新加坡爆肌男神陳傳多踏入60歲 凍齡外貌+濃密髮線惹關注 即睇不老餐單/生活習慣

素有「不老男神」之稱的新加坡網紅陳傳多昨日（3月3日）在IG公布自己剛過「60大壽」，其爆肌身材和凍齡外表不但「零走樣」，更獲網友大讚其髮量及髮際線「贏了90%的同齡男人」，他曾透露逆天身材主要靠飲食，更有5種食物必吃，

爆肌男神陳傳多過「60大壽」凍齡外貌+濃密髮線惹關注

新加坡攝影師陳傳多（Chuando Tan）近日正式踏入60歲，更在IG發文指「時間才是唯一的真正財富」，表示自己會每天回歸自然和陽光，更許願希望世界和平。不少網友在Threads大讚陳傳多的帥氣模樣，更指其「髮量跟髮際線就贏了90%的同齡男人」、「你說他今年35我相信」，引起網友熱議。

據了解，陳傳多生於1966年，16歲踏入模特兒行業，曾擔任歌手。約30歲時退居幕後，成為攝影師，並創立模特兒經紀公司。他爆紅的原因，是在年屆50歲卻依然保持健碩身型、結實胸肌與腹肌，以及其凍齡樣貌。2022年，他甚至被日媒封為「奇跡的56歲」。

強調「30%靠運動，70%靠飲食控制」常吃5食物凍齡

陳傳多的IG擁有超過180萬粉絲，平日也毫不吝嗇分享「爆肌照」大騷身材。他曾於2024年出版著作《人生，不需要每一次都贏》，傳授健身和飲食凍齡之道。接受媒體訪問時，他經常強調維持好身型的關鍵是「30%靠運動，70%靠飲食控制」。

飲食方面，陳傳多自模特兒時期已十分謹慎，吃飯時會把餸菜過水，去除表面的油脂後才放入口。雖然如今他不再對自己如此嚴苛，但飲食仍以清淡為主，也會注意卡路里的攝取量。

逆齡飲食6大秘訣

控制每天的卡路里攝取量要低於消耗量。 早餐吃很多蛋白質，有時會吃6隻雞蛋，或者喝蛋白粉奶昔；有時也會吃燕麥片配雞蛋、蜂蜜、牛油果、莓類和堅果。 午餐及晚餐通常是蒸或烤的雞肉，或者魚肉湯，配一點白飯；他也喜歡吃海南雞飯，但會轉白飯，避免吃油飯。 避免吃內臟或加工食物。 每天也算卡路里太累，周末偶爾稍為放縱與朋友出門吃喝，也不反對吃天婦羅等油炸食物，或雪糕等甜品。 每天喝大量水並在睡前5-6小時禁食。

每周運動健身 預防肌肉流失

運動方面，陳傳多一星期做5天運動，周末讓自己休息。受爸爸及叔叔的影響，他從10多歲時就開始去健身室鍛煉，並已養成習慣。雖然是以基礎健身動作為主，例如舉啞鈴，但他認為每個動作也要做到標準，長期健身才會有效果。另外，他讀書時是校內游泳代表隊，至今也一直保持游泳習慣。

陳傳多曾在接受訪問時提到，保持身體年輕的最好方法就是運動，他目前專注於重訓，因為已經到了肌肉和骨質密度開始下降的年齡。

1天睡足8小時 心態不老

除了飲食和嚴格的運動，陳傳多也十分重視睡眠，盡量保證每天睡滿8小時。他在自己的書中就提到，即使少睡1個小時，也會影響健康和狀態。誰都會有憔悴的時候，他表示，自己沒有年齡焦慮，一直都在接受自然變老的過程，反而是因為別人莫名期待他不會老而感到有壓力，「因為我內心深處知道我已經不那麼年輕了。」

陳傳多相當著重內在自我和心理健康，不煙不酒，提醒自己保持正面、健康和年輕的心態最重要。他對待任何事情也會保持平和心態，更不會因為年紀增長而給自己設限，認為即使到了50歲、60歲，也可像個年輕人一樣，做自己喜歡的事情。

資料來源：陳傳多IG、《cna Lifestyle》、《PIN Prestige》

