43歲阿Sa凍齡秘笈大公開！分享5大養膚術＋枸杞花茶 助美肌護膚

43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日無預警貼上婚戒相片、宣布結婚「恭喜我嫁你、恭喜你娶我」，與細10歲的健身教練男友林俊賢（Elvis）修成正果。這位凍齡女神出道25年來美貌不變，娃娃臉依舊。阿Sa曾分享自己因為愛美而熱愛養生，從飲食、運動到護膚習慣，全是不花大錢的實用貼士，更公開一款「日日飲」的養顏花茶，與大家一起努力養生。

阿Sa凍齡5招：多喝水運動、卸妝乾淨、防曬不能少

阿Sa曾在個人社交平台分享，笑言覺得自己皮膚十分好，決定認真總結護膚秘訣與粉絲交流。她歸納出以下重點：

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阿Sa凍齡5招｜1. 多喝水

專家建議每天最少八杯水，阿Sa坦言自己也喝不了那麼多，但會盡量努力。

阿Sa凍齡5招｜2. 多運動

阿Sa認為出汗對皮膚很好，能幫助排毒，運動多了身體也會更健康。若太忙沒時間睡覺，至少保持心情開朗。她亦曾分享自己入手了一條便宜、方便攜帶且長度可調節的跳繩，視為居家健身好選擇；更指因為跳繩對環境和器材要求低，燃脂效果好，能提高新陳代謝、幫助皮膚緊緻。

阿Sa凍齡5招｜3. 卸妝要徹底

阿Sa強調千萬不要用太強或太刺激的卸妝產品，寧願多卸幾次，確保乾淨而不傷膚。

阿Sa凍齡5招｜4. 用適合自己的護膚品

阿Sa提醒不要把所有護膚品都塗上臉，塗太多會堵塞毛孔。她寧願多塗幾遍保濕產品，也不會一次過塗太滋潤的產品，否則過幾天必然因營養過剩或吸收不良而長出小痘痘。若真的有很多護膚品想用，她會按功效分開，每日只選一款使用。她強調一定要塗防曬，這真的很重要。

阿Sa凍齡5招｜5. 敷面膜+臉部保養

每星期最少敷兩天面膜，她常用的方法是清潔面膜加保濕面膜。她提到隨著年齡增長，咬肌會逐漸變大，導致視覺上臉變寬；她分享，自己作為「圓臉」會使用微電流美容儀，幫助緊緻皮膚、瘦臉、祛痘和抗皺。

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嘴角長痘代表腸胃欠佳

阿Sa提醒大家，保持腸道健康非常重要，首要條件是少吃甜食。她透露自己因為血糖低，每天會喝一杯有糖的飲料，除此之外其餘時間盡量不吃甜。她分享一個小觀察：「如果你發現嘴角附近容易長痘痘，那你的腸胃就可能不太好，要認真排排毒了。」

每日必飲養顏花茶 三棗茶告別經痛

阿Sa分享春天最適合喝花茶，她的心水是「黑枸杞玫瑰花茶」，此茶可緩和情緒、平衡內分泌、補血氣、滋潤養顏，對肝及胃有調理作用，還能消除疲勞、改善內分泌失調及腰痠背痛；她更表示天天開工都帶著喝。

黑枸杞玫瑰花茶

材料：黑枸杞10-15粒、玫瑰花2-3朵。

做法：黑枸杞及玫瑰花，加入溫水浸泡10分鐘即可。

注意：黑枸杞及玫瑰花一天不能吃過量，黑枸杞不超過20克，玫瑰花不超過5克。

三棗茶

阿Sa曾分享自己飽受經痛折磨多年，直到友人介紹她飲用「三棗茶」，從此改變人生。她表示這款養生飲品適合男女及孕婦飲用，尤其適合女生在經期後喝，也適合氣管易過敏及經常熬夜的男士。

三棗水

材料：南棗3粒、無核紅棗3粒、蜜棗1粒。

做法：洗淨南棗、紅棗、蜜棗；去籽剪碎，放入500ml熱水，用保溫壺浸泡20分鐘即可。

她總結，自己的養膚秘密就是改善生活習慣，既平價又簡單。養成好習慣，貴在堅持，然後會發現自己不經意地越來越美。

資料來源：蔡卓妍@小紅書

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