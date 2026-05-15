澳門消委會檢測食糖 二氧化硫重金屬恐傷腦致癌｜即睇15款安全名單

白砂糖、冰糖、黃糖、紅糖等食糖，是每個家庭常用的調味品。為了評估市面食糖的品質與安全性，澳門消費者委員會早前與市政署食品安全廳合作，對市面上銷售的食糖進行檢測，重點檢驗二氧化硫、總砷及鉛的含量。結果顯示，所有樣本均符合法規要求，市民可放心選購。

15款食糖全數合格 產地涵蓋多地

根據《澳門消費》資料顯示，測試的15款食糖樣本均由澳門消委會及市政署工作人員以一般消費者身份，於當地超級市場隨機購買。樣本標示重量由200克至1千克不等，產地包括中國內地、韓國、日本、泰國，部分則未有標明產地。

檢測結果顯示，所有樣本的二氧化硫、總砷及鉛含量均未見異常，完全符合澳門現行食品安全標準。

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澳門消委會測試15款食糖安全名單⬇⬇⬇

即看15款安全名單

1. 海馬牌 單晶冰糖

規格：450克(g)

標籤聲稱產地：/

零售價（澳門元）：10.50

檢測結果：✓

2. 紅棉 純正紅糖

規格：400克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：12.50

檢測結果：✓

3. 友富 黃冰糖

規格：400克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：7.00

檢測結果：✓

4. Meadows 白砂糖

規格：400克 (g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：7.90

檢測結果：✓



5. 蜜蓬 天然蔗糖

規格：1千克 (Kg)

標籤聲稱產地：泰國

零售價（澳門元）：17.50

檢測結果：✓

6. MITSUT BROWN SUGAR (POWDER)

規格：300克 (g)

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：42.50

檢測結果：✓

7. samyang White Sugar

規格：1千克 (Kg)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：22.80

檢測結果：✓

8. 大韓 純正砂糖

規格：454克 (g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：6.00

檢測結果：✓

9. 太古 紅糖

規格：310克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：10.90

檢測結果：✓

10. TARAMAMA BROWN SUGAR POWDER

規格：200克 (g)

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：33.00

檢測結果：✓

11. 佳膳 純正砂糖

規格：454克 (g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：9.50

檢測結果：✓

12. 御品皇 原蔗冰糖

規格：250克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：11.00

檢測結果：✓

13. 祖庙 佛山冰片糖

規格：600克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：10.80

檢測結果：✓

14. 小福星 冰糖

規格：400克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：8.80

檢測結果：✓

15. 鑽石牌 冰片糖

規格：600克 (g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：9.50

檢測結果：✓

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過量攝入二氧化硫可致呼吸困難/腹瀉/嘔吐

二氧化硫是一種常見的食品添加劑，具有良好的抗菌效果，同時可作為抗氧化劑，減緩食品因氧化而變色，保持色澤與新鮮度。它可溶於水，經過清洗和烹煮後，大部分可被去除。

一般情況下，人體攝入少量二氧化硫會經尿液排出，不會產生明顯毒性。然而，若攝入過量，可能引發過敏反應，甚至出現呼吸困難、腹瀉或嘔吐等症狀，長期或高劑量暴露亦可能對腦部及其他組織造成損害。

根據澳門《食品中食品添加劑使用標準》，不同食糖的二氧化硫最高限量有別：白糖、脫水葡萄糖、果糖、糖粉等為每公斤15毫克；紅糖（不包括綿白糖、粗製蔗糖等）則為每公斤100毫克。本次檢測的所有樣本均未超出此標準。

重金屬砷與鉛：長期過量恐致癌傷腎

砷天然存在於地殼、土壤、水和空氣中，分為有機砷與無機砷。有機砷毒性較低，可快速排出體外；無機砷則毒性較強。急性砷中毒的早期症狀包括嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重時可致四肢麻痺、肌肉痙攣甚至死亡。慢性無機砷中毒則可能引致皮膚損傷、神經受損、皮膚癌、血管病變，並增加罹患膀胱癌、肺癌及心臟病的風險。

鉛是另一種常見的重金屬污染物。短時間攝入大量鉛可引致消化系統不適、貧血，嚴重時可致命。長期攝入低劑量鉛則會損害肝臟和腎臟，對兒童的智力發展影響尤為顯著。

根據澳門第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》，食糖中總砷及鉛的最高限量均為每公斤0.5毫克。本次檢測結果顯示，所有樣本均符合標準，未見異常。

健康選糖小貼士

雖然本次檢測結果安全，但澳門市政署食品安全廳提醒：

向信譽良好的店舖選購食糖。

留意食糖的包裝狀態，不要購買食用包裝破損或封口缺損的食品。

仔細閱讀包裝上的產品標籤資料。

開封後的食品需妥善密封保存，並盡快食用。

正常的食糖應顆粒分明、鬆散乾燥、不結塊，無明顯雜質、蟲蛀或霉點。

打開包裝時應有糖的天然香甜味，不應有酸味、霉味或其他異味。

如對食物的衛生狀況及 質量有疑慮，應立即停止食用。

資料來源：澳門消委會

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