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冷氣幾耐要洗一次？澳門消委會教購買/安裝/洗冷氣貼士｜附服務收費參考

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更新時間：11:02 2026-05-06 HKT
發佈時間：11:02 2026-05-06 HKT

夏日炎炎，冷氣機不夠凍，不少人都考慮為冷氣機來一次深度清潔。事關機件污糟、隔塵網積塵不但阻礙製冷，更會令耗電量上升，成為細菌、霉菌的溫床，影響健康。究竟冷氣機應該多久清洗一次？能否自己動手？購買及安裝時有甚麼陷阱？澳門消委會的一系列冷氣貼士為大家詳細拆解。

冷氣多久洗1次？澳門消委會教洗冷氣貼士

洗冷氣機可以提升冷氣機運作效能、維護空氣品質，更可達到節能與省電效果，正確與徹底清洗冷氣機，不僅要經常清洗隔塵網，還要定期進行專業的深度清潔。

多久要洗1次冷氣？⬇⬇⬇

澳門消委會建議冷氣機每年清洗一次，平時較少用的冷氣機，可以兩年清洗一次，如果單位面向馬路，尤其是主幹道，處於灰塵較多的環境，冷氣機宜每年清洗兩次。隔塵網要定期清潔，最好每月清洗一次。如果家中飼養寵物，動物散落毛屑，更需要注意清潔隔塵網。

冷氣清洗頻率一覽：

一般家庭 每年清洗一次
較少使用 可2年清洗一次
面向馬路、主幹道（灰塵多） 每年清洗2次
隔塵網 每月清洗1次
家中飼養寵物 因有毛屑，更需頻繁清潔隔塵網

澳門空調制冷商會曾達遠理事長和梁金玲副會長解釋，冷氣機不夠凍很可能是機件污糟，隔塵網堆積了塵埃。塵埃累積到一定程度後，就會阻礙冷氣機輸出冷風，影響製冷效果，這樣也會導致耗電量的增加。

不建議由非專業人士來清洗冷氣機，因為冷氣機由電路板控制，帶有機械部分，如果由不熟悉機械運作的人士清洗，例如現在有些人自行使用清潔劑清洗冷氣機，隨意將清潔劑噴入冷氣機內，很容易引起電器短路等故障問題，同時清潔劑亦無法清除機件上的灰塵。

正確做法：聘請受過訓練、懂機電運作的人員，使用專門器材以清水清洗。

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澳門消委會又指，安裝冷氣機時，消費者需要考慮日後清潔保養的問題。掛牆式冷氣機沒有遮擋，是最容易清潔的。有些消費者為了美觀，冷氣機隱藏在天花裝潢內，如果裝修時預留的空間不足，清潔時可能造成天花板或牆身上的油漆剝離，令室內裝潢美觀受損，甚至出現不能清洗的困境，亦影響清洗效果。

洗冷氣服務收費參考

現時市面不少商號都提供清洗冷氣機的服務，相關服務的收費也成為了消費者關注之處。澳門消委會於2025年3月調查32間商號，其中17間提供分體式冷氣室內機清洗服務，收費以「每台」計算：

冷氣匹數 收費範圍（澳門元）
1 - 1.5匹 250 - 600
2 - 2.5匹 250 - 800
3匹 250 - 900
  • 室外機：大部分商號已包在服務內，僅2間另外收費（每台250或400元）。但需視乎安裝位置，若需吊船或搭棚，可能無法清洗。
  • 排水管疏通：多數已包，有4間另收每台300元。

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澳門消委會亦為消費者提供以下消費提示，大家不妨參考：

  • 貨比三家：不同商號收費及服務內容差異大
  • 確認細節：問清楚是否包室外機、疏通排水管、有否附加費（如搭棚）
  • 選擇信譽商號：專門清洗冷氣機的較有保障
  • 索取收據：列明商號資料、收費、保養期
  • 清洗後即時測試：如有問題，馬上通知商號跟進

 

資料來源：澳門消委會

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