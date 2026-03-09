《造星4》WinWin兩度開胸切18cm肺葉 親述病痛折磨「最差會血液浸肺窒息」｜附先天性肺動靜脈瘤5大症狀

《全民造星IV》出身的楊安妮（WinWin）近日在個人IG公開長達十年的抗病歷程。現年29歲的她患有罕見的「先天性肺動靜脈瘤」，血含氧量長期低於常人水平，曾兩度接受手術，其中一次更在沒有全身麻醉的情況下進行長達八小時的治療，痛苦經歷讓她直言「有走馬燈」。

工作假期意外揭發隱疾 首次手術零麻醉歷人生走馬燈

WinWin在IG發文及影片透露，20歲那年前往日本工作假期，進行肺結核檢測時意外發現肺部有陰影。她坦言：「如果冇去日本，應該成世都唔知有呢個病。」這次偶然的檢查，揭開了她長達十年的抗病序幕。WinWin指：「我個肺入面嘅血管係畸形嘅，動脈嘅血同靜脈嘅血係會流埋一齊。」這導致WinWin長期血氧僅86%，遠低於常人的95-100%。

回港後，WinWin接受第一次手術。醫生原本計劃將金屬螺絲粒放入血管阻塞異常血流，但進入手術室後發現病情比預期嚴重。血管瘤共有八個「窿」，每個需一小時處理，總手術時間長達八小時；她未有全身麻醉，僅從大髀內側放入導管，全程感受儀器在肺內「撩動」，WinWin形容：「你會feel到八個鐘支嘢係肺到係咁撩，好痛苦，我直頭有走馬燈。」術後醫生建議她不要再跳舞，但她未有放棄。

26歲病情惡化家中暈倒咳血 開胸切除18cm肺葉

四年後，WinWin在家中突然暈倒並咳血，情況急轉直下。她回憶不斷咳血，沒辦法入睡。」當時她已做好最壞打算，甚至問醫生「最差的死法」，醫生告知，最嚴重情況是血液浸滿肺部導致窒息亡。面對生死關頭，WinWin指有很多未完成的事，對自己說「楊安妮，你千祈唔可以死住。」27歲那年，WinWin接受第二次手術並切除部分肺葉。她指：「我冇咗咁大個肺，足足18cm。」

坐着睡覺兩星期、花一年半重新學習呼吸

手術後，WinWin指真正的痛苦才剛開始，她一出手術室已感到「抖唔到氣」，連大力呼吸都會觸動傷口、全身疼痛。因肺氣泡及傷口，WinWin只能坐着睡覺整整兩星期，簡單如落床去廁所已喘不過氣；返家後連晾衣服都會拉傷，肺部氣泡聲「咕嚕咕嚕」持續一個月，無法安睡；四個月無法跳舞，肺活量極差，「你完全控制唔到自己，你會覺得人生點解要經歷呢啲咁嘅嘢。」WinWin形容自己當時「簡直就是廢人一個」。

WinWin身上留下多處疤痕，許多跳舞動作無法再做。她花了一年半時間，透過儀器重新學習呼吸，並持續進行物理治療。近半年她終感到呼吸狀況有所改善，正努力重新拾回身體狀態。她坦言體力大不如前，一度不敢出街，擔心被人碰撞或受細菌感染。回顧十年抗病歷程，WinWin自嘲：「我真係覺得好黐線，經歷咁多生命、死亡輪迴。」

WinWin在影片結尾指健康好重要，要關注身體發出的警號，她更提醒大家定期要做身體檢查，「你有健康，先做到你想做嘅嘢」。

先天性肺動靜脈瘤有5大症狀？

據東元綜合醫院影像醫學中心資料指出，WinWin所患的「先天性肺動靜脈瘤」，醫學上稱為「肺動靜脈畸形」（Pulmonary Arteriovenous Malformations, PAVMs）。主要是肺動脈和肺靜脈之間的聯結異常。肺動靜脈瘻管是肺動脈不經過肺微血管及肺的氣體交換而直接注入肺靜脈。其結果是，血液通過肺部沒有接收到足夠的氧氣，血液含氧量不足，例如WinWin長期血氧僅86%，遠低於常人的95-100%。

肺動靜脈畸形產生的原因不一，多數肺動靜脈畸形患者合併有染色體顯性遺傳性疾病「出血性毛細血管擴張症（HHT）」，但至少有15％的患者不符合HHT的診斷標準，也沒有其它的全身性疾病。部分肺動靜脈畸形可以發生在慢性肝臟疾病的患者，也可能肺慢性感染的後遺症如血吸蟲病，放線菌病，肺結核等。

約70％的患者是單側發病，36％有多個病灶；50％有多個病灶雙側發病。肺動靜脈畸形可以是極微小（如毛細血管擴張） ，也可以是數cm長及寬，偶爾肺動靜脈畸形可大到約10cm。肺動靜脈畸形依結構可以被分類為以下：

簡單型：有單一的餵養動脈及單一引流靜脈，大約79％的肺動靜脈畸形是簡單型。

複雜型：大約21％的肺動靜脈畸形是複雜型的，具有2個或多個以上的餵養動脈或引流靜脈。

常見症狀：

呼吸困難

痰中有血

手指和腳趾變藍色

手指和腳趾變得浮腫或擴大（杵狀指）

在HHT患者的肺中有血流雜音及流鼻血

