸水」，如透明質酸、甘油、甘醇酸及蘆薈。

：負責從環境和皮膚深層「吸水」，如透明質酸、甘油、甘醇酸及蘆薈。 柔潤劑 ：負責填補皮膚細胞間的空隙，令皮膚更平滑柔軟，如角鯊烷、神經醯胺及各種植物油（如乳木果油、可可巴油）。

：負責填補皮膚細胞間的空隙，令皮膚更平滑柔軟，如角鯊烷、神經醯胺及各種植物油（如乳木果油、可可巴油）。 鎖水劑：在皮膚表面形成一道物理屏障，防止水份流失，如蜂蠟、蓖麻油、椰子油等。

然而，除了這些有益成分，市面上很多產品都添加了可能對人體或環境有害的化學物質。美國非營利消費者權益組織《消費者報告》（Consumer Reports）評估了市面上80多款潤膚乳的，分析它們成分標籤，發現不少產品含有對人體和環境可能或已知有害的成分。環境健康科學家Dr. Rainbow Rubin提醒，雖然單一產品中的有害成分劑量可能很低，但每日使用多種個人護理產品，這些化學物會累積在體內，長遠可能威脅健康。專家提醒，選擇潤膚露時尤其避免以下5大「化學陷阱」。

潤膚乳有害化學成分恐致敏、致癌、影響荷爾蒙

陷阱1：有害防腐劑

苯氧乙醇 (Phenoxyethanol) ：常見於標榜「Clean Beauty」的護膚品和個人護理產品。雖然天然存在於綠茶中，但用於潤膚乳中的苯氧乙醇是人工合成，在產品中可能會殘留與癌症和遺傳損傷有關的工業化學物質。

：常見於標榜「Clean Beauty」的護膚品和個人護理產品。雖然天然存在於綠茶中，但用於潤膚乳中的苯氧乙醇是人工合成，在產品中可能會殘留與癌症和遺傳損傷有關的工業化學物質。 對羥基苯甲酸酯 (Parabens) ：這種常見防腐劑在實驗室及動物研究中，被證實與內分泌（荷爾蒙）干擾有關。注意標籤上「-paraben」 結尾的字眼，如Methylparaben, Propylparaben。

：這種常見防腐劑在實驗室及動物研究中，被證實與內分泌（荷爾蒙）干擾有關。注意標籤上「-paraben」 結尾的字眼，如Methylparaben, Propylparaben。 甲醛釋放劑 (Formaldehyde Releasers) ：會在產品中緩慢釋放一級致癌物甲醛，而甲醛已被列為。常見名稱有DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea。

：會在產品中緩慢釋放一級致癌物甲醛，而甲醛已被列為。常見名稱有DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea。 BHT ：在動物研究中與內分泌干擾有關。

：在動物研究中與內分泌干擾有關。 Disodium EDTA / EDTA：製造過程涉及有害化學品。

陷阱2：礦物油、凡士林等石油副產品

雖然它們是極佳的鎖水劑，能有效鎖住皮膚水分，但提煉過程有機會受到「多環芳香烴」(PAHs)污染，而部分PAHs與癌症有關。

陷阱3：未公開的香料

標籤上一個簡單的「香料」(Fragrance) 字眼，背後可能隱藏著數千種化學物質。當中一些成分與癌症、荷爾蒙失調、嚴重過敏等問題有關。

陷阱4：「無香型」的迷思

注意： 「無香料」(Unscented)不等於「不含香料」，配方很可能添加了其他化學「遮蔽劑」，用來掩蓋其他原材料和成分的氣味。應選擇標明「Fragrance-Free」的產品。

陷阱5：矽靈 (Silicones)

其用途是令產品質感更柔滑，並有鎖水效果。但缺點是難以被環境分解，部分種類亦被指可能干擾內分泌。小心成分標籤上「-silane」、「-siloxane」、「-cone」結尾的字眼。

潤膚露易產生依賴性？不搽會變更乾燥？

有些人以為，一旦開始使用潤膚乳，皮膚就會產生依賴性，不搽會變得更乾。但美國史丹福大學醫學院的皮膚科教授Dr. Zakia Rahman直言：「這絕對是個迷思。」潤膚乳的作用是保護表層的皮膚屏障，從而鎖住水分。當停止使用，皮膚只是回復到原來的乾燥狀態，並不存在「上癮」問題，因此可以安心按自己皮膚的需要去使用。最佳的使用時機，是在沐浴後、身體尚有微濕時立即塗抹，這樣鎖水效果最好。

如何揀選一支更安全的潤膚乳？

選擇「無香料」(Fragrance-Free) ：這是最簡單、最直接的方法，尤其適合敏感肌膚。

：這是最簡單、最直接的方法，尤其適合敏感肌膚。 避開石油副產品 ：尋找以乳木果油等天然植物油和蜂蠟，作為鎖水成分的替代品。

：尋找以乳木果油等天然植物油和蜂蠟，作為鎖水成分的替代品。 細閱防腐劑成分 ：避開上述有健康風險的防腐劑，如檸檬酸、山梨酸等是相對較安全的替代選擇。

：避開上述有健康風險的防腐劑，如檸檬酸、山梨酸等是相對較安全的替代選擇。 第三方認證標籤： 選擇信譽良好第三方認證或有機認證的產品，代表其成分經過更嚴格的審核，是一個相對可靠的挑選指標。

延伸閱讀：浴後身體乳液推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 5款獲A級 質地輕盈保濕力強

---

相關文章：

皮膚科醫生絕不用4種護膚產品 卸妝濕紙巾上榜 1原因恐致肌膚老化

抗衰老乳液推介｜日本《LDK》評測10款人氣產品 2款獲A級 保濕鎖水易吸收 第1名只售$81！

冬天洗澡後皮膚乾燥痕癢 醫生教4招保濕 潤膚膏選哪種？水溫勿超這溫度！

30+Y世代比Z世代更凍齡？醫生拆解視覺年齡差 壓力/醫美是老化元兇？