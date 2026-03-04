62歲葉童從容面對年齡接受真實自我 拒把白髮染黑不做醫美：別把衰老看得太恐怖

近年一直以俐落灰白短髮示人的葉童，一向是「優雅地老去」的代表，她也視之為一份讚美。喜愛簡約時尚的衣著，不追求醫美逆齡，擁抱自然、真實的自己，活得豁達通透，反而讓她有充滿活力朝氣，雖老不衰。

62歲葉童從容面對年齡接受真實自我

從影超過40年的葉童曾兩度獲得影后殊榮，當年破格女扮男裝飾演《白蛇傳》許仙，更讓她紅遍華人圈，至今仍然是不停被討論的經典之作。葉童去年以最年長參加《浪姐》時，那一份熟齡女性獨有的優雅從容，不輸年輕人的緊緻體態，還有不知疲倦努力練習的身影，足以令人驚豔和羨慕。

葉童對於老去也有一番獨特看法。她曾在訪問透露，自己將「老」和「嫩」視作框架，不希望自己被困在其中。年過60歲，她依然對世界充滿好奇，懷抱著想要達到的理想，繼續學習和探索。對她而言，歲數只是一個提醒，提醒她要好好善待身體，珍惜生命過好每一天。

拒把白髮染黑不做醫美

她認為很多人把衰老看得很恐怖，其實老人家含飴弄孫，或者開心地參加興趣班，活到老學到老，這些都是非常美麗的畫面。葉童不害怕老去，也不刻意追求年輕。她的一頭銀髮並非蒼老的標誌，反而顯得俐落張揚、神清神爽。不再染髮，就是她學會坦然接受自己已有年紀的過程。她也不刻意遮蓋皺紋，保養以簡單為主，不希望被醫美控制，被束縛著只能追求單一審美、容顏永駐。對她而言，訴說著歲月故事的臉容，更加有吸引力。

62歲身形亦緊緻如少女 保持身材的秘訣

近日，葉童飛到米蘭出席時裝周。在社交平台分享一輯隨性街拍照片。一身簡約全白造型，長版西裝外套配上西裝褲，顯得身型修長且充滿知性氣質，內裡搭配「Bra Top」更是令人眼前一亮，緊緻結實腰部線條，更隱約露出腹肌，把異國街頭變成了伸展台。這樣的穿搭完美印證了她率性自信、不受年齡所受的人生觀。

至於保持身形緊緻卻不瘦削的方法，她則歸功於近年的生活節奏調整，有意識地減少應酬飲酒，作息規律，維持身體活動，飲食清淡。她習慣早上7點起床，用晨間伸展開啟新的一天，保持身體柔軟；晚上則盡量在10點半前入睡，讓身體有足夠時間修復。沒有刻意減肥節食，卻在不知不覺間變得自然輕盈，更避免快速瘦身容易憔悴的問題。擁有健康，才是活得悠然自得的本錢。

