《造星4》WinWin自爆患罕見病 曾深夜嘔血隨時中風 坦言「一場大病看清人情冷暖」

《全民造星IV》中出身的楊安妮（WinWin）近日在節目中自爆患罕見病，甚至出現深夜嘔血和可能會隨時出現中風，更感嘆「一場大病看清人情冷暖」。

《造星4》WinWin自爆患罕見病 曾深夜嘔血隨時中風

29歲的楊安妮（WinWin）近日在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中透露，自己患有先天性肺動靜脈瘤，更被醫生斷言30歲隨時有中風風險。她憶述，約20歲時因身體檢查住院，血含氧量竟低至86%（正常值為95%-100%）。當時護士見狀大驚，直指此狀況的病人理應躺床插喉，更一度以為血氧儀失靈，幾位護士緊張得輪流為她量度。談及病情最嚴重時，WinWin表示，曾在家中突然眼前一黑暈倒，全身乏力，只能拼命爬出房間。由於當時她剛如廁後衣衫不整，母親見狀竟一度誤以為她遭遇強暴。其後，WinWin更自爆3個月後在深夜突然嘔血，因擔心一躺下便會血湧喉頭，整晚只能坐著入睡。然而，當時睡在身旁的男友亦不覺得病情嚴重，其冷漠反應令三位節目主持大感錯愕。

WinWin捱過8小時手術 康復路飽受折磨

由於WinWin當時年紀尚輕，醫生首次決定採取微創方式，用金屬塞為她肺部的八個漏洞進行修補。這場手術歷時長達8小時，且全程只能局部麻醉。WinWin形容，手術過程中能清晰感覺到儀器在體內「不斷被嘢篤」，加上長時間強忍尿意，令她極度不適及劇痛。WinWin病重時經常出入醫院，曾在2023年4月時在Instagram限時動態出帖文，當時她病塌在床，她寫道仍未能查出暈倒原因，而身體其他部分仍然正常：「今日照咗腦、心、肺，我一次喺度簡單覆大家醫生點講。雖然個腦撞親仲係好痛，但個腦入面無咩大礙！好彩IQ依然係180。」直至2023年，WinWin與醫生商討後，決定再進行微創手術，將有問題的肺部組織切除，慶幸術後僅在腋下留下3個小疤痕，才算穩定病情。

然而，術後的康復之路同樣讓她吃盡苦頭。她形容，剛完成手術後體力大不如前，連「吹漲氣球」這個簡單動作也無法完成，甚至連基本舞步也做不到，令她大受打擊。她更憶述，住院時曾因護士不慎觸碰到血管，令她痛得徹夜難眠。出院後，她連晾衣服這些簡單家務，完成後竟也需休息足足三日。

隱瞞病情被怨體能差 「一場大病看清人情冷暖」

WinWin坦言，由於當時並未公開病情，很多人反而埋怨她體能大不如前，這讓她大感委屈。但為了不麻煩別人，對於一些早已安排好的拍攝工作，她都選擇堅持進行。經歷這場大病，WinWin直言人生觀出現轉變，後悔以前未有好好珍惜與家人、朋友相處的時光，更感嘆「一場大病看清人情冷暖」，沒有任何事比得上身體健康。

甚麼是先天性肺動靜脈瘤？有何症狀？

據東元綜合醫院影像醫學中心資料顯示，先天性肺動靜脈瘤又稱肺動靜脈畸形（Pulmonary Arteriovenous Malformations,PAVMs）主要是肺動脈和肺靜脈之間的聯結異常。肺動靜脈瘻管是肺動脈不經過肺微血管及肺的氣體交換而直接注入肺靜脈。其結果是，血液通過肺部沒有接收到足夠的氧氣。

肺動靜脈畸形產生的原因不一定，多數肺動靜脈畸形患者合併有染色體顯性遺傳性疾病-出血性毛細血管擴張症，但至少有15％的患者不符合HHT的診斷標準，也沒有其它的全身性疾病。部分肺動靜脈畸形可以發生在慢性肝臟疾病患的者，也可能肺慢性感染的後遺症如血吸蟲病，放線菌病，肺結核等。約70％的患者是單側發病，36％有多個病灶；50％有多個病灶雙側發病。肺動靜脈畸形可以是極微小（如毛細血管擴張） ，也可以是數cm長及寬，偶爾肺動靜脈畸形可大到約10cm。肺動靜脈畸形依結構可以被分類為簡單型及複雜型：

簡單型： 有單一的餵養動脈及單一引流靜脈，大約79％的肺動靜脈畸形是簡單型。

有單一的餵養動脈及單一引流靜脈，大約79％的肺動靜脈畸形是簡單型。 複雜型：大約21％的肺動靜脈畸形是複雜型的，具有2個或多個以上的餵養動脈或引流靜脈。

常見症狀：

呼吸困難

痰中有血

手指和腳趾變藍色

手指和腳趾變得浮腫或擴大（杵狀指）

在HHT患者的肺中有血流雜音及流鼻血。

