失眠救星恐奪命？研究揭長期服褪黑激素 心臟衰竭風險增9成

【失眠】本港調查顯示，近7成港人在過去半年內曾受失眠困擾，反映港人失眠問題相當普遍。近年坊間興起吃「睡眠軟糖」等補充品幫助入睡，是否有效？美國心臟協會近月一項新研究公布，長期服用1類「助眠補充品」恐致心臟衰竭風險飆升近9成，到底哪類補充品要忌吃？

13萬人研究揭長期服用褪黑激素 心臟衰竭風險激增90%

外媒《CNN》報道，近年被視為「失眠救星」的褪黑激素補充品，如長期服用恐有安全風險。美國心臟協會於2025年科學會議發表的最新研究指出，慢性失眠患者若長期服用褪黑激素，心臟衰竭風險、住院風險、死亡率都較未服用者高。

【同場加映】失眠定義是甚麼？有何徵狀？

常服褪黑激素如何影響健康？

該研究分析了全球電子病歷資料庫中超過13萬名成年人的健康記錄，參加者平均年齡約55歲，逾6成人為女性。團隊比較了慢性失眠患者中，服用褪黑激素超過一年（褪黑素組）與未服用褪黑激素補充品人士（非褪黑素組）的健康狀況：

心臟衰竭風險 ：褪黑素組在未來5年內發生心臟衰竭的風險高出90%；

：褪黑素組在未來5年內發生心臟衰竭的風險高出90%； 住院風險 ：褪黑素組因心臟衰竭住院的可能性是非褪黑素組的3倍多；

：褪黑素組因心臟衰竭住院的可能性是非褪黑素組的3倍多； 整體死亡率：褪黑素組的死亡風險約為非褪黑素組的2倍。

研究首席作者、紐約州立大學下州醫學中心的Dr. Ekenedilichukwu Nnadi表示，褪黑素補充劑被廣泛認為安全，因此看到如此顯著的負面健康關聯，令人震驚。但專家強調暫且不要將褪黑激素視為絕對危險因子，因為研究僅顯示「關聯性」，有許多局限性且與過往部分研究結果矛盾。

Dr. Nnadi解釋，研究人員也沒有將參加者失眠嚴重程度或他們是否有任何心理健康問題的詳細信息納入考量，而這兩方面都會影響褪黑激素的使用和心臟健康風險。「我們的研究無法證明二者之間存在直接的因果關係，這意味著還需要進行更多研究來檢驗褪黑激素對心臟的安全性。」

與過往研究出現矛盾

此次研究結果與部分過往研究相悖，西班牙睡眠醫學會聯合會主席Dr. Carlos Egea指出，「資料庫包含了需處方與非處方國家的患者，醫療記錄可能未完全記載非處方褪黑激素使用，影響準確性。」另外，2025年3月曾有研究發現褪黑激素可改善心臟衰竭患者生活品質及心臟功能；褪黑激素作為抗氧化劑，理論上有助減少氧化壓力對心血管的損傷。

香港市面有售「睡眠軟糖」不屬處方藥物

在香港，市面上不少含褪黑激素的「睡眠軟糖」大多都被劃分為「保健食品」而非「醫藥用品」，不屬處方藥物，亦毋須在藥劑師監督下購買，但仍需謹慎使用。建議長期失眠、正在服用其他藥物或身體狀況特殊人士，在服用前需諮詢醫生。

褪黑激素是什麼？

美國國家輔助與整體健康中心（NCCIH）資料顯示，褪黑激素是大腦在黑暗環境下分泌的一種荷爾蒙，有助於調節晝夜節律和睡眠，夜間暴露於光線下會抑制褪黑激素的分泌。研究表明，褪黑激素除了調節睡眠外，在體內還發揮其他重要作用。然而，這些作用的具體機制尚未完全闡明。褪黑素膳食補充劑可以從動物或微生物中提取，但最常見的是人工合成的。褪黑素補充劑可能有助於緩解某些症狀，例如時差反應、兒童睡眠障礙以及手術前後的焦慮。

服用褪黑素安全嗎？

對於褪黑素補充劑，尤其是劑量高於人體正常分泌的補充劑，目前尚缺乏足夠的資訊來明確其整體安全性，也無法對其可能產生的副作用做出清晰的評估。短期服用褪黑素補充劑對大多數人來說似乎是安全的，但長期服用褪黑素補充劑的安全性資訊仍然缺乏。

藥物交互作用：與所有膳食補充劑一樣，正在服用藥物的人在使用褪黑素前應諮詢醫療保健專業人員。特別是，癲癇患者和服用血液稀釋藥物的人在服用褪黑素補充劑時需要醫療監督。

可能有過敏反應風險：服用褪黑素補充劑可能有過敏反應的風險。

孕婦和哺乳期婦女的安全問題：目前缺乏關於褪黑素在孕婦或哺乳期婦女中使用安全性的研究。

老年人的安全問題：美國睡眠醫學會 2015 年發布的指引建議失智症患者不要使用褪黑素。褪黑激素在老年人體內的活性持續時間可能比在年輕人體內更長，並導致白天嗜睡。

產品可能不含標籤上所列成分：一些褪黑素補充劑的實際含量可能與產品標籤所示不符。 2017 年的一項研究測試了31種從超市和藥局購買的褪黑素補充劑。結果發現，大多數補充劑中的褪黑素含量與標籤所示不符。此外，26% 的補充劑還含有血清素，即使含量相對較低也可能產生有害影響。

褪黑素有哪些副作用？

在涉及成人、手術患者和危重患者的各項短期研究中，僅報告了輕微的副作用。研究中報告的一些輕微副作用包括：

頭痛

頭暈

噁心

睏倦

褪黑激素長期使用可能產生的副作用尚不清楚。

失眠有何特徵？過早醒來也算失眠？

甚麼是失眠？根據本港衞生署資料，失眠泛指不能入睡、過早或間歇性睡醒而引致睡眠不足。短暫或突發性失眠，通常源自暫時性的生活問題，只會持續數晚至數週。

失眠的常見特徵如下：

寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡，或是清晨過早醒來等。

根據世界衞生組織資料，失眠定義如下：

難以入睡，難以維持睡眠狀態，睡眠質素差

睡眠問題每星期至少3次，至少持續1個月

日與夜也想著睡眠問題所帶來的影響

睡眠問題令患者有明顯困擾及影響其日常生活

資料來源：《CNN》、衞生署、美國國家輔助與整體健康中心

---

