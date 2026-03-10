台灣興起陰莖增大術 下體打肉毒桿菌透明質酸變粗增雄風 即看原理/風險/適用人群

男人對「細佬」尺寸尤其著緊。近年醫美盛行，除了早前風靡女士的直角肩外，台灣近年興起「陰莖增大術」，為一眾對個人尺寸不滿的男士們，在下體注射肉毒桿菌/透明質酸（玻尿酸），務求尺寸「再發育」，可一展雄風。到底陰莖增大術是甚麼？即看原理/風險/適用人群。

八成求診男士尺寸正常 為何需要陰莖增大術？

近年不少台灣醫美診所在社交媒體發布影片記錄求診客戶「陰莖打肉毒」的完整實錄，為下體打針變粗的原理是甚麼？又有沒有風險？整形外科醫生徐詣曾在節目《豈有此呂》中分享「陰莖增大術」的資訊，原來網上曾流傳一項「台男尺寸」統計，平均長度在10.5至11.5cm之間，徐醫生指求診的八成客戶尺寸都屬正常範圍。既然尺寸正常，到底為甚麼還需要陰莖增大術？

陰莖增大術｜有哪些適用人群？

醫生解釋，很多人因為和朋友一起去泡湯、打波後洗澡，互相攀比之下覺得自己「好像輸了」；亦有部分健身愛好者擔心類固醇影響尺寸，或希望在台上展示肌肉時下體不要「太畏縮」，萌生改造尺寸念頭。另外，也曾有陰莖彎曲超過30度的「陰莖硬結症」患者，透過增大術處理角度、長度、粗度問題。

然而從生理角度而言，「女性的敏感點距離陰道口大概只有5cm，所以只要7cm以上，在前後移動時就已經很不錯了。」而真正需要處理的是勃起後仍明顯短小（例如僅4-5cm）的個案，可透過增粗手術，提升生活品質。

因此，對陰莖粗細或外觀不滿意者、陰莖比例不佳者、有陰莖彎曲問題人士、想改善自信與伴侶親密關係人士，也可進行增大手術。

陰莖增大術｜手術類：異體真皮植入

原來陰莖增大術的技術已發展多年，早期有人注射礦物油或矽膠，類似注射肌肉的方式，但容易導致有異物感、變形。後來出現矽膠板植入，但缺點是疲軟時也會「緊繃」不舒服，影響生活。

現時的主流陰莖增大術分為整形類和手術類。最新技術是使用「異體真皮植入」，類似在陰莖內加一層軟墊。「我們會把皮膚層剝下來，在海綿體外面多加一層有延展性的異體真皮片，如同為陰莖裝上「鋼筋」般。」因此，它在休息狀態時是柔軟垂墜，但充血時可以拉開，不會造成生活不便。

風險：「異體真皮植入」屬於入侵性手術，需由具經驗的泌尿專科醫生執行。

陰莖增大術｜注射肉毒桿菌/透明質酸 改善長度粗度

肉毒桿菌注射放鬆陰莖根部的懸韌帶，讓原本收縮在體內的陰莖部分「放出來」，最多可增加2-3cm長度；再在陰莖內注射少量透明質酸，呈現垂墜感，進一步增加長度。另外，透明質酸注射也可增加陰莖周徑，粗度自然增加。「看起來很有份量，走在路上自信滿滿。」另外，透明質酸的優勢是可降解，如果完成療程後感「後悔」也可逆轉，提升療程安全性。

風險：肉毒桿菌/透明質酸會隨時間被吸收，需定期補打；有機會因重力或發炎導致形狀不均、纖維化。

陰莖增大術｜坊間有售「真空訓練器」可助下體變粗大？

市面上常見的真空訓練器，徐醫生表示持續使用一個月確實有短期效果，因為真空會刺激血流、改變海綿體強韌度。但若停止訓練，效果會逐漸消失。使用時需注意每次不宜超過半小時，以免造成陰莖組織損傷。

市面上常見的真空訓練器會刺激血流、改變海綿體強韌度（網上截圖）

風險：有人因過度拉伸導致陰莖懸韌帶鬆弛，雖然長度有增加，但穩定度變差，容易過度垂軟。

