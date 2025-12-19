虐兒案4年升6成！港大研究揭童年曾受虐 思覺失調風險增5倍

本港虐兒案件4年間急升6成，而童年受創傷會影響終身。近日港大醫學院的一項突破研究首次證實，童年受虐待的兒童會遺留終身的「基因標記」創傷，直接導致患精神疾病的風險飆升，包括思覺失調症及ADHD，為制定更精準的早期干預和預防策略提供關鍵證據。

港大研究揭童年曾受虐 思覺失調風險增5倍

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系的研究團隊，整合英國生物樣本庫（UK Biobank）及精神基因組學聯盟（Psychiatric Genomics Consortium）的大型數據庫，透過分析逾50萬人的基因數據，首次證實兒童虐待會在人體基因組留下長期「標記」，並直接導致罹患思覺失調症、專注力失調及過度活躍症（ADHD）風險飆升。研究發現童年遭受虐待會大幅增加以下的精神疾病風險：

思覺失調症 ：風險增加 5倍

：風險增加 專注力失調及過度活躍症 ：風險增加 9倍

：風險增加 重度憂鬱症：風險增加近1倍

研究團隊揭示兒童時期遭受虐待會大幅增加多種精神疾病的風險。

由兒童虐待所導致的長期表觀遺傳標記，位於與神經退化疾病相關的基因附近，且可能難以逆轉，因此預防虐待仍是保護兒童最根本的措施。

本港虐兒案4年間急升6成

世衞將兒童虐待列為全球公共衞生挑戰，涵蓋身體虐待、心理虐待、性侵犯和疏忽照顧等多種形式。本港虐兒問題同樣令人關注，根據社會福利署數據，新呈報的兒童虐待案件由2020年的940宗，飆升至2024年的1,504宗，增幅高達60%。受虐兒童成長中易出現社交困難、專注力不足、攻擊行為等警號，若未被及時識別，極易惡化為嚴重精神疾病。

虐待在基因上留「永久傷痕」及早識別高危兒童提供支援

研究最關鍵的發現，在於揭示了虐待如何在生物層面留下「永久傷痕」。兒童虐待會導致「DNA甲基化」這種表觀遺傳學改變，如同在基因上刻下長期「標記」。臨床副教授鐘侃言醫生指：「過去研究依賴問卷與追蹤，易受環境因素干擾。我們首次以基因組學客觀證實，童年創傷如何在生物層面埋下禍根。」研究團隊從數千個標記中鎖定10個異常位點，涉及9個關鍵基因，其中 CLU、MAPT、HNRNPK 三個基因與阿茲海默症、柏金遜症等及其他認知障礙密切相關。這意味著童年虐待可能同時影響精神病與神經退化疾病的共同生物路徑。

研究同時指出，兒童虐待的影響可透過3類「可干預因素」降低精神疾病風險：

成癮行為：包括吸煙、長時間使用螢幕及濫藥。減少這些行為有助截斷風險路徑。 認知能力：提升執行功能、智力水平及風險承受能力，能增強韌性。 社會經濟條件：提高教育程度，可提供關鍵的保護。

鍾侃言醫生解釋，雖然由虐兒所導致的表觀遺傳標記可能難以逆轉，但針對以上可干預因素採取措施，能在孩子成長過程中改善行為、提升認知能力並提供教育支持，有效降低精神疾病風險。團隊盼未來透過識別特定的DNA甲基化標記，有望開發早期生物標誌物篩查工具、藥物治療靶點，從源頭降低疾病風險。

思覺失調有甚麼症狀？5類症狀全面睇

思覺失調是一種由腦部病變引起的現象。由於大腦神經網絡的功 能出現異常，導致患者產生「思想」及「感覺」上的障礙，同時有可能引起言語及行為錯亂，這些異常與腦內化學物質「多巴胺」的過度活躍有關。思覺失調的症狀因人而異，而且非常多樣化，除了妄想及幻覺等「正性症狀」 以外， 患者亦有可能出現認知症狀及負性症狀。 人口中約有1%-2%的人，會患上「思覺失調」類的精神疾病， 多數患者病發於20至30歲。

思覺失調5類症狀

正性症狀：出現幻覺、妄想 負性症狀：情感平淡、言語貧乏、動機減少和社交障礙 認知症狀：不能集中注意力、執行能力減退、記憶力下降 情感症狀：情緒起伏大、 莫名焦慮、緊張 紊亂症狀：思考結構鬆散、怪異的言語及行為

在病發前的數個月甚至數年，患者可能會出現一些先兆症狀，例如失眠、多疑、難以集中；情緒方面亦會出現如抑鬱、焦慮、脾氣暴躁等症狀。患者的社交生活、學業成績、工作能力可能會有所倒退，性格或心理狀態上亦出現改變。這些先兆症狀有時難以察覺，並與其他精神病有相似之處。如果發現出現這些先兆，應及早求醫。

經治療之後，大部分患者會逐漸復原。康復的進程因人而異， 其中可能還會有一些殘餘症狀。有些患者的負性症狀在這階段可能會變得更明顯。因此，進入康復或殘餘症狀的階段時，我們應集中於復康治療，以及為預防復發做好準備。

資料來源：港大醫學院、醫管局

延伸閱讀：腦退化｜65歲港婦腦退化絕食等亡夫回家 忽略3症狀恐致妄想症

---

相關文章：

港大醫學院破解胃癌弱點 新療法殺癌效率激增6.3倍 腫瘤生長速度減緩逾6成

港大醫學院推慢阻肺病精準治療 結合血液/痰液檢測 準確預測發病風險

港大研「癌症超級數據庫」破解免疫治療關鍵蛋白 癌症治癒率有望增逾4成

抑鬱症不單是情緒病？港大證與心臟病糖尿病死亡相關 及早治療可降3成死亡率