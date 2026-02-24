10大習慣助孩子冬日「飆高」早起必做踮腳運動 每日做多少下見效？

好多家長以為孩子長高全靠春夏兩季，冬天只能「儲肥」。有專家分享，原來冬季正是孩子長高的「黃金期」，更總結了10大習慣，讓孩子在冬日「飆高」。

10個生活習慣助孩子「冬日飆高」

內媒報道，有心理健康教育專家分享親身經驗，發現女兒每逢冬季身高都突飛猛進，經兒童生長專科醫生分析後，發現冬季正是孩子長高的「蓄能黃金期」，更總結出冬季長高的10個小習慣，從睡眠、飲食、運動、心態4方面入手：

冬季長高｜1. 晚上10點前入睡

原因： 生長激素在晚上10時至凌晨2時分泌最旺盛，這段時間若能進入深層睡眠，效果最理想，聖誕或新年假期正是建立早睡習慣的好時機。

生長激素在晚上10時至凌晨2時分泌最旺盛，這段時間若能進入深層睡眠，效果最理想，聖誕或新年假期正是建立早睡習慣的好時機。 建議：晚上8時半開始刷牙洗臉，進行睡前儀式如親子聊天，確保9時半前入睡。切忌讓孩子睡到日上三竿，以免陷入「晚起晚睡」惡性循環。

冬季長高｜2. 睡前兩小時不進食

原因： 維持血糖在較低水平，更利於生長激素分泌。

維持血糖在較低水平，更利於生長激素分泌。 建議：若目標是晚上9時半入睡，晚上7時半後應停止進食，連水果也不宜，只能少量喝水，以免影響睡眠質素，難以進入深層睡眠。

冬季長高｜3. 早餐一杯暖豆漿

建議：早餐喝一杯即磨豆漿，能讓孩子吸收優質植物蛋白和大豆異黃酮，這些都是骨骼生長的「軟黃金」，也是牛奶所缺乏的營養。

冬季長高｜4. 飲食「三低一蛋白」原則

原因： 新春假期節日多，難免大魚大肉。但過度油膩會增加脾胃負擔，肥胖更會導致骨骺線提前閉合，影響身高。

新春假期節日多，難免大魚大肉。但過度油膩會增加脾胃負擔，肥胖更會導致骨骺線提前閉合，影響身高。 建議：飲食堅持低鹽、低脂、低糖，搭配優質蛋白，多用蒸煮方式代替油炸。

冬季長高｜5. 避開糖分陷阱

原因： 研究顯示，攝取過量糖分會令血糖飆升，抑制生長激素分泌。

研究顯示，攝取過量糖分會令血糖飆升，抑制生長激素分泌。 建議：過年期間糖果、年糕處處可見，家長應以堅果和水果代替年貨。可選核桃、杏仁等含不飽和脂肪酸，有助骨骼發育；車厘子、橙等水果可滿足甜食慾望，同時補充維他命C。

冬季長高｜6. 定時飲水

原因： 冬季出汗少，孩子容易忘記喝水。充足水分能保持呼吸道濕潤，增強抵抗力，促進新陳代謝。

冬季出汗少，孩子容易忘記喝水。充足水分能保持呼吸道濕潤，增強抵抗力，促進新陳代謝。 建議：放假也沿用上學時的水樽，上午一樽、下午一樽，定時定量。

冬季長高｜7. 戶外活動/曬曬太陽

原因： 多曬太陽有助合成維他命D，促進鈣質吸收，同時改善情緒，對青春期孩子尤其重要。

多曬太陽有助合成維他命D，促進鈣質吸收，同時改善情緒，對青春期孩子尤其重要。 建議：中午時分讓孩子外出活動一小時。

冬季長高｜8. 縱向運動做20分鐘以上

原因： 摸高（跳高）、跳繩、打籃球、羽毛球等縱向運動，能有效刺激骨骺生長板生長。

摸高（跳高）、跳繩、打籃球、羽毛球等縱向運動，能有效刺激骨骺生長板生長。 建議：每次需持續20分鐘以上，才能達到生長激素升高的效果。天氣不佳時，在家吊單槓也是不錯選擇。

冬季長高｜9. 早起做踮腳運動30下

建議：「 踮腳運動/踮腳顛」源自八段錦「背後七顛百病消」一式，有助刺激足底腎經，比跳高更溫和，適合早晨訓練。

踮腳運動/踮腳顛」源自八段錦「背後七顛百病消」一式，有助刺激足底腎經，比跳高更溫和，適合早晨訓練。 步驟：雙腳併攏，抬起腳跟再落地，每組30下，做3組，全程只需5分鐘。

冬季長高｜10. 保持好心情

原因： 醫學上有一種「心因性矮小」（Psychosocial Dwarfism），長期壓力會影響生長激素分泌，身高顯著低於同齡人。

醫學上有一種「心因性矮小」（Psychosocial Dwarfism），長期壓力會影響生長激素分泌，身高顯著低於同齡人。 建議：放假期間應減少壓力及斥責，營造輕鬆氣氛，穩定情緒有助刺激生長激素正常分泌。

資料來源：騰訊網

延伸閱讀：兒童長不高身材矮小影響自信 兒科醫生拆解長高黃金期及生長激素注射成效

