81歲婆婆直播打機爆紅 打Minecraft為孫兒籌款抗癌 患肌肉瘤孫兒結局曝光

美國一位婆婆為了幫患罕見癌症的孫兒籌醫藥費，竟在網上化身遊戲主播，為患癌的孫兒籌醫藥費，這個充滿愛的舉動在網絡上極速爆紅，感動了不少網民，更成功吸納44萬訂閱粉絲，為孫兒籌得救命錢。

81歲婆婆直播打機爆紅 打Minecraft為孫兒籌款抗癌

外媒報導，81歲的「主播新丁」Sue Jacquot指最初是孫兒Austin和Jack在去年夏天向她介紹《Minecraft》這款遊戲。為了增加與孫兒相處的時間，她亦開始學玩《Minecraft》。去年10月，她創立了YouTube頻道「GrammaCrackers」，並在首條影片中表示，「最初幾個月，我被《Minecraft》嚇怕了」，但她玩得越多就開始越享受這遊戲，「我邀請大家和我一起開啟這段新的冒險之旅。」愛與毅力從不受年齡限制，

Sue這個「主播新丁」的故事迅速在網絡爆紅，在過去3個月內，她上載了12條《Minecraft》遊戲影片，最新一條影片更是在上星期發布，至今她的頻道已吸納了44萬訂閱粉絲。

她亦在每段打機影片的資訊欄加入連結，引導觀眾前往由長孫 Austin Self 發起的 GoFundMe 眾籌頁面，用自己的方法賺錢給孫兒醫病。截至目前，該專頁已獲超過5.2萬美元（約40.5萬港元）捐款，捐款人數持續增加中。Austin向網友表達感激：「言語無法表達我們對所有支持者的謝意。」

他特別指出，這份鼓勵遠超情感上的支援：「你們的慷慨解囊，直接減輕了我們的巨額醫療費用，讓我們在不確定的時期得以渡過難關。」Sue亦答謝網友所做的一切、坦言對網絡凝聚的力量感到震撼：「你們的幫助實在難以置信，我無法理解你們為何如此付出，這完全超乎想像。」

孫兒經過數月治療後，目前病情已經大為好轉。雖然如此，Sue 表示會繼續經營頻道，因為化療結束後的醫療帳單仍然堆積如山。她指出，陌生人向其家人展現的善心是最不可思議的事情。

罕見病「肌肉癌」（肉瘤癌）是甚麼？

肌肉癌（又稱肉瘤癌）是一種始於骨骼及軟組織的惡性腫瘤。軟組織包括肌肉、脂肪、血管、神經及肌腱等，負責連接與支撐身體結構。此類癌症可出現於身體多個部位，最常見於手臂、腿部及腹部。

肉瘤癌有何常見症狀？

若出現以下情況，應提高警覺並儘早求醫：

可觸摸的腫塊：可能伴隨痛感或毫無疼痛

骨骼疼痛：持續且原因不明的骨痛

病理性骨折：輕微受傷或無受傷下發生骨折

腹部疼痛

體重無故下降

肉瘤癌成因

肉瘤癌的具體成因未明，一般始於骨骼或軟組織細胞的異常增生。關鍵在於細胞內的DNA發生變異：正常細胞的DNA會指示其按規律生長、分裂及凋亡；而癌細胞的 DNA 變異會下達錯誤指令，導致細胞：

不受控地快速增殖 在應死亡時繼續存活 形成腫瘤並侵蝕正常組織 可能擴散至其他器官（轉移）

肉瘤癌風險因素

遺傳性綜合症：如利-弗勞梅尼症候群、家族性視網膜母細胞瘤等，可能是由父母傳給子女。

曾接受放射治療：癌症放射療法可能增加日後罹患肉瘤風險。

淋巴水腫：淋巴系統阻塞或損傷，會提高血管肉瘤風險。

病毒感染：免疫系統低下者感染人類皰疹病毒8型，可能誘發卡波西氏肉瘤。

資料來源：People、Mayo Clinic

