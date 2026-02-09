Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

失眠孕婦試勻浸腳/靜觀/按摩均無效 醫生教「反向心理」最快10分鐘入睡 睡眠軟糖/戴眼罩有無效？

醫生教室
更新時間：15:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-09 HKT

失眠是港人普遍都市病，本港約30%至40%成年人受失眠問題困擾，比例高於全球平均。精神科醫生丁錫全接受《星島頭條》訪問時指出，治療失眠非單純依賴藥物，建立良好睡眠衛生及認知行為治療更為關鍵，更分享一招「反向心理治療」的5個技巧，幫助失眠孕媽不靠藥物、改善睡眠。

失眠孕婦試勻浸腳/靜觀均無效 醫生教「反向心理」治療

香港生活節奏急速，壓力無處不在。精神科醫生丁錫全向《星島頭條》指，香港成人失眠問題普遍，約30%至40%人受困擾，其中慢性或嚴重失眠者比例較全球平均（10%至30%）為高，值得關注。許多人誤解失眠即需服藥，「其實藥物僅為最後手段，首要應改善生活習慣。」

丁醫生指，2025年香港中文大學與北京大學聯合研究發現，針對15至25歲青年的 「網上睡眠認知行為治療」（CBT-i） 可改善失眠及抑鬱症風險，療效持久且安全性高，屬可行的非藥物治療方案。丁醫生解釋，許多失眠根源在於「過度用力想入睡」，形成「越想睡著越清醒」的惡性循環。這種焦慮會激活大腦警覺系統（交感神經興奮），釋放壓力荷爾蒙，思緒更清醒。他分享一則臨床個案：

  • 一位懷孕6個月的準媽媽，連續一個月嚴重失眠，夜間無法入睡，日間精神恍惚，無法工作；
  • 嘗試過浸腳、按摩、靜觀等方法皆無效，又擔心藥物影響胎兒；
  • 聽從醫生建議後，使用「反向心理治療」幫助下，成功入睡。

「反向心理治療」是甚麼？5步驟撇甩睡覺壓力

丁醫生解釋：「睡眠本是被動過程，當我們放棄必須睡著的執念，焦慮下降，大腦解除警戒，睡眠便自然發生。」而「反向心理治療」（Paradoxical Intention）的重點就是 「移除睡覺壓力」，具體步驟如下：

  1. 營造環境：如常上床、關燈、躺好。
  2. 改變心態：眼睛睜開、看著天花板，告訴自己「今晚試著保持清醒，越久越好，不會試圖睡著」。
  3. 被動躺著：不做刻意阻止睡眠的事，如玩手機、開燈、起床走動，只需被動地允許自己醒著。
  4. 觀察思緒：若腦海出現雜念，僅觀察而不抵抗。
  5. 自然入睡：通常10至30分鐘內，睡意自然來襲。

「睡眠不足」比「晚睡晚起」更傷身

好多人覺得晚上才是「Me Time」時間，甚至拖著不去睡覺，「最理想的作息時間是日出而作、日入而息」丁醫生解釋，陽光與睡眠的關係密切，陽光中的藍光會刺激視網膜細胞，促進多巴胺分泌，調節生理時鐘，並抑制褪黑激素，使人保持清醒。

丁醫生分析，若長期維持「凌晨2時睡，早上10時起」的穩定規律，且睡房能有效遮蔽晨光，睡眠品質或可保障。若長期睡眠不足，如凌晨2時睡、早上7時起（少於8小時），對身體的傷害更明確，長期會導致效率下降、情緒問題。他提醒：「黃金入睡時間是晚上10時至12時，最易入睡」因為大腦松果體分泌褪黑激素達到高峰，促進睡意。「黃金睡眠時間」固然重要，但丁醫生強調，建立整體「睡眠衛生」更關鍵：

  1. 固定作息時間
  2. 輕鬆的睡前準備
  3. 你想的睡眠環境
  4. 限制藍光與螢幕
  5. 避免咖啡因、尼古丁及酒精
  6. 注意進食份量及飲食時間
  7. 避免日間小睡
  8. 情緒及壓力管理

醫生警告：常服睡眠軟糖恐影響松果體分泌 輪班工作「減害3招」

對於坊間興起的助眠產品，如「睡眠軟糖」、「帶眼罩」等；丁醫生警告「睡眠軟糖」最好少食，因為其含有少量退黑色素，有機會影響正常松果體分泌，不建議經常服用。而「戴眼罩」則是不錯的助眠方法，「因為屏蔽光線，有助分泌褪黑激素，幫助入眠。」

對於無法避免輪班或熬夜的人士，丁醫生建議，在工作後立即戴上眼罩，於完全遮光的環境中補眠至少2小時；日間亦應盡量爭取接觸陽光，進行適量戶外活動，幫助重置生理時鐘；如果許可，儘快恢復正常的睡眠時間與習慣。

3個條件自測是否患「睡眠障礙」

根據美國精神醫學會（DSM-5）診斷標準，主要分為3類：

  • 早段失眠：上床後入睡時間較平常延長超過30分鐘
  • 中段失眠：夜間反覆醒來，難以維持睡眠
  • 早醒：比平常習慣早30分鐘或以上醒來，無法再入睡

丁醫生解釋，符合以下條件便屬「睡眠障礙」：

  1. 失眠情況持續3個月或以上
  2. 每週出現3天或以上
  3. 伴隨日間功能受損（如疲倦、煩躁、專注力下降）

丁醫生重申，失眠是可治療的狀況，他呼籲市民首要注意睡眠衛生，只要建立良好生活習慣，大多數失眠問題均可得到有效改善，藥物治療只是最後的治療。

專家履歷：丁錫全醫生

現為精神科專科醫生；香港大學醫學院榮譽助理教授；香港特殊學習障礙協會顧問。醫療服務項目包括：臨床催眠治療、兒童精神科、老人精神科、法醫精神科、性功能障礙治療、社區精神科外展服務、驚恐症行為治療、社交焦慮症行為治療。

延伸閱讀：失眠救星恐奪命？研究揭長期服褪黑激素 心臟衰竭風險增9成

---

相關文章：

改善失眠宜喝牛奶吃燕麥？補充4大營養可一覺睡天光 放鬆血管降血壓

45歲港女壓力大 愛吃1類食物失眠2個月 經中醫治療成功擺脫 附成因/食療

睡前吃6類食物易失眠 營養師揭1類防癌蔬菜也是元兇

聞蘋果氣味有助入睡？營養師推介5種食物 擺脫失眠/減壓/抗焦慮

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
58分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT