98歲美容記者曾3次整容拉皮 出書拍紀錄片公開手術經歷：不優雅地老化又如何

愛美之心人皆有之，現今社會已經對於醫美、「微整」的接受程度已經越來越大，但講到「整容」時依然有些偏見與忌諱，更何況是上世紀90年代。但現年98歲美國傳奇美容編輯Joan Kron卻能坦蕩地向世界宣告：「我做過3次拉面皮！」35年前，她更開創先河，成為最早在報章雜誌上撰寫整容手術文章的記者之一，甚至曾出書和執導紀錄片，用親身體驗為大眾揭開醫美世界的神奇面紗。

美容記者為了報道取材第一次體驗拉皮

Joan Kron年輕時是一名服裝設計師、也是知名的藝術工作者，籌辦了美國最早的普普藝術展覽。她在1991年加入美國美容聖經《Allure》雜誌，成為一位特約美容記者，當時她已經63歲。在那種整容仍然是非常私密的年代，名人不會公開談論隆胸或填充注射，報章雜誌也對這些話題避而不談，她在當時決定撰寫一篇關於整容手術的報道。

抱著「只有親身經歷過才能真正理解」的念頭，年輕時曾經直言「永遠不要拉皮」的Joan Kron，為了報道取材第一次預約整形診所進行諮詢，被醫生當面滔滔不絕地指出她的缺陷。不料經過了4次諮詢後，她竟從單純地「套料」變成了真正的顧客，預約了臉部拉皮、眼部拉皮和唇部煥膚手術。而這個決定不可避免地引來很多的反對聲音，她的丈夫、繼子女和同事都不支持，認為沒必要或「你已經很漂亮了」，但這些話都沒有動搖過她的決心。

在3個多小時手術後，她的頭被繃帶纏繞著，經歷了好一段時間的恢復期，皮膚瘀青腫脹、面目全非、持續的痛楚，睡覺時需要特別墊高枕頭。恢復期間，她每天用相機拍照紀錄自己的變化，在2周內顯著的外貌改變令她十分驚喜，「我還是我自己，但看起來年輕了十歲。」

3度接受拉皮手術 將整容話題帶到公眾面對

在隨後的10多年間，醫美科技不斷進步，不容易留疤痕的技術陸續問世。她陸續進行了2次規模較小的拉皮手術，為了撫平臉上的皺紋，提升下垂的眉毛。最後一次做手術時，她已經將近80歲。「有人對我說，『到了60歲就不會介意』，但我快到80歲但是很在意。」

在這之後的記者生涯，她持續報道「整容」相關話題，用手上的筆將「整容」從羞於啟齒的秘密，變成能夠公開談論的社會現象。她寫了一些書分享臉部拉皮的經歷，並在89歲時製作了她的首部整形手術紀錄片。

因為拉皮手術重拾信心 不愛「優雅地老去」

自從做了第1次手術開始，她從不撒謊，而是坦然承認自己做過臉部拉皮，也不曾後悔過。這樣的態度鼓勵了很多正在考慮整容手術的人，給了這些男男女女很大的信心。但她並不鼓吹任何人去嘗試，因為並非人人適合，應該完全取決於自己的決定。「拉皮手術不會讓你變成自己崇拜的偶像，不會改變你的性格，更不能重返青春。但它可以讓你煥然一新，找回對自己的掌控感，從而提升自信心。」根據自身的經驗和多年來接觸數百位整形的女性，她發現一旦做了一次整形手術，之前所有的恐懼都會消失，因此需要特別注意不要因此對下一次手術太過輕率和開放。而且，她也不贊成在30多歲、剛出現皮膚鬆弛跡象時就動手術，「我很慶幸自己等到真正需要提升的時候才去做。」

「我喜歡說我不是『優雅地老去』，而是『狼狽地老去』。」現在98歲的她坦言接受自己老了的事實，同時也慶幸比同齡的女性看起來不那麼疲憊不堪。她也將自己能一直執導、寫作，工作直到快100歲的一部分原因，歸功於接受了拉皮手術。「我不需要看著自己臉上的皺紋和悲傷的眼神，然後回憶人生所有痛苦的經歷。」

