失眠孕婦試勻浸腳/靜觀/按摩均無效 醫生教「反向心理」最快10分鐘入睡 睡眠軟糖/戴眼罩有無效？

失眠是港人普遍都市病，本港約30%至40%成年人受失眠問題困擾，比例高於全球平均。精神科醫生丁錫全接受《星島頭條》訪問時指出，治療失眠非單純依賴藥物，建立良好睡眠衛生及認知行為治療更為關鍵，更分享一招「反向心理治療」的5個技巧，幫助失眠孕媽不靠藥物、改善睡眠。

失眠孕婦試勻浸腳/靜觀均無效 醫生教「反向心理」治療

香港生活節奏急速，壓力無處不在。精神科醫生丁錫全向《星島頭條》指，香港成人失眠問題普遍，約30%至40%人受困擾，其中慢性或嚴重失眠者比例較全球平均（10%至30%）為高，值得關注。許多人誤解失眠即需服藥，「其實藥物僅為最後手段，首要應改善生活習慣。」

丁醫生指，2025年香港中文大學與北京大學聯合研究發現，針對15至25歲青年的 「網上睡眠認知行為治療」（CBT-i） 可改善失眠及抑鬱症風險，療效持久且安全性高，屬可行的非藥物治療方案。丁醫生解釋，許多失眠根源在於「過度用力想入睡」，形成「越想睡著越清醒」的惡性循環。這種焦慮會激活大腦警覺系統（交感神經興奮），釋放壓力荷爾蒙，思緒更清醒。他分享一則臨床個案：

一位懷孕6個月的準媽媽，連續一個月嚴重失眠，夜間無法入睡，日間精神恍惚，無法工作；

嘗試過浸腳、按摩、靜觀等方法皆無效，又擔心藥物影響胎兒；

聽從醫生建議後，使用「反向心理治療」幫助下，成功入睡。

「反向心理治療」是甚麼？5步驟撇甩睡覺壓力

丁醫生解釋：「睡眠本是被動過程，當我們放棄必須睡著的執念，焦慮下降，大腦解除警戒，睡眠便自然發生。」而「反向心理治療」（Paradoxical Intention）的重點就是 「移除睡覺壓力」，具體步驟如下：

營造環境：如常上床、關燈、躺好。 改變心態：眼睛睜開、看著天花板，告訴自己「今晚試著保持清醒，越久越好，不會試圖睡著」。 被動躺著：不做刻意阻止睡眠的事，如玩手機、開燈、起床走動，只需被動地允許自己醒著。 觀察思緒：若腦海出現雜念，僅觀察而不抵抗。 自然入睡：通常10至30分鐘內，睡意自然來襲。

「睡眠不足」比「晚睡晚起」更傷身

好多人覺得晚上才是「Me Time」時間，甚至拖著不去睡覺，「最理想的作息時間是日出而作、日入而息」丁醫生解釋，陽光與睡眠的關係密切，陽光中的藍光會刺激視網膜細胞，促進多巴胺分泌，調節生理時鐘，並抑制褪黑激素，使人保持清醒。

丁醫生分析，若長期維持「凌晨2時睡，早上10時起」的穩定規律，且睡房能有效遮蔽晨光，睡眠品質或可保障。若長期睡眠不足，如凌晨2時睡、早上7時起（少於8小時），對身體的傷害更明確，長期會導致效率下降、情緒問題。他提醒：「黃金入睡時間是晚上10時至12時，最易入睡」因為大腦松果體分泌褪黑激素達到高峰，促進睡意。「黃金睡眠時間」固然重要，但丁醫生強調，建立整體「睡眠衛生」更關鍵：

固定作息時間 輕鬆的睡前準備 你想的睡眠環境 限制藍光與螢幕 避免咖啡因、尼古丁及酒精 注意進食份量及飲食時間 避免日間小睡 情緒及壓力管理

醫生警告：常服睡眠軟糖恐影響松果體分泌 輪班工作「減害3招」

對於坊間興起的助眠產品，如「睡眠軟糖」、「帶眼罩」等；丁醫生警告「睡眠軟糖」最好少食，因為其含有少量退黑色素，有機會影響正常松果體分泌，不建議經常服用。而「戴眼罩」則是不錯的助眠方法，「因為屏蔽光線，有助分泌褪黑激素，幫助入眠。」

對於無法避免輪班或熬夜的人士，丁醫生建議，在工作後立即戴上眼罩，於完全遮光的環境中補眠至少2小時；日間亦應盡量爭取接觸陽光，進行適量戶外活動，幫助重置生理時鐘；如果許可，儘快恢復正常的睡眠時間與習慣。

3個條件自測是否患「睡眠障礙」

根據美國精神醫學會（DSM-5）診斷標準，主要分為3類：

早段失眠：上床後入睡時間較平常延長超過30分鐘

中段失眠：夜間反覆醒來，難以維持睡眠

早醒：比平常習慣早30分鐘或以上醒來，無法再入睡

丁醫生解釋，符合以下條件便屬「睡眠障礙」：

失眠情況持續3個月或以上 每週出現3天或以上 伴隨日間功能受損（如疲倦、煩躁、專注力下降）

丁醫生重申，失眠是可治療的狀況，他呼籲市民首要注意睡眠衛生，只要建立良好生活習慣，大多數失眠問題均可得到有效改善，藥物治療只是最後的治療。

專家履歷：丁錫全醫生

現為精神科專科醫生；香港大學醫學院榮譽助理教授；香港特殊學習障礙協會顧問。醫療服務項目包括：臨床催眠治療、兒童精神科、老人精神科、法醫精神科、性功能障礙治療、社區精神科外展服務、驚恐症行為治療、社交焦慮症行為治療。

