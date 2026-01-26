想打造BLACKPINK Jennie同款「直角肩」？物理治療師拆解「打針瘦肩」健康風險 或致肌肉無力/肩頸不適

BLACKPINK近日在本港開演唱會 ，而BLACKPINK成員Jennie的「直角肩」近年亦爆紅，讓不少女生趨之若鶩，坊間甚至興起在肩膊注射Botox或透明質酸，打造「直角肩」的醫美療程。註冊物理治療師蘇雅賢（Anson）接受《星島頭條》訪問時提醒，如果長期或過量注射「瘦肩針」恐致短期肌肉無力、肩頸不適，甚至引發長期的肌肉功能障礙。

BLACKPINK Jennie直角肩｜拆解打針瘦肩風險 Botox或致肌肉無力/肩頸不適

目前市面上針對打造「直角肩」的醫美療程，主要分為肉毒桿菌素（Botox）注射及透明質酸填充兩大類。Botox主要作用於神經與肌肉的接洽點，令肌肉放鬆及斜方肌變小，肩膊線條變得更柔和；然而蘇雅賢提醒，這或會伴隨潛在風險：

可能導致肌肉輕微無力，令肩膊的支撐力下降；

有報告指，部分患者在注射後的初期，會感到肩頸不適、容易疲勞的感覺。

Botox如果由合資格人士作適量注射，一般不會造成嚴重功能障礙，但有機會影響斜方肌的動作協調，輕微影響肩胛骨的活動，蘇雅賢解釋：「如果長期或過量注射Botox，有機會導致斜方肌過度放鬆，直接削弱對肩胛骨的支撐力，不僅會降低肩胛骨的穩定性，更可能引發肩頸疼痛。」

BLACKPINK Jennie直角肩｜透明質酸對肌肉功能影響不大

透明質酸主要用於增加肩膊輪廓的豐滿度，「透明質酸填充對功能的影響較小」蘇雅賢指出，這一般情況下並不會直接影響肌肉或神經功能，也不會引起肩頸疼痛。但她提醒，因為注射部位可能會出現局部腫脹或疼痛；若技術不當，也可能導致血管阻塞等嚴重併發症，建議注射前先諮詢醫生及詳細評估肩膊狀況。

BLACKPINK Jennie直角肩｜簡單的伸展運動無法直接練出「直角肩」

不少網上資訊教「每日X分鐘伸展練出直角肩」，到底有沒有用？蘇雅賢坦言：「簡單的伸展運動，是無法直接練出直角肩。」因為伸展主要用於放鬆繃緊的肩頸肌肉，以及提升關節的活動幅度，而非改變肌肉量及骨骼結構。想改變肩膊線條或增厚肌肉，她建議要進行力量訓練（或稱阻力訓練），重點訓練中上斜方肌、三角肌（尤其是中束）及肩袖肌群（即旋轉肌群），包括：

啞鈴側平舉

肩部推舉

斜方肌收縮練習

BLACKPINK Jennie直角肩｜直角肩並非健康常態！肩膊應兼顧美觀與功能性

蘇雅賢指，「直角肩」常見於肌肉較發達或肩膊較豐滿的人士，她強調：「但這不代表是自然或健康的體態，肩膊線條本身並不是衡量健康的指標，關鍵在於肩關節的功能及肌肉是否平衡。」

一般健康人士在自然放鬆的狀態下，「肩頸角」（即頸部與肩膊的角度）約在30至60度之間，肩膀會自然下垂。若強行追求肩寬或視覺上的「直角」效果，而過度外展或刻意「聳肩」，會導致肩頸肌肉緊張或姿勢不良；當肌肉過度繃緊或肌力不平衡時，更可能引發肩頸痛或功能性障礙，例如用電腦或拿手機時，都會令肩頸特別容易感到疲倦和疼痛。

蘇雅賢指，健康的肩膊體態應兼顧美觀與功能性，關鍵在於肩關節的活動度是否正常，以及是否姿勢平衡，而非單純追求一時的視覺效果。

專家履歷：註冊物理治療師蘇雅賢（Anson）

現為「協利康物理治療中心」註冊物理治療師，畢業於香港理工大學手法物理治療理學碩士、香港理工大學物理治療學（榮譽）理學士。

延伸閱讀：腳踝僵硬恐致下半身疼痛！專家教做3招30秒伸展 改善腰背痛/膝痛/肩頸痛

---

相關文章：

壓力大易致肩頸痛常失眠 專家教每日做1瑜伽動作 數分鐘減壓放鬆肌肉

肩頸痠痛勿亂用按摩槍 頸椎遭擊傷恐中風 專家教2招安全紓緩肩頸痛

經常肩頸痛恐高血壓警號 醫生教2大伸展動作降血壓 最快1分鐘見效！

行路可自測腦退化風險？研究揭4種步姿是先兆 10年內恐病發！