醫學奇蹟？33歲男子手術醒後「忘記母語」流利講西班牙語 原來患1神經疾病

手術後會說第2語言原來並非醫學奇蹟、而是患上罕見病？美國一名男子發現自己在手術麻醉中醒來後，會暫時「忘記母語」，更可流利地講西班牙語，而相當「詭異」的是他從未真正學會這門語言，這個現象原來竟與他患上一種極罕見的神經系統疾病有關？

醫學奇蹟？33歲男子手術醒後「忘記母語」流利講西班牙語

據外媒報道，33歲的美國男子Stephen Chase的奇特經歷始於19歲那年，他因美式足球受傷而接受了右膝手術。當他從麻醉中醒來時，竟然可以自然地用流利的西班牙語與護士交談，整個過程持續了約20分鐘，然後才恢復說英語。他強調首次手術後的流利程度已達到「母語級」，而第一次發生時不太記得自己說了西班牙語，因為他在腦海中正常說話，只記得醫護不停反問他為何不說英語，讓他感到非常困惑。

流利狀態持續1小時 如擁有短暫「超能力」

Stephen的經歷讓他本人及醫護都感到困惑，因為在首次事發前，他的西班牙語水平非常「有限」，只在學校上過「入門級」課程，而溝通能力也大概只懂得從1數到10以及幾個基本短句。他推測，這種現象可能與他童年經歷有關，他從小在西班牙裔社區長大，經常聽到周遭的人說西班牙語，雖然聽不懂，但大腦可能在不知不覺中儲存了這些語言資訊。

Stephen指，這種「怪事」在往後的10多年間反覆發生，無論是運動創傷手術，還是近期的鼻中膈手術，醒來後的第一語言總是說西班牙語，這種流利狀態通常在醒來後的一小時內消退，猶如擁有短暫的「超能力」，他認為「大腦儲存著我們無法利用的信息，這很有趣。」由於事件重複發生，他現在都會在手術前告知醫護人員，讓他們有所準備。

報道指，Stephen的症狀很可能與「外語綜合症」（Foreign Language Syndrome, FLS）有關，這是一種極其罕見的神經系統疾病。甚麼是外語綜合症？

根據美國國家醫學圖書館的資料，FLS的特徵是患者會突然、非自願地從母語轉換到使用第二語言，但這種狀態只會持續一段有限時間，這與「外國口音綜合症」（Foreign Accent Syndrome）不同，後者只是說話口音改變，語言本身不變。

醫學文獻指，FLS的確切成因尚不清楚，過去記載的案例極少，不足十幾宗。它通常在以下情況後出現：

嚴重頭部創傷 中風 腦腫瘤 全身麻醉 巨大心理壓力

由於Stephen的案例總是在全身麻醉後發生，部分人認為，這可能是麻醉藥對大腦功能的短暫影響，因為麻醉藥或導致甦醒期譫妄（Postoperative Delirium, POD），從而出現短暫意識混亂等精神認知障礙。

資料來源：Times of India、Ladbible

