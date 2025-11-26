Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

肩頸痠痛勿亂用按摩槍 頸椎遭擊傷恐中風 專家教2招安全紓緩肩頸痛

港人十之八九都有肩頸痠痛的問題，不少人以為貼塊止痛貼或隨意扭動頸部就可緩解，然而治標不治本。愉翹物理治療診所註冊物理治療師李嘉文接受《星島頭條》訪問時指，肩頸痠痛主要成因是長期姿勢不良，她警告勿亂試「啪頸」或使用按摩槍擊打頸椎，以免傷及神經與血管，恐致中風。  

肩頸痠痛勿亂用按摩槍 頸椎遭擊傷恐中風

好多人都以為肩頸痛是與常玩手機用電腦有關，不過註冊物理治療師李嘉文指主要成因其實包括：

  • 有外傷病史，如車禍或跌倒傷及頭頸；
  • 長期姿勢不良令肌肉失衡、肌張力增加，令部分肌肉繃緊、關節承受過度壓力，引致頸椎關節痛及肌肉疼痛。

肩頸痛患者遍及各個年齡層。她指出，需專注微細工種或長時間盯看螢幕者均屬高危族，容易有姿勢不良，「上一代多為裝嵌或車衣工人，現代則以文職人士與學生為主」，加上求診者年齡層廣泛，從小學生至長者皆有；有不少長者更在學會用智能手機後，沉迷手機遊戲而出現肩頸痠痛。

若突然肩頸劇痛難忍，李嘉文建議患者切忌胡亂晃動頸部，以免加劇創傷。其次，可撫摸痛處檢查是否有發熱的情況，如有紅腫灼熱，可先用冰敷降溫；若僅是肩膊繃緊、無發燙及紅腫，則可用暖敷舒緩。她提醒，如果情況嚴重或不確定處理方式，應立即尋求註冊物理治療師或專家協助。  

如何安全使用按摩槍？使用不當恐傷身

近年流行以按摩槍舒緩肌肉痛。李嘉文提醒，按摩槍用於放鬆大組肌肉、肩膊周邊肌肉無太大問題，但強調頸椎、脊椎、前頸等部位不宜使用按摩槍，「尤其不可用按摩槍擊打骨頭；另外頸部或喉嚨有較多脆弱組織，也不主張使用。」她特別指出，小童、發育中青少年、長者、孕婦需慎用按摩槍，「如果患處已出現紅腫痛熱等急性炎症，應停止使用按摩器或按摩槍。」

不少港人閒時熱衷揼骨按摩，她警告此舉存在風險：「不要胡亂嘗試『啪頸』或『手法復位』，手法治療需經過專業訓練的專家才可以施行。」頭頸脆弱、滿布神經線與血管，稍有不慎被外力所傷更會影響周遭軟組織、血管及大腦功能，甚至引發中風。

如何安全紓緩肩頸痛？

李嘉文示範以下2組簡易動作，可在辦公室或居家進行，紓緩肩頸痛：

 

1. 上斜方肌拉伸動作

上斜方肌拉伸動作主要放鬆左右膊頭上的斜方肌肌肉，幫助緩解肩頸痛及緊繃問題。

步驟：

  1. 坐在座椅上，身體挺直，肩膀放鬆。
  2. 右手放在左耳上方；左手置於身體背後、抓住椅背右側。
  3. 右手輕扶頭部、慢慢將向右側彎曲，直至感覺左側頸位有拉伸感，維持15至20秒。
  4. 右手扶住頭部慢慢移向中間，然後換邊重複。

2. 毛巾牽引動作

此動作可幫助頸椎關節活動及放鬆肌肉，改善頭頸前傾。

步驟：

  1. 坐在座椅上，身體挺直。
  2. 將毛巾置於頸部後方，雙手分別捉住毛巾兩端。
  3. 頭部慢慢後傾，同時雙手捉住毛巾向前拉，讓肩頸有牽引感；再讓頭部從向後壓慢慢回正中。
  4. 動作宜慢慢進行，重複3至5次。

注意：如果辦公室內沒有毛巾，雙手可環扣後腦進行，步驟一樣。

如何調整辦公環境？

預防勝於治療，李嘉文提出以下4大辦公環境調整建議，減輕肩頸負擔。

  • 電腦螢幕上緣應與眼睛視線保持水平，可掃視全個螢幕而頭頸不彎曲前傾。電腦螢幕宜與眼睛應維持大約一個手臂的距離。
  • 用電腦時，坐姿挺直靠著椅背，膊頭放鬆，手肘彎曲呈90度平放枱面，鍵盤及滑鼠宜放托架上，電腦椅要有扶手承托手肘，滑鼠應靠近擺放。
  • 使用手提電腦時，應加支架將螢幕抬高，並連接外置鍵盤，以免手腕及前臂不適。
  • 工作時容易頭頸前傾，最好每30至45分鐘檢視起身活動身體，做做伸展動作、走個圈或去倒杯水，以免長時間固定姿勢。

文：徐藹詩

圖：受訪者提供

