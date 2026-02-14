研究揭黃金飲品組合 每日喝患腦退化症風險降32% 醫生警告忌下午3點後飲用

想護腦防腦退化可以喝甚麼？美國研究指出，每日喝2大飲品，患腦退化症風險大減32%。有醫生亦指出，其中1種飲品只要加1物，更能補鈣護骨。

研究揭黃金飲品組合 每日喝患腦退化症風險降32%

減重醫生蕭捷健在個人Facebook專頁，引述一篇在2021年刊登於《PLOS》研究，該研究指出過去研究表明，咖啡和茶與中風和腦退化症的發生和發展有關。本研究旨在探討咖啡和茶單獨攝取以及同時攝取，與中風和腦退化症風險之間的關聯。

研究有何發現？

該研究納入來自英國生物銀行365,682名參與者，年齡介乎50至74歲，並追蹤長達10年。研究結果發現：

只喝咖啡（每日2-3杯）： 腦退化症風險降低28%，中風風險降低20%。

只喝茶（每日2-3杯）： 腦退化症風險降低18%，中風風險降低15%。

每天喝2-3杯咖啡和2-3杯茶， 腦退化症風險大幅降低32%，中風風險亦顯著下降28%。

蕭醫生表示，咖啡有助去除神經細胞裡的類澱粉蛋白沉積，而茶則有助潤滑及保護血管。

常喝咖啡會骨質疏鬆？醫生教加1物補鈣護骨

蕭醫生指出，一杯咖啡的草酸含量大約只有2毫克，但一盤100g菠菜的草酸含量卻高達700到1000毫克。這代表，咖啡的草酸含量大約只有菠菜的百分之一，只要在咖啡裡加入大約15毫升的牛奶，補回來的鈣質就遠遠超過1杯咖啡流失的鈣質。

茶/咖啡3大飲用方法 忌下午3點後飲用

蕭醫生建議大家飲用茶和咖啡時，遵循以下3大原則：

穩定規律飲用： 每天飲用2到3杯，避免今天喝超量，第二天不喝茶和咖啡。

每天飲用2到3杯，避免今天喝超量，第二天不喝茶和咖啡。 避免添加物： 切記避免添加糖、奶精、或各式糖漿。這些添加物會引起糖化終產物（AGEs）反應，有損大腦健康。建議選擇黑咖啡或無添加的原萃茶，可適量加入鮮奶。

切記避免添加糖、奶精、或各式糖漿。這些添加物會引起糖化終產物（AGEs）反應，有損大腦健康。建議選擇黑咖啡或無添加的原萃茶，可適量加入鮮奶。 避開生理時鐘「雷區」：建議下午三點後就避免飲用茶和咖啡，否則可能會導致失眠。

腦退化症早/中/晚期有何症狀？

據本港醫管局資料，認知障礙症（腦退化症）是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份且會有情緒、行為及感覺等方面的變化。

1. 早期症狀（第1-2年）

在此階段，家人和朋友通常會以為患者的症狀，只是因為年紀漸老而出現的正常老化過程。徵兆如下：

失去短期記憶

表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

情緒或行為變幻無常

學習新事物及跟隨複雜指令感困難

判斷力減退、基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

2. 中期症狀（第2-5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯。變化如下：

混淆遠期記憶和現實情況記憶、偶有詞不達意的情況

行為性格轉變，或會容易情緒不穩

需別人協助日常自理活動

3. 晚期症狀（第5年後）

患者生活幾乎完全依賴別人，不能自我照顧。症狀如下：

記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

身體活動及精神狀況出現衰退

未能有效表達及溝通

不能處理日常生活、需要長期照顧

生理時鐘混亂

資料來源：減重醫生蕭捷健、《PLOS》

專家履歷：蕭捷健

台灣體重管理主治醫師、美國運動醫學會健身教練（ACSM-CPT）培訓師、國際運動營養學會認證（ISSN）運動營養專家。

延伸閱讀：5類食物保持大腦年輕 專家大推1種魚防腦退化 吃豆腐可增強記憶？

---

相關文章：

常吃即食麵不止致肥？研究揭患腦退化症風險增25% 拆解傷腦3大原因

10萬港人患腦退化症 營養師教5pm後不做6件事可護腦 吃黑朱古力也上榜？

麵包1種食法易傷腦 患腦退化症率高16倍！6大傷腦飲食習慣 恐致認知障礙症中風

防腦退化必吃14款食物 營養師大推1種超級水果 喝綠茶增強記憶力？