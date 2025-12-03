40歲後易骨質疏鬆 醫生教坐下做1動作補鈣健骨 更防糖尿病/腦退化

40歲後骨質密度會逐漸流失，可能導致骨質疏鬆。有醫生推薦做1個簡易動作，只需坐著執行，即能幫助補充鈣質、強健骨骼，甚至可輔助預防糖尿病與腦退化等多種疾病。

40歲後易骨質疏鬆 醫生教坐下做1動作補鈣健骨

據日媒《女性セブンプラス》報道，日本骨科醫生兼美容皮膚科醫生中村光伸指出，一種名為「骨鈣素」的激素會在骨骼形成時分泌，骨骼會經歷新陳代謝的過程，舊骨被新骨取代，而完成一次骨骼再生大約需要五年時間。骨代謝是一個持續循環的過程，包括分解舊骨與生成新骨。負責分解骨骼的細胞稱為「破骨細胞」，而生成新骨的細胞則稱為「成骨細胞」。當成骨細胞活躍時，會分泌具有再生作用的荷爾蒙。這種荷爾蒙會透過血管輸送到全身各個角落，激活包括心臟、肝臟、腎臟、胰臟和腸道等多種器官，有助於提升整體身體機能，並對於預防和改善肥胖、糖尿病、腦退化症、動脈硬化等疾病具有潛在效果。

另一方面，40歲後骨骼生成的速度會逐漸減緩，這是由於破骨細胞與成骨細胞之間的平衡被打破，導致骨骼的生成速度追不上分解速度。簡而言之，成骨細胞負責生成骨骼，它們會對骨骼所承受的壓力產生反應。當骨骼受到壓力，例如受到適當刺激時，身體便會發出「強化骨骼」的訊號，促使成骨細胞積極工作。除了年齡增長之外，缺乏運動以及其他不利於骨骼健康的生活習慣，也可能導致成骨細胞停止正常運作。當活動能力下降，刺激骨骼的機會隨之減少，又會抑制促進骨骼再生的荷爾蒙分泌。

他表示，透過坐著進行「膝部敲擊」練習，可以安全地激活骨骼生成過程，且受傷或跌倒的風險極低。此外，如果骨頭被厚厚的肌肉覆蓋，刺激就不容易傳遞，所以最好擊打肌肉較薄的部位，做法和建議如下：

膝部敲擊做法：

坐在椅子上，雙手輕輕合攏，保持身體、雙腿與地面垂直，腳後跟和腳底牢牢地放在地板上，並確保背部不要彎曲。如果背部彎曲，拳頭就無法從足夠的高度自然落下。

為了達到最佳刺激效果，將拳頭從胸前垂直向下揮動，交替以右拳輕敲右膝，左拳輕敲左膝。需注意，直接敲擊膝蓋骨可能會傷及膝蓋與手部，因此應敲打膝蓋骨與大腿內側之間的區域。

進行膝部敲擊建議：

1.分多次進行

有些人若一次敲擊膝蓋100次可能會感到不適，因此建議每次敲擊約20次，分多次完成，使每日總次數達到100次即可。過程中無需過度用力，力度以適中且不引起疼痛感即可。

2.與家人和朋友交談

心理學研究顯示，人們往往會更相信自己說出的話所帶來的影響。此外，若建議他人實踐某件事而自己卻未行動，容易產生心理落差。將此心理機制應用於「輕敲膝蓋」的練習中，可試著將方法分享給身邊的人。若能找到更多共同練習的夥伴，並有更多機會討論相關心得，將更有助於持續進行這項習慣。

3.設定低目標

雖然建議每日進行100次，但若無法達成，也無須因此感到挫敗。即使只完成10次或甚至1次，也應給予自己肯定，幫助大腦建立成功感。

4.配合音樂進行

當收聽廣播中的健身操音樂時，即使很久沒有運動的人，也可能不自覺地隨著音樂動起來，這是因為音樂能喚起身體的記憶與節奏感。音樂不僅能帶動身體活動，有研究指出，配合音樂鍛煉相比單純運動，更有可能促進認知功能的改善。因此，無論是跟電視節目、廣告的配樂，或是日常喜愛的歌曲節奏輕敲膝蓋，都是養成習慣的有效方式。

骨質疏鬆症有何病徵？3部位易骨折？

據本港衞生署資料顯示，骨質疏鬆症本身並沒有任何明顯病徵。部份患者可能會出現背痛的情況，大多數患者未必能於早期發現，很多時候直到發生骨折後才會發現患上骨質疏鬆症。患者可能會出現以下症狀：

因為輕微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而導致骨折

最常見的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨質疏鬆症的患者亦可能因為脊椎骨塌陷，令背部變得彎曲，導致駝背和變矮

骨質疏鬆8大高危族群 缺乏運動要小心

骨質疏鬆症並非只出現於長者或女性身上。根據衞生署資料，以下人士亦是骨質疏鬆的高危族群，過量飲用1類飲品也會增加風險。

骨質疏鬆症高危人士

長者：造骨能力減弱，骨質容易變得疏鬆

女性：一般在停經後，因雌激素停止分泌所致

體型瘦小者

家族中有骨質疏鬆症患者

骨質疏鬆症成因

1. 不良的生活習慣

如吸煙

長期攝取鈣質不足

缺乏維他命D

過量飲用咖啡、濃茶等含咖啡因飲品

過量攝取鈉質（鹽分）

缺乏負重運動

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化療、電療或手術而提早停經

男性的睪丸素過低

內分泌失調病症，如甲狀腺機能亢進

服用藥物：長期服用高劑量類固醇藥物。

骨質疏鬆症診斷方法

如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見，並接受檢查。常見測量骨質密度的 方法有：

雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：用於診斷及監察治療的效果。

超聲波儀器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。

資料來源：《女性セブンプラス》、香港衞生署

